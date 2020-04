Co nikdy nedělat s oblečením a doplňky, aby nám dlouho vydržely

Doplňky

Komu by se chtělo po náročném dni ohýbat, že? Není nic snazšího, než přijít domů, opřít se o futra a pomocí jedné, následně druhé nohy sundat boty. Děláme to všechny, ač víme, že to správné není. Rychle a nenávratně svou pohodlností ničíme oblíbené obutí. Nejen zvenčí, ale i zevnitř. Vyztužená zadní část dostává pořádně zabrat. Časem dojde také k opotřebení materiálu, takže boty vezmou za své.