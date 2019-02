První Čech na týdnech módy v New Yorku: Šít neumím, říká návrhář Kalfař

Dostat se na New York Fashion Week rozhodně není jen tak. Jak se to podaří českému návrháři?

To určitě není. Příprava trvá roky, kdy se snažíte značku nějakým způsobem směřovat a stupňovat její kvalitu. Předtím jsem předváděl v Londýně na fashion weeku. Myslím si, že to dost pomohlo. Podařilo se mi najít publikum a značku etablovat. Přesto jsem chtěl z Londýna pryč, protože trh tam je velmi kolísavý. Když jsem přemýšlel kam, volba padla na New York. Místo toho, abych střílel naslepo, jsem oslovil PR agentku Kelly Cutroneové, která mě začala zastupovat.

Jak dlouho trvá příprava na tento módní svátek?

Víceméně půl roku. To připravuji kolekce, takže musím vědět, kde budu předvádět. Zatímco v Londýně máte společně s prostorem k dispozici také týmy lidí a dostanete všechno k dispozici, v New Yorku to tak není, tam musíte fungovat sám. Ať už je to třeba jen řidič, který vám před přehlídkou odveze kolekci, nebo tým kadeřníků, vizážistů, stylisté, to všechno je individuální věc návrháře.

Kolik lidí tvoří nakonec váš tým?

Spousta. Nemám to spočítané, ale bavíme se určitě o desítkách, možná o stovkách. Jsem v nejlepších rukách, má agentura přesně ví, kam zavolat, koho oslovit, jak věci řešit. Zastupovala značky jako Jeremy Scott, Moschino, Vivienne Westwood, Alexander McQueen a všechny podobné. Myslím, že zlomila rekord v počtu přehlídek, které zvládla zkoordinovat během jednoho fashion weeku.

Ono najít dobrý tým je velmi obtížné, když se podíváte, jak rychlý to je svět. Máte půl roku na vytvoření kolekce, představení přehlídky a pak měsíc na to, aby se prodala velkým obchodním domům. Je potřeba si uvědomit, že musíte tu práci rozdělit.

Do Spojených států jste přiletěl zhruba čtrnáct dní před přehlídkou. Co všechno je potřeba zařídit na místě?

Jakmile jsem přiletěl, měli jsme dva dny castingů, během kterých jsme si vybírali modelky. Funguje to tak, že když si nějakou vyberete a objednáte, tak čekáte, až vám ji potvrdí. Když si modelku vybere větší značka, tak máte smůlu, protože vás přeplatí. Je to vlastně takové permanentní přesouvání holek. Začínáte například na třetí pozici, což znamená, že přednostní právo mají na vybranou holku ti, kteří jsou na první a druhé pozici. Pokud oni odmítnou, pak je teprve vaše. To se však dozvídáte až s blížícím se datem přehlídky.

Pak musíte řešit i hudbu, udělat zasedací pořádek, což čítá přibližně čtyři sta lidí, přitom musíte myslet na to, aby byla první řada dobře rozdělená. Měl jsem také schůzky s mými agenty a celým prodejním týmem, který bude posléze prezentovanou kolekci prodávat a nabízet obchodům tak, aby to korespondovalo s místním trhem. Proběhl už také fitting, který jsme měli celý den. Všechno musí perfektně sedět na každou holku a oblékačky musí vědět, jak a co obléci, případně jestli někoho nemění z jednoho looku do druhého. Máme také make-up a vlasový test.

Jak dlouho trvá příprava v zákulisí v den přehlídky?

Máme přehlídku ve čtyři a začínáme od jedné, to jsou tři hodiny. Všechno musí absolutně šlapat, tam není prostor pro žádné chyby. Musím na místě udělat osvětlení, zkontrolovat zvuk, odposlechy a zároveň už backstage musí jet. Proto si všechno musíme připravit dopředu. Na fashion weeku je zhruba čtyři sta přehlídek, které se konají na stejných místech. To znamená, že dostanete backstage, uděláte přehlídku, sbalíte se a hned tam jde někdo další. Zkrátka mašina, která musí jet.

Podle jakého klíče vybíráte hosty na módní přehlídku?

Musíte vybrat správné lidi a správný počet, s tím mi pomáhá má agentka. Proto je tak extrémně důležitá první řada, kde musíte nakombinovat optimální procentuální počet nákupčích, editorů a VIP. Na návrháři pak je, aby ta kolekce byla dostatečně zajímavá, aby je to zaujalo a oni o tom napsali. A také, aby byla dobrá muzika a nenudili se, protože polovinu kolekce dělá právě hudba. To jsou věci, které vycházejí ze zkušenosti.

Podle čeho se pozná, že jste zabodoval a kolekce byla úspěšná? Pomineme-li to, že se o váš píše a vaše modely jsou vidět například v časopisech.

Po jedné sezoně je téměř nemožné říci, jestli jste zabodoval. Já vždycky tvrdím, že jsou potřeba minimálně tři sezony, aby návrhář zjistil, jestli je úspěšný a jestli se někam posouvá jeho značka. Přirovnal bych to k debutujícímu režisérovi. Po jednom skvělém filmu všichni čekají na druhý a třetí, aby ho mohli zařadit. Záleží to určitě na tom, jak se o vás píše, ale také, jestli se kolekce zvládne prodat, aby se vám vrátila investice.

Skončí přehlídka, všechno zabalíte a odvezete. Kam poputuje prezentovaná kolekce?

