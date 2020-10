Oblékejte se s rozumem. Pomůže vám při tom chytrý šatník

Móda a kosmetika je pro nás ženy mnohdy středobodem existence. Zajisté je fajn vlastnit nespočet trendy kousků, spoustu parfémů a rtěnek, mít „nálepku” vždy perfektně upravené dámy s dobrým vkusem. Jak se ale říká, za peníze si styl a charakter nekoupíte.

Kromě toho si položte jednu otázku: Vážně chcete neustále investovat do nových oděvů, které jsou více či méně podobné těm, co již vlastníte? Nebo raději ušetříte za pár triček, džínsů a nebudete ta, co ničí přírodu, a za úspory vyrazíte s kamarádkami či rodinou za zážitky, na které budete vzpomínat do konce života?



Úhel pohledu

Vyrobeno lokálně a eticky, zero waste, s neutrální uhlíkovou bilancí či cruelty-free. S využitím principů upcyklace nebo z organických materiálů získaných fair-trade. Zakoupeno v second-handu či bazárku, nebo dle filosofie slow-fashion. Existuje celá řada způsobů, jakými udržitelnost v módním průmyslu uchopit. Ať už zvolíte jakýkoliv způsob, uděláte dobře.

Navíc dnes, v době internetové, kdy všechny informace lze zjistit během pár sekund, není těžké nakupovat tam, kde to má smysl. A nebojte, za chytrou módu nedáte celou měsíční výplatu. Udržitelná móda se totiž prodává za podobné ceny jako ta masová neboli fast fashion, kde nejde o kvalitu, nýbrž o kvantitu. Skončete proto s hromaděním nepotřebných věcí a pořiďte si raději méně kousků vyšší kvality.



Ekologická móda už dávno není pouze o batice a neforemných oděvech.

Kámen úspěchu

V první řadě využijte volného času a vytřiďte šatník. Pryč se vším, co jste neměla na sobě dlouhé měsíce či co není v dobrém stavu. A žádné slitování. Nemusíte ihned kousky vyhazovat do koše, takový svetr se žmolky zajisté udělá radost lidem bez domova. Pokud se vám nebude chtít obdarovat bezdomovce, odvezte oblečení do nejbližšího kontejneru na textil, kam nepotřebné oblečení patří. Vámi vytříděné kousky poputují dále, tam, kde je ocení.

Zařaďte do garderóby nadčasové kousky. Je jich pěkná řádka. Mezi nesmrtelnou klasiku patří například bílá košile, kožená či koženková bunda, dobře padnoucí slim džínsy, malé černé šaty, pouzdrové či plisované sukně, jednobarevná tílka, trička, roláky bez zdobných prvků.

Možná si říkáte, proč vlastnit tak strohý a nudný šatník? Odpověď je snadná. Věc se má tak, že s výše zmíněnými modely se nejlépe pracuje, vytvoříte s nimi look elegantní i ležérní. Lichotí všem ženám bez ohledu na postavu a věk. Pospolu si rozumí a vždy jim můžete dát netradiční šmrnc pomocí nápaditých doplňků. A samozřejmě nikdy nevyjdou z trendy diktátu.

Dejte svému šatníku řád!

Nutná je také správná péče o oblečení. Bezhlavé házení prádla do pračky a nepřemýšlení nad vhodnými produkty pro praní životnost oděvů neprodlouží, ba naopak. Stejně tomu je také u bot. Vždy, když si pořídíte nové obutí, nezapomínejte na impregnaci.

Místo levnějších kousků se nebojte vyšší investice, kvalita se opravdu mnohonásobně vyplatí. U pletenin vsázejte na vlnu z alpaky, jež má obnovitelné vlákno, nahrazuje tak luxusní kašmír, u bot a kabelek na (eko)kůži. Šperky vybírejte ženské, v minimalistickém pojetí, ideální volbou budou laboratorní diamanty.

Nejčastěji používané udržitelné materiály pro výrobu módních kousků TENCEL ™



Viskóza

Vlna alpaka

Konopí

Recyklovaný polyester (rPet)

Piñatex

Vege kůže

Bambus

Len

Organická bavlna



Chytrý svět krásy se netýká jen módy, ale také kosmetiky.

Zaměřeno na udržitelnost

Bavlna patří k nejoblíbenějším materiálům napříč oděvním průmyslem. Proč? Protože je kvalitní, univerzální, prodyšná a pohodlná. Jenže tradiční pěstování bavlny vyžaduje použití velkého množství pesticidů, herbicidů a hnojiv, které poškozují životní prostředí, a také značné množství vody. Přitom v regionech, které produkují bavlnu, je voda čím dál vzácnějším přírodním zdrojem. Za účelem snížení „bavlněné stopy“ proto textilní značky pracují stále častěji se třemi přístupy k otázce udržitelné bavlny – Better Cotton, organická bavlna a recyklovaná bavlna.



Bavlna se objevuje nejen u spacích úborů, basic svršků a domácího oblečení, ale také například u džínsů. Jakmile tedy vyrazíte na nákupy, zaměřte se na označení „udržitelné“, takové kousky jsou totiž vyrobeny s rozumem a přesně o to jde. Více přemýšlet nad tím, co děláme, nejen v módě, ale ve všech směrech našeho bytí.