Šest outfitů pro ženy nad 45 let. Inspirujte se šatníkem Amandy Holdenové

Zub času vnímáme každá jinak. Zatímco jedna skupina žen se všemi možnými prostředky snaží proces stárnutí odvrátit, jiné vsadí na přirozenost a pojmou běh života s nadhledem. A to nejen v péči o pleť a líčení, ale také v odívání.

Ač by se v tomto ohledu dalo použít známé pořekadlo: Žij a nech žít. Přesto neuškodí být při vybírání oděvů více při zemi a vzdát se prvoplánových ryze mladistvých kousků. Vždyť v kolekcích lze narazit na širokou škálu nabídky sexy modelů, které jsou pro ženy nad 45 let jako dělané.

Na jedné vlně

Většina dam se v jistém věku vyhýbá zářivějším barvám a vybírají temnější odstíny, a to hned z několika prostých důvodů. Jsou slušivé, opticky uberou kilogramy, snadno se s nimi pracuje a působí nenápadně. Zkuste však něco méně smutného.

Světlé tóny jsou letos in, a to i v zimním období. A pozor, jemnost si můžou dovolit nejen ženy štíhlých postav, lichotí i svůdným plus size liniím. Aby ovšem celek nebyl příliš fádní, propojujte pospolu různorodé tkaniny.

Hladké kalhoty si kupříkladu rozumí s pleteninou copánkového vzoru. Třešničkou na dortu bude sladěný elegantní kabát v midi délce. A kdyby na vás byl vzhled až příliš mdlý, rozbijte ho výraznějším doplňkem. Může jít o jinou barevnost kabelky či obuvi. Šmrnc pak dodá klobouk, čepice, rukavice, kožešina.



Tip: Považujete kůži či koženku za příliš vulgární a drsnou? Záleží na úhlu pohledu a na zapracování daného kousku do kompletu. Jak lze vidět na snímku níže, specifický materiál může lichotit i na prahu padesátky. Se sukní či šaty dosahujícími alespoň do poloviny lýtek rozhodně nic nezkazíte.

Vsadíte na sofistikovanost, nebo smyslnou ženskost?

Nenápadně nápadná

Možná kroutíte hlavou nad ženou, co „v letech” bez obav oblékne něco extravagantnějšího, nezatracujte však odlišnost příliš brzy. Opět záleží na osobním postoji i na módním vnímání světa krásy. Kdyby vám někdo řekl, že máte vyjít mezi lidi v teplácích či v růžové, asi nebudete souhlasit, jenže i tyto záležitosti mohou působit při správné volbě vkusně.

Kvůli současné epidemické situaci trávíme větší část života sociálním distancem, jsme mnohem více doma. Právě proto jsou pohodlné teplákové sety číslem jedna. Amandin volnočasový kousek v kombinaci s úpletem a klasickým svrchníkem prodloužené délky působí příjemně.

Nikterak neruší. A tepláky zde nejsou jedinou neotřelou dominantou, za zmínku stojí také modrý svetr a formální kabelka (doufejme) z imitace krokodýlí kůže. Elegantní ležérnost podporuje bílá kotníková obuv se zúženou špičkou.

Tip: Jakmile si odžijeme divoké mládí, už se málokdy vracíme ke sladce růžové. Nechceme působit jako panenky za zenitem. Pravdou ovšem je, že tyto tóny podpoří něžnou stránku naší osobnosti. Určitě se vyhněte křiklavým „neonkám”, naopak decentnějším pastelovým odstínům řekněte ano. Romantická barva si perfektně rozumí s přírodními tóny či metalickými odlesky zlaté.

Okořeňte svůj vzhled lehce netradičním oblečením.

Duchem mladá

Preferujete-li minimalismus a oblékáte se podle svého úsudku úměrně k prožitým rokům, neznamená to, že si tu a tam nemůžete dovolit vyhodit z kopýtka něčím primárně určeným pro rebelky o dekádu až dvě mladší.

Jak na to? Vyhněte se hlubokým výstřihům, mini délkám, kozačkám nad kolena, spoustě zdobných detailů, infantilním potiskům a rádoby vtipným nápisům. Takové stylové oversized oděvy a oblečení po vzoru nezkrotných „pankáčů” vám budou slušet, za předpokladu dodržování známého stylingového pravidla, že méně je více.

Nikdy nic nezkazíte základním kamenem v podobě obutí podle poslední módy. Existuje nespočet modelů, jež se hodí napříč lety. Líbí se vám aktuální trend v podobě kotníkové obuvi na vyšší platformě? Klidně si jej pořiďte. Klasikou pak budou šněrovací bagančata.

Pokud máte útlou postavu, ukažte ji světu ve vytříbeném „obalu“. Atraktivně, leč vkusně působí kombinace lesklých kalhot připomínajících kůži a svetru v prodloužené délce dosahujícím alespoň těsně pod sedací partie. Místo sofistikovaného kabátu oblékněte moderní bikerku nebo teddy coat.

Tip: Oblečení působící o několik čísel větší se na piedestalu trendů drží několik sezon. Ač jde o modely ošemetné a opticky rozšiřující, nemusíte mít obavy je nosit. Například bundička v tradičním vzoru kohoutí stopy vynikne v nesmrtelné černo-bílé souhře.