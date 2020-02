Konec lámání nehtů. Poradíme vám, jak je rychle dostat do kondice

Proč se nehty lámou a třepí?

Viníků nalezneme hned několik. Od nesprávné životosprávy přes přemíru stresu až po nevhodně zvolenou úpravu nehtů. Záleží, jak dlouhou s tímto nepříjemným problémem bojujete.

V případě, že už přes tři měsíce zkoušíte různé finty k dosažení krásných a pevných nehtů, přesto se nedaří, pak je potřeba obměnit nejen stávající zvyky, ale také kosmetické pomocníky.

První pomoc

Jestli jste si všimla i nedokonalostí ve tváři, rychleji se mastících vlasů, pravděpodobně postrádáte vitamin B. Ten můžete tělu dodat pomocí doplňků stravy. Neuškodí se porozhlédnout po komplexu, jenž bude obsahovat navíc selen, hořčík a kalcium. K rychlejšímu procesu uzdravení přijde vhod každodenní kúra v podobě olejových zábalů rukou.

Tip: Pro zesílený účinek lze do olivového oleje přidat šťávu z citronu, lžičku medu a mléka. Než ruce ponoříte, nezapomeňte na peeling. Spláchněte drobná zrníčka, ponořte ruce do vlažné lázně po dobu 20 minut. Následně vyndejte a mastné ruce vložte ještě na dalších pár minut do bavlněných rukavic.

Kvalitní nehtová péče nemusí být drahá, seženete ji už za 50 korun.

Obstarejte si také speciální výživu. Ideální budou speciální laky, které pořídíte za pár korun v lékárnách, případně drogériích. Místo klasických barevných laků zaměřte pozornost na produkty bio kvality. Jsou mnohem šetrnější k nehtům. Odlakovač volte jedině bez acetonu. A nezapomínejte ruce neustále promazávat krémem na ruce.



Pečující terapie

Na škodu nebude ani rituál zahrnující peeling, nehtový olejíček a zpevňující lak. Jemná zrnka důkladně vmasírujte do nehtů, čímž je zbavíte drobných šupinek. Opláchněte. Olej krouživými pohyby vmasírujte do nehtů a okolí.

Doba působení by měla být alespoň dvě hodiny. Jemným mýdlem omyjte ruce. Jakmile budou suché, aplikujte „zpevňovač”. Čím častěji budete obdobný proces opakovat, tím lépe.

Dokonalá vychytávka

Nalomil se vám nehet, ale vy jej nechcete stříhat? Nevadí! Vezměte si sáček čaje, obsah vysypte. Následně ze sáčku vystřihněte malý obdélník. Měl by pokrýt zlomenou část nehtu.

Naneste lak, přilepte obdélník na postižené místo, přimáčkněte a milimetrový kousek zastrčte pod nehet. Následně celý nehet přelakujte bezbarvým lakem. Nehet se následně nezatrhne a poškození nebude vidět ani tehdy, kdy nehet ozdobíte barevným lakem.

Nůžky ne, jen papírový pilník

Nehtům velmi škodí kovové a skleněné pilníky. Pryč s nimi. Jedinou správnou možností jsou ty papírové.

Při zkracování nehtů nepoužíváme nůžky ani štípačky. Vždy jen pilník. S tím pilujeme pouze jedním směrem.