Vlnité vlasy jsou hitem číslo jedna. Získejte sexy lokny za pár minut

My ženy často chceme přesně to, co nemáme. V praxi to znamená, že majitelka rovných vlasů touží po úchvatných načechraných kudrlinkách, a ta, které byly do vínku nadělené bohaté prstýnky, by dala cokoliv za rovnou kštici.

Pokud patříte k těm, které se pyšní „hladkými hřebíky“, vyčleňte si několik málo minut ve svém denním rozvrhu a natočte si vlasy pomocí kulmy či žehličky.

Strach hoďte za hlavu. Vykouzlit na vlasech úchvatné vlnobití je snadné. Navíc je dnešní doba primárně o ležérnosti. Když budou lokny nedokonalé, nevadí, ba naopak.



Jestli nějaká roční doba přeje vlnitým vlasům, je to rozhodně léto. Ať už se vydáte na toulky městem, romantickou schůzku, či zatoužíte zazářit na dovolené v přímořské destinaci, hravé a vzdušné natočení bude ideální volbou.