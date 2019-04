Špatné jídlo nepřetrénujete, jen pohybem nezhubnete, tvrdí odbornice

Pokud si přejete ukázat se na letní dovolené v té nejlepší fyzické kondici, ještě není pozdě. To je dobrá zpráva. Ta relativně špatná je, že bez zdravého jídelníčku sice zlepšíte tělesné funkce, ale kila jen tak snadno dolů nepůjdou.

„Důvodem neúspěšného hubnutí často bývá špatně nastavený jídelníček. Strava je stavebním pilířem hubnutí i nabírání svalů. Můžete cvičit sebevíc, ale špatné jídlo zkrátka nepřetrénujete,“ říká po letech praxe s klienty trenérka Kateřina Hollerová, hlavní trenérka fitness pro ženy Contours.

Když se řekne hubnutí pohybem, většina z nás si vybaví propocené hodiny ve špatně odvětrané posilovně, vydřené utrpení. Daleko efektivnější je podpořit tělo v jeho přirozeném pohybu. Abychom kila vydrželi spalovat dlouhodobě, měli bychom tělo na pohyb navykat postupně a dávkovat mu ho nenásilně. Jezdíte do zaměstnání autem? A co takhle vyrazit na kole? Jezdíte tramvají či autobusem? Vystupte dřív a choďte pěšky.

Chůze je prokázanou formou sportu vedoucího k redukci hmotnosti, a proto bychom se měli snažit ji do denního shonu zakomponovat co nejvíce. Nejen, že si rozproudíme krev, ale pravděpodobně uděláme dobře i své duši. Při cestě do práce se trochu probudíme, při cestě zpět vyčistíme hlavu od stresu z množství povinností či protivného šéfa. Samotná zvýšená míra psychické zátěže může proces hubnutí do velké míry zpomalovat.

Nestíháte? Myslíte, že když do svého denního rozvrhu přidáte cvičení, nezbude čas na přátele? Zkuste vyměnit kavárnu za procházku v parku nebo lehkou projížďku na kolečkových bruslích. Dost pravděpodobně chtějí hubnout a vylepšit kondici i vaše kamarádky a přátelé. Pozvání na badminton či lekci jógy s radostí uvítají.

Čas pro pohyb byste si měli udělat o to delší, oč víc je vaše zaměstnání sedavé. Pokud celý den sedíte, bude pro redukci hmotnosti nutné vyvinout větší úsilí, než když pracujete jako číšník a celý den jste na nohou.

Jednou měsíčně nestačí

Ať už si do života pohybu zařadíte víc nebo méně, důležitá je pravidelnost, vytrvalost a trpělivost, shodují se ve svých doporučeních odborníci. V dnešní zrychlené době bychom chtěli vidět výsledky na dosah, ale máme pocit, že jsou spíš v nedohlednu.

„Často se setkávám s tím, že pohybu se lidé, kteří se rozhodli zhubnout, věnují málo,“ říká trenérka Hollerová a dodává, že chcete-li shodit kila a vytvarovat postavu, opravdu nestačí, abyste se ukázali v posilovně, nebo si šli zaběhat jednou za měsíc.

„Dalším důvodem, proč člověk nehubne, i když cvičí, může být i to, že cvičí nesprávně. Je vhodné kombinovat různé sportovní aktivity a snažit se o to, aby nebyla dlouhodobě přetěžována jen jedna partie,“ upozorňuje Hollerová s tím, že opakem těch, kteří