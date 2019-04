Chcete zhubnout? Žádné jídlo si nezakazujte, radí nutriční terapeutka

Pravděpodobně jste již četli desítky podobných článků a nespočet rad. V hlavě máte uložené kalorické tabulky a za sebou sérii jojo efektů. Určitě jste narazili na nezdravé hladovky, které propagují blogeři, nebo zázračné „detoxikační“ popíjení džusů, které není nic jiného než reklamní tah. Jak se ale v tom množství informací vyznat a pochopit, kterou cestu za vytouženým tělem zvolit?



Jak jsme již zmiňovali v článku o tom, jak zjistit, co vaše tělo potřebuje, moderní doba a technologie přináší zcela nové možnosti poznání toho, co vyhovuje každému z nás. Hubnutí by nemělo být mučení, tvrdí nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze Světa zdraví. „Není nutné se hned jakékoliv potraviny vzdávat, pokud to není z důvodu nějakého zdravotního problému, kdy například celiak nebude jíst lepek a podobně. Podstatné je to, kolik toho za den sníte a jestli je váš jídelníček dlouhodobě správně nastavený,“ říká.

Vynechání určité vámi oblíbené potraviny, protože někdo tvrdí, že je nezdravá, vede podle ní obvykle k tomu, že se touto „nezdravou dobrotou“ dříve či později přejíte.

Omezte pečivo a cukr

Pokud veškeré vaše snahy o redukci váhy skončily googlením informací, zkuste ještě před vyškrtáváním oblíbených položek z jídelníčku nejdříve omezit konzumaci pečiva a dávejte pozor na množství přidaného cukru schovaného tam, kde byste ho nečekali.

Zajímali jste se někdy o etiketu salsa omáčky nebo složení některých kořenících směsí? Podivili jste se například nad množstvím cukru v grilovací směsi.

Víte, jak moc hubnutí brzdí alkohol? Zbytečně dodané energetické hodnotě se dá do velké míry předejít, pokud si dáte pozor na zdánlivě nevinné „klasiky“, které kupujete docela nevědomě.

Pokud vám tyhle rady přijdou jasné, ale ručička na váze se nehýbe i přesto, že se jich držíte, možná je čas na radikálnější kroky.

„Důležitým předpokladem k tomu, abychom byli zdraví a štíhlí, je konzumace kvalitního jídla, nepřejídání se a pravidelný pohyb. Počítání kalorií je pro většinu lidí omezující a nebaví je. Přesto se alespoň bez nějakého počátečního nastavení a počítání hodnot energetického výdeje a příjmu obvykle při dlouhodobější redukci neobejdete,“ podotýká Bartolomějová.

Jinými slovy řečeno, pokud vážně chcete změnu, je třeba uvědomovat si, že zeleninová směs s kuřetem je k večeři vhodnější než zmrzlina. Když si však dva kopečky vanilkové jednou za čas a bez výčitek dáte, pravděpodobnost úspěšného pokračování diety se zvýší. Musíte být ovšem na pozoru, aby se z podobné jednorázové odměny nestal rituál opakující se každý třetí den.

Klíčem k úspěchu, který jste již pravděpodobně slyšeli stokrát, je „vyvážená strava“, ale je dost možné, že nikdo z nás si vlastně neumí představit, co to přesně je.

85 procent nezpracovaných surovin

Většina odborníků nyní obecně radí držet se z 85 procent nezpracovaných surovin, tedy masa, ovoce, zeleniny, ořechů, luštěnin, vajec a některých obilovin a do zbývající části dosadit dobroty zabalené v krabičce či plastovém obalu. To tedy dělá zhruba jednu porci palačinek se zmrzlinou a šest pestrých talířů plných zeleniny a bílkovin k večeři týdně.

Při hubnutí nezáleží na tom, jestli si svá jídla rozložíte do pěti menších nebo dvou velkých porcí denně. Podle odborníků je důležité držet se poměru čistých surovin vůči zpracovanému jídlu, ale také proporce snědeného a vysportovaného.

K pocitu dlouhodobě spokojeného žaludku volte co nejčerstvější vejce, různé druhy masa, sýry, tvaroh či jogurty typu skyr. K svačině raději zeleninu či jahody, hroznové víno, meloun nebo lesní plody. Snažte se pít vodu či neslazené čaje.

„Pokud dlouhodobě a bez úspěchu bojujete s kily navíc, svépomoc nepřipadá v úvahu. Naopak se můžete dostat ještě do většího začarovaného kruhu. Výživa se musí lišit v závislosti na pohlaví, věku, fyzické aktivitě, zaměstnání, stejně jako na ekonomických možnostech a podobně,“ tvrdí nutriční terapeutka a radí, abychom se v takovém případě obrátili na odborníka, který nás správně nasměruje.

„Důležité je provést alespoň základní biochemický screening, který zjistí, co se v těle děje. Tyto výsledky budou mít zásadní vliv na výběr vhodného, tentokrát již udržitelného, plánu,“ dodává Bartolomějová.