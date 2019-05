Blíží se den D a vy jste stále velryba. I za dva týdny se můžete změnit

Máte dva týdny do svatby nebo vysněné dovolené a s dietami to zase nevyšlo. Víte, že už je pozdě, ale přesto byste se ve svém těle chtěla cítit co nejlépe. I když několik měsíců nevyvážené stravy s nedostatečným množstvím pohybu nezachráníte, pár věcí pro sebe udělat můžete.