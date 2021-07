Bez slunečních brýlí se v létě neobejdete. Jsou módním doplňkem i ochranou

Sluneční brýle koupíte doslova na každém rohu. Praktický kousek pořídíte dokonce již za pár desítek korun. Když ovšem pomineme kvalitu zpracování, je potřeba, aby sluneční brýle splňovaly především zdravotní hlediska, jako je základní ochrana proti UV záření, ideálně by měly být vybavené i polarizačním filtrem.

Je potřeba si uvědomit, že v létě dosahuje intenzita slunečních paprsků maxima, navíc kvůli slábnutí ozónové vrstvy na zemi dopadá stále více ultrafialového záření (UV). A to má na oči škodlivý vliv.



Kromě akutních zánětů spojivek, šedého zákalu a dalších onemocnění zraku, pohled přímo do slunce bez ochrany zraku může vést v nejhorších případech i k oslepnutí. Sluneční brýle jsou tak základní ochranou a jejich kvalita je klíčová.



„Sluneční brýle chrání sítnici (oční pozadí) před škodlivým světlem ze slunce a především pomáhají při orientaci v oslňujícím a ostrém světle. Měly by chránit proti UVA i UVB záření, doporučován je filtr UV 400. Optimální jsou brýle s boční ochranou, které chrání také před odraženými paprsky, upozorňuje Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa.cz, online prodejce kontaktních čoček, slunečních a dioptrických brýlí.



Nedělejte tu chybu, nenahlížejte na sluneční brýle jako na obyčejný doplněk. Kvalitní brýle jsou totiž pro zdravé oči jedním z hlavních kritérií.

Sluneční brýle je podle ní vhodné využívat při jakémkoliv pobytu venku za denního světla, protože UV záření proniká i přes mraky. Zvlášť to platí pro děti a lidi s očním onemocněním.

„Pro děti doporučuji zvolit sluneční brýle především kvůli ochraně, jelikož je oko teprve ve vývinu. U dospělých osob se volí obruba i podle využití. Do města je potřeba mít UV ochranu, ale do přírody a do hor se volí vyšší UV ochrana. K vodě zase doporučuji přidat polarizaci, která odstraní nepříjemné odlesky od vodní hladiny,“ radí optometristka.



Moře možností

Začátek roku 2021 se nesl ve znamení prosté ležérnosti, oproti tomu léto je obdobím plným hravosti. Nebojte se tak popustit uzdu fantazii snoubící se se základní dětskou naivitou. Výrazné brýle budou příjemnou korunou nejen ryze letního outfitu, ale i toho minimalistického.

Aktuálním hitem jsou sluneční brýle kulatých, hranatých i nesmírně sexy kočičích tvarů. Dominuje také klasika v podobě klasických pilotek. A právě poslední zmíněný design se těší velké oblibě hlavně u celebrit, ostatně tyto brýle proslavil Tom Cruise už v 80. letech, kdy je nosil coby ženami milovaný námořní pilot „Maverick“ ve snímku Top Gun. U tzv. pilotek máte záruku, že nikdy nevyjdou z módy, navíc sedí většině typů obličeje.

Alespoň jedny kvalitní brýle by měly být základem dámského šatníku. Když zvolíte nadčasový design, budou vám sloužit dlouhé roky, můžete je nosit celoročně.

Čím dál větší popularitu zaznamenává design zvaný Cat Eye. Kočičí tvar je charakteristický vnějšími horními rohy prodlouženými do stran. Tyto brýle s nádechem retra hravým způsobem vyjádří vaši originální osobnost. Sluší zejména ženám s oválným nebo obdélníkovým tvarem obličeje.



Dalším příjemným závanem z minulosti jsou sluneční brýle, které působí nenuceně a nadčasově. Kulatý tvar zjemní rysy a je trefou do černého pro ty, kteří mají hranatý nebo obdélníkový tvar obličeje. Vybírat můžete z jemných kovových obrub či zvolit nápadnější modely s výrazným lemováním.



Tip: Mějte vždy na paměti, že módní trendy a váš tvar obličeje sice mohou být pří výběru slunečních brýlí vodítkem, důležité ovšem je, abyste se ve slunečních brýlích cítila dobře. Sebevědomí je totiž nejlepším módním doplňkem v každé situaci.