Spodní prádlo v roce 2020: nosí se babičkovské kalhotky i krajky

Inspirace babičkami

Nebo také vintage stylem, je-li vám toto slovní spojení milejší. Prolistujte si v knihovně historická vydání módních magazínů nebo projděte šatník svých vlastních babiček.

Kalhotky s vysokým pasem, které by na sebe mladá štíhlá dívka ještě před dvěma lety nikdy neoblékla, teď všechny horlivě shánějí po obchodech. Do módy se vrací to, co bylo roky přísně zapovězené. In jsou dokonce i bezkošíčkové podprsenky s kosticemi a s plným krytím, které vůbec nenáleží jen na starší bujné hrudníky.

Samet

Sametové kalhotky i podprsenky dýchají opulencí. Hodit se budou na romantické večery, během kterých chcete (snad příjemně) překvapit. Byť by ženy mohly být vůči trendu sametového prádla zdrženlivější, muži ho naopak kvitují. Opravdu, ptaly jsme se jich! Sametové provedení nejlépe vynikne na vínové nebo smaragdové, jen ať je ten luxus stoprocentní.

Trendy přímo z Česka

Pro Terezu Vu jsou typické velmi lehké materiály, které ženské postavě dokonale sluší. Ráda pracuje s krajkami a vysokým sedem u kalhotek. Její prádlo dýchá ženskostí, erotickým nábojem, zůstává však decentní a maximálně vkusné. Inspirujte se její vizí dámského spodního prádla a nebraňte se kalhotkám s vysokým pasem, průsvitné braletce ani lesklé smetanové. Bude vám slušet.

Bez košíčků

Push-up podprsenky obecně vymizely. Slovo si vzaly jemné braletky i kosticové měkké podprsenky bez výztuže. Na předním spoji košíčků je prostor pro kamínky, mašličky a jiné ozdoby. Nebraňte se jim, pokud opravdu chcete následovat trendy.



Krajka a nic víc

Braletky se objevily už řadu let zpět, postupně se probojovaly až na číslo jedna. Rok 2019 přinesl jejich ryze krajkovou podobu s výraznými květinami a bez podšití. Působí maximálně nevinně a hodí se pod jemná tílka nebo pod svetr s hlubokým výstřihem.

655 Kč

Ze spodního vrchní...

Návrháři se rozhodli, že rok 2020 by ze spodní části oblečení měl udělat svrchní. Spodní prádlo tedy dostává místo viditelné, aby nebylo určeno jen minimálnímu počtu očí, ale aby ho mohl obdivovat každý.

Vera Wang ve své jarní kolekci 2020 ukázala modelky v korzetech. Ermano Scervino si pohrál s nočním krajkovaným saténovým setem lemovaným krajkou a použil ho namísto kostýmku.

Béžová klíčovým odstínem

Podle reportu Hoplum Design Development se stěžejními odstíny spodního prádla stává nude paleta. Vzhůru na kapučínovou, slonovou kost, pískovou a krémovou.

Šněrovačky

V roce 2020 budou patřit na kalhotky s vysokým pasem, podprsenky i noční košilky. Mohou být funkční nebo jen ozdobné. Záleží, na co si troufáte. Skvělé duo zahrají ve společnosti sametu. Vyzkoušejte to!

Prádlo, které nic neskryje

Zapomeňte na to, že se v roce 2020 budete moci do spodního prádla schovat. Módní trendy nás nabádají, abychom nosily více průsvitných i průhledných kousků. Tedy nic pro stydlivky. A to platí jak pro horní, tak pro spodní díly.

Lambada

Možná si pamatujete své první podprsenky nebo stačí zajít do oddělení pro dospívající dívky. Rovně střižené elastické pruhy látek rok 2020 posouvá do popředí. Bandeau střih je vám jistě dobře známý z plavek, teď akorát přichází čas přenést ho i mezi podprsenky na denní nošení. Pohodlnost zejména majitelky menších prsou příjemně překvapí. Možná už nebudete chtít jinak. A o pár let opticky omládnout určitě nikomu vadit nebude.