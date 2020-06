Lámavé nehty? Tohle pomůže! Olivový olej: Rozehřejte ho na nejvyšší teplotu, jakou snesete, a pak do něj ponořte ruce, či aspoň konečky prstů. Vydržte 10 minut. Když budete olejovou koupel provádět pravidelně, nehty se časem zpevní a ruce budou krásně hebké.



