Kvalitní UV filtr, barva čočky i padnoucí tvar. Jak vybrat sluneční brýle

Pozdě bycha honiti

Pro výběr brýlí je nejpodstatnější hlavně kvalitní UV filtr, který zamezí pronikání škodlivého slunečního záření do očí. „Ač se to nezdá, pro oči je nebezpečné nejen přímé slunce, ale často také odraz UV záření, v létě zejména od vodní hladiny,“ říká Šárka Skorkovská, primářka oční kliniky NeoVize Brno.

„Negativní vliv UV záření se může projevit i později, například předčasným výskytem některých očních onemocnění, jako je makulární degenerace, šedý zákal nebo onemocnění rohovky,“ dodává oftalmoložka.

Sluneční brýle také musí perfektně sedět na nose a být příjemné na nošení. A samozřejmě tu je i další neméně důležitý aspekt, kterým je tvar obličeje nositelky a aktivity, při kterých doplněk plánujeme nosit. Jiný model se hodí na sportování, jiný třeba na procházku nebo na výlet.

Tip: U sportovních brýlí je důležité protažení do strany, aby byly oči kryty i z boku. Díky tomu při aktivitách, jako je běh či cyklistika, nedojde k vlétnutí hmyzu, prachu a dalších částic do očí.

V případě, že jste tělem i duší sportovkyně, určitě si vyberte brýle určené právě pro náročnější fyzické aktivity.

Levné versus dražší

Mnoho z nás nechce za módní doplňky příliš utrácet, zvláště pak na slunečních brýlích jsme zvyklí šetřit. Důvod je prostý: víme, že je budeme nosit „pohozené“ v kabelce, pravděpodobně si na ně v autě sedneme, zkrátka, dlouho nám nevydrží. Nevidíme tak důvod, proč investovat tisíce, když lze najít nespočet trendy modelů do pár stovek.

„Je pravdou, že i méně kvalitní brýle dokážou částečně zabránit proniknutí nebezpečného UV záření do očí. Neznamená to ale, že jsou bezpečné. Při nošení levných slunečních brýlí zůstane zornička oka rozšířená, jako kdyby byla ve tmě. Širokou zorničkou potom sluneční záření lehce proniká do vnitřku oka, kde může napáchat škodu,“ upozorňuje Kristýna Štěbetáková, optometristka ve společnosti Alensa.

Kvalitní sluneční brýle by měly mít povrchovou úpravu skel. Důležité je například tvrzení. Jelikož je nosíme při různých činnostech, například sportovních, s tvrzenými skly se nemusíte obávat ani škrábanců. Jsou odolnější. Tuto úpravu oceníte zejména pokud se jedná o brýle pro děti. Mezi další důležité povrchové úpravy patří antireflex, samočisticí nebo hydrofobní vrstva.

Rada: Kvalitní sluneční brýle rozeznáte na první pohled. „Brýle by měly obsahovat originální balení včetně příbalového letáku, certifikátu autenticity anebo potvrzení, že jsou polarizované,“ dodává Kristýna Štěbetáková. Kvalitní brýle mají svou značku vyobrazenou na rámech nebo bočnicích.

Pokud vám jde především o vizáž a chcete držet krok s módou, můžete volit mezi různými tvary, barvami i materiály obrouček tak, aby výsledek co nejvíce ladil s vaším stylem.

Na barvě záleží

Kromě estetického hlediska mají různobarevná sklíčka i svou praktickou funkci. Například hnědé zabarvení čočky je rozjasňující a zvyšuje vnímání kontrastu, proto se hodí pro řidiče. Pokud usedáte za volant, naopak se vyhněte modrému zabarvení.

„Modrá zhoršuje vnímání červené a zelené barvy až o 30 %. Může se tak stát, že vám ve změti billboardů a dopravních značek splyne červená na semaforu. Naopak žlutá skla v brýlích mohou napomoci lepšímu vidění v mlze,“ uvádí Lucie Valešová, primářka oční kliniky NeoVize Praha.

K moři a k vodě se doporučují šedozeleně zbarvené čočky. Volit můžete i různou intenzitu zabarvení. Častým omylem je, že čím tmavší, tím lepší. „Zabarvení na 90 % se nedoporučuje na řízení auta, ale je vhodné především u moře nebo v horách, kde je slunce hodně ostré,“ upozorňuje optička Kamila Pavlincová.

Světlejší tónování volí lidé, kteří mají brýle jako designový doplněk, ale je praktické i v případě zatažené oblohy či při pobytu venku v podvečerních hodinách. „Lidé si mnohdy neuvědomují, že slunce škodí zejména ve vysokohorských podmínkách i za mraky a že se nevyplatí brýle odkládat ani dopoledne nebo v podvečer,“ nabádá oftalmoložka Lucie Valešová.

Ochrana před UV zářením je zkrátka zapotřebí i v době, kdy máte subjektivní pocit, že jsou brýle na nose zbytečné.

Brýle podle typu obličeje

Hranatý tvar: Kromě oválného tvaru vám budou slušet všechny, i kulatější a retro brýle. Nemusíte se bát experimentovat a vybrat si i netradiční tvar a barvu. K vašemu obličeji si totiž můžete dovolit výrazné, barevné a mohutné obruby.

Kulatý tvar: U vašeho typu obličeje je třeba docílit toho, aby vypadal užší a delší. „Vyzkoušejte brýle s úzkými rámy, hranatějšími okraji anebo také obdélníkový tvar obrouček. Zeštíhlit kulatý obličej můžete brýlemi s výraznější horní obrubou. Vyhněte se kulatým obroučkám, které váš obličej ještě více zaoblí,“ doporučuje Klára Kašparová, diplomovaný oční optik Optikdodomu.cz.

Oválný tvar: Pro oválný obličej se vybírají brýle celkem snadno. Lichotit vám bude téměř jakýkoliv typ brýlí, zejména pak podlouhlé a oblé obruby, které kopírují tvar obočí. Volte brýle s detaily na stranicích, které zaujmou a upoutají pozornost.

Srdcovitý tvar: „Hledejte především vzdušné obroučky, které zjemní váš vzhled a nejsou příliš výrazné. S minimalizováním širokého čela vám zase pomohou lehké a oblé rámy,“ dodává Klára Kašparová.

Aktuálně jsou ve světě krásy populární extravagantnější modely, jako jsou například trojúhelníkové tvary brýlí.