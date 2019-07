Zelené vlasy i leopardí kůže. Neuvážený zákrok může zkazit dovolenou

Krvavá depilace

„Pokud jde o oblast bikin, většinou si vystačím s žiletkou, ale čas od času ráda zajdu na depilaci voskem. Třeba před dovolenou, když vím, že budu nonstop v plavkách, a nechce se mi řešit zatoulané nebo zarostlé chloupky,“ říká projektová manažerka Alžběta. Jenže před poslední výpravou do řeckého resortu se jí tato volba moc nevyplatila. „Nestihla jsem se objednat do svého salonu, tak jsem vygooglila jiný, kde měli volný termín dva dny před mým odletem. A ještě k tomu byli levnější!“

„Podezřelé to začalo být, když jsem půl hodiny čekala na recepci a nic se nedělo. Pak mi recepční řekla, že kosmetička nestíhá dorazit, ale že to nevadí, že mě vezme ona. Nezdálo se mi to, ale říkala jsem si, že má nejspíš taky příslušnou kvalifikaci, jinak by mi to ani nenabízela. A taky jsem už měla trochu cestovní horečku,“ vysvětluje Alžběta.

Varovným signálem bylo i to, že recepční neudělala test na malém kousku kůže. „Vosk byl navíc moc horký, nanášela ho halabala a myslím, že ho na kůži nechala příliš dlouho. Zavřela jsem oči a myslela na Anglii, tedy v mém případě na Krétu.“

„Spíš než bolest mě pak probral vyděšený křik. Podívám se dolů a vidím, že mi s proužkem vosku strhla i kus kůže! Pořádně to krvácelo a ona mi krev bez přemýšlení začala otírat vatou, tím to celé ještě zhoršila. Mezitím naštěstí dorazila skutečná kosmetička, které pomohla místo ošetřit. Nic mi neúčtovaly, ale dovolenou jsem měla zkaženou. Než se to zahojilo, nemohla jsem pořádně ani do vody.“

Ponaučení:

Na depilaci jděte jen do prověřeného salonu – pokud nevíte kam, zeptejte se na doporučení známých nebo si aspoň přečtěte recenze na internetu. Jedná se o nejcitlivější oblast kůže, takže je lepší sáhnout po staré dobré žiletce, než jít na poslední chvíli někam, kde se vám to vlastně moc nezdá. A nikdy se nenechte depilovat od někoho, kdo na to nemá kvalifikaci.