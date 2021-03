Buďte stylová i mazaná zároveň. Přivítejte jaro důkladnou očistou šatníku

Netypická doba

Všeobecné módní pravidlo říká, že při generálním úklidu šatníku bychom to, co jsme neměly na sobě více než rok, měly dát pryč. Jenže dnes by většině z nás v garderobě zůstalo jen pár tepláků, vytahaných mikin, legíny, župany, pyžama, nesourodé ponožky, zkrátka, domácí úbory ne příliš lichotivého rázu.

Jelikož posledních několik dlouhých měsíců žijeme kvůli restrikcím v sociální izolaci a jsme primárně jen doma a v práci, oblečení pro běžné nošení skoro nevyužíváme. I tak lze udělat důslednou oděvní očistu. Vrhněte se na detox šatníku bez špetky lítosti a váhání, čím důkladnější čistka bude, tím lépe.