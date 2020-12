Zima kráse nesvědčí. V chladných dnech chraňte pleť, vlasy i rty

Pojďme si na úvod říci, proč je v zimě správná péče o pleť tak důležitá. Nejde totiž o marketingový tah kosmetických firem, jak si možná myslíte, ale o vědecky podložený fakt. Jakmile totiž venkovní teplota poklesne k 5 °C, mazové žlázky výrazně zpomalí svou činnost, pokožka je pak mnohem sušší a náchylnější k podráždění než v jiném období roku. A to i tehdy, když skrýváte ochranou bariéru těla pod hřejivou vrstvou oblečení.

Jen si vzpomeňte na pocity, když vyjdete z vyhřátého bytu do chladné ulice, už jen při této představě vámi projede mrazivý chlad… Skoky z tepla do zimy pokožce rozhodně nesvědčí.

Chyba číslo jedna

Opomíjení určitých kosmetických produktů může vést až k trvalému poškození pleti. Pamatujte na to, že na podzim a v zimě by krém na tvář měl být hutnější konzistence. Na noc neuškodí promrzlou pokožku ještě více promastit a dodat jí vláhu, přidejte proto do svého krému dvě až tři kapky pleťového oleje. Pro tělo se pak hodí nejen mléka, ale stejnou službu poskytnou i zmíněné oleje a výživná másla.

Pro zimní období vybírejte krémy, které nejen hydratují, ale také vyživují.

Tip: Milujete horkou koupel? Pak spojte příjemné s užitečným. Přidejte do lázně polévkovou lžíci oleje. Může být i olivový, který používáte na vaření. Pokožka bude rázem jemnější. Jen pozor, až půjdete z vany ven, ať neuklouznete po mastném dnu a nezpůsobíte si bolestivý úraz.

Nesmíme zapomenout ani na pleťové masky. Ty jsou celoročně často opomíjené, přitom aplikace zabere jen pár minut a mají pro pokožku samá pozitiva. Bez ohledu na to, po jakém typu masky sáhnete. V chladných dnech vybírejte tu vyživující a hydratační. Jen tak pleť získá potřebný ochranný štít i zdravý vzhled a nebude vlivem teplot tolik trpět.



Líčka jako jablíčka

V zimním období, při prudkém přechodu ze zimy do tepla a naopak, se může objevit „roztomilé“ začervenání jako při flirtování. Zarudnutí nemusí být ale vždy přirozeným procesem důsledkem chladu. „Každý z nás se s tím občas potýká, obvykle jen kůže zčervená a po chvíli vybledne,“ říká dermatoložka Yvonne Bergerová z BcD Clinic.

„U citlivější pleti se však často stává, že drobné cévky popraskají a pak na povrch pleti prosvítají a jsou stále viditelné. Vzhledem k tomu, že vznik popraskaných žilek je velmi často i dědičným problémem, je prevence jediným receptem, jak stav pleti zlepšit a vznik nevzhledných projevů oddálit,“ dodává odbornice.

Účinným řešením je i používání mastnějších krémů. Pleť dostatečně ochrání, zlepší její izolační vlastnosti, a tak zabrání začervenání a dalšímu praskání žilek.



Nenápadný záškodník

Ochranný faktor je potřebný nejen v jarních a letních dnech, ale celoročně. I když je slunko schované za mraky, stále má sílu. Budete trávit zimní čas na horách? Pak na krém s vysokým UV nezapomeňte.

Jednak proto, že při nízkých teplotách je pokožka přirozeně sušší, ale především z toho důvodu, že ve vyšších nadmořských výškách je sluneční záření intenzivnější a můžete si přivodit bolestivé spáleniny kůže.

Ochranné faktory jsou nezbytné. Fungují jako štít před spálením, předčasným stárnutím pleti a zabrání vzniku nevzhledných pigmentových skvrn.



Na hory nejen s lyžemi a funkčním oblečením, ale i s kosmetikou obsahující UV faktor.

Učesaná neučesaná

Majitelky delších vlasů znají onen zimní problém, kdy se vlasy zamotávají do šál a objevují se zacuchaná místa nebo při sundání čepice elektrizují. To ale není vše. Kštice může být také matná a krepatějící.

Hledat viníka je složité, nicméně nevhodně zvolená vlasová řada, usínání s mokrými vlasy, přemíra stylingových přípravků či časté fénování a žehlení dokážou rychle poškodit jinak doposud zdravé vlasy. V následujících měsících se proto vyplatí investovat do kvalitních šampónů a kondicionérů dle typu vašich vlasů, vždy si nechte poradit od odborníků. Vlasové masky by měly být samozřejmostí.

Tip: Skvělou fintou, jak svou „hřívu“ ochránit a zabránit poškození, je zaplétat vlasy do méně utaženého copu, a to nejen v noci, ale i přes den.

Rtěnka nestačí

Pro mnoho z nás je zvýraznění rtů každodenní rutinou. Možná jednotlivá líčidla slibují hydrataci rtů, jenže ne dostatečnou. V mrazivých dnech je rtěnka či lesk málo. Rty jsou velmi citlivé, jejich kůže je křehká a tenká, a protože není „vybavena“ mazovými žlázami, v zimě velmi rychle vysychají, praskají a olupují se.

Kromě toho může praskání rtů zasáhnout i do kontur a oblasti kolem rtů, opět může být následkem i trvalé poškození. „Bohužel ani při sebelepší péči nemusí dojít k úplné regeneraci a návratu do původního stavu. A tak při opakovaném vysychání a praskání rtů mohou jemné vrásky v oblasti kontur na pleti zůstat,“ dodává lékařka Yvonne Bergerová.

Mějte proto po ruce výživné balzámy na rty. Nanášejte je pravidelně, klidně několikrát denně. Před spaním rtům dopřejte speciální dávku vzpruhy v podobě silnější vrstvy vazelíny či balzámu.

Tip: Pokud se již objevilo nepříjemné popraskání, rychlou pomocí bude tekuté přírodní zlato – med. Sladká pochutina má blahodárné účinky, je antiseptická a disponuje rychlými regeneračními schopnostmi. Hojivá kúra by měla probíhat alespoň sedm dní v kuse.