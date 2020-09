Prodávám různě otevřené kalhotky. Zachraňují manželství, říká návrhářka

Prohlížíte si někdy výrazy lidí sedících v první řadě na přehlídce, před kterými chodí modelky v prádle podle vašich návrhů? To by možná samo o sobě stálo za výstavu.

Vídám je na fotkách. Myslím ale, že ten, kdo se octne na mojí přehlídce, už dnes ví, co nastane. Chodí na ně spousta žen, které prádlo zajímá, a samozřejmě spousta mužů, které taky prádlo zajímá, z jiného důvodu.