Automaticky jde do neprodejného showroomu, kam chodí nákupčí. Věci z přehlídky jsou tam vystaveny včetně cen, a pokud si vyberou, uděláme konkrétní objednávku na určitý počet kusů. Pak kolekce poputuje do druhého showroomu mojí agentky, kde zůstane vystavena. Bude k dispozici na půjčování fashion editorialů, product placementnu nebo třeba celebritám na červený koberec. Až nebude aktuální a vytvořím další, vrátí se mi zpět.

Jiří Kalfař Šest let vede vlastní značku oblečení a daří se mu úspěšně prezentovat v zahraničí.

Na Mercedes-Benz Kiev Fashion Days získal dvakrát po sobě cenu pro nejlepšího návrháře kolekcí pro muže.

Loni představil dámskou řadu v rámci oficiálního programu londýnského fashion weeku a britská metropole je i jedním z míst, kde je jeho tvorba k dostání.

Při své tvorbě používá techniky recycling, upcycling a ekologické materiály. Snaží se vytvářet udržitelnou módu na principu zero waste. „Nikdy nic nevyhodím. Vezmu třeba staré šaty, rozstříhám je na kusy a materiál znovu použiji. Rád také zkouším biologicky odbouratelné materiály, jako je například houbová kůže.“

Angažoval se také v zákazu kožešinových farem, které schválila česká vláda v roce 2017.

Předtím, než se stal módním návrhářem, se věnoval baletu a modelingu.



Takže je možné, že modely z aktuální kolekce uvidíme třeba v Cannes, na Met Gala nebo na předávání Oscarů?

Nevím, jestli Oscaři, to je složité a Met Gala ještě složitější, ale Cannes asi ano. Už jsme několikrát dělali šaty na červený koberec, například Alinu Baikovou nebo kostým pro Camilu Cabellovou. To jsou věci, které nikdy nevíte dopředu. Stylista si vždy půjčuje hromadu věcí a vy musíte mít štěstí, že té osobnosti perfektně sedí. Navíc velké značky celebrity platí, aby je nosili.

Módní událost je finančně velmi nákladná. Můžete prozradit alespoň řádově částku, kterou účast stojí? Odhaduji, že to jsou statisíce až miliony korun.

Já se velmi nerad bavím o penězích. Mám totiž pocit, že lidé pořád ještě nechápou, že móda je legitimní business stejný jako jakékoliv jiné podnikání. Přitom, když například obchodujete s auty, tak také musíte investovat, abyste měla showroom, reklamu a všechny věci kolem. Finančně je to sice náročné, ale já jsem vděčný, že se mi tuto sezonu podařilo získat podporu a spolupracovat s Preciosa křišťály a Tonakem.

Přišlo mi skvělé, že vybrané značky jsou české, ale zároveň globálně známé. Protože kolekce není jenom o oblečení, perfektní musí být i styling, ve kterém využiji Tonakovské klobouky, ale také třpytivé doplňky od Preciosy. Zároveň jsme s Preciosou vyráběly i konkrétní looky a modely celé z křišťálů. Ten nejpropracovanější a skutečně třpytivý bude přehlídku zavírat.

Co musí mít módní návrhář, aby byl úspěšný?

Musí to být určitá všeobecnost, návrhář musí být nejen kreativní, ale současně i progresivní. Jste tvůrce, účetní, vlastní statistik, vlastní prodejce i PR manager. Ze začátku si nemůžete dovolit mít kolem sebe tým, takže fungujete na deseti židlích. Já jsem první tři roky všechno zařizoval pouze s mojí švadlenou. Až později jsem si mohl dovolit vlastní tým.

K návrhářství jste se dostal oklikou. Nejdřív jste se živil jako tanečník, později jako model. Co má společného balet, modeling a návrhářství?Myslím, že to má hodně společného. V baletu se naučíte mnoho o lidském těle a o tom, jak funguje. Proto mám rád, když oblečení přesně sedí a podporuje linie těla. Když děláte modeling, naučíte se pohybovat v módním světě, takže přesně víte, co se děje v backstagi před přehlídkou, jaké oblečení a kde se prodává, jak fungují magazíny a že se jeden kabát jinak prodává do lookbooku, jinak do módní story a jinak na web.

Nejste vyučený návrhář, ale ukázkový samouk. Jak jste se učil šít? Chodil jste na nějaké kurzy?

Víte, já si nemyslím, že návrhář musí umět šít. Já třeba neumím šít. Přemýšlel jsem, že bych na kurzy šití chodil, ale pak jsem si uvědomil, že by to pro mě byla ztráta času. Chtěl jsem okamžitě vytvářet to, co jsem měl v hlavě. Najal jsem si tedy lidi, co kurzy dávají, a učil se od nich stříhat, navrhovat, šít a další věci přímo u mě v ateliéru. Věděl jsem, že se tak posunuji já i celá ta značka místo toho, abych šil polštářek.

Jste známý tím, že máte velké ambice. Co vás žene kupředu? Je to cílevědomost, disciplína?

Vždycky se snažím jít dál. Myslím, že to mi dal balet. Od svých jedenácti let jsem pět až šest dní v týdnu chodil do školy od osmi do osmi a z toho jsem šest hodin tančil. Přijdete domů v deset večer, v šest vstáváte, a to jsem dělal osm let. Byl jsem vyčerpaný, unavený, ale věděl jsem, že musím jít dál, abych se zlepšil. Nejde se zaseknout. Každý den na sobě musíte vidět malý pokrok. Nakonec zjistíte, že když posouváte vlastní hranice, je to velké zadostiučinění. Přirovnal bych to k pořekadlu, že malé potůčky dělají velké řeky. Já se učil z malých potůčků.

Na co se nejvíce těšíte?

Až to bude všechno za mnou. Není to tak, že bych se coural po New Yorku a lízal zmrzlinu.