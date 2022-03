Většina žen se při fénování dopouští chyb. Možná je děláte i vy

Každodenní fénování vlasů

Některé ženy svou kštici myjí den co den, nejčastěji ráno před odchodem do zaměstnání. S tím je samozřejmě spjaté i rychlé vysoušení vlasů a následně jejich styling. Vyvstává tak otázka, jestli až přehnaná péče našim vlasů spíše neškodí.

Teplo vycházející z fénů a jiných vlasových pomocníků samozřejmě vlasy namáhá, zvláště pokud jde o každodenní rituál. Je tedy potřeba pořídit si nejen kvalitní šampon, kondicionér a masku na vlasy, ale i speciální termo produkty neboli tepelnou ochranu před nadměrným poškozením. Tím však nepostradatelná výbava nekončí.

„Pokud používáte kvalitní přípravky, fénujete vlasy po směru šupinek kutikuly a máte dobrý kartáč, pak děláte vše pro to, abyste své vlasy neničili,“ vysvětluje vlasový stylista Martin Tyl ze salonu New You. „Velmi důležitou roli hraje kvalita vysoušeče vlasů,“ dodává.

Pamatujte, v chladném období není dobré mýt si vlasy příliš často a vyvarovat byste se měla i používání horké vody, díky níž by byly vlasy zbytečně vysušené.

Podstatný je také samotný postup fénování. „Nejprve vymačkejte z vlasů přebytečnou vlhkost ručníkem, pak naneste přípravky tak, jak vás to naučil váš kadeřník. Než začnete vlasy tvarovat, prosušte je lehce mezi prsty. Následné tvarování účesu pak bude mnohem efektivnější,“ radí Martin Tyl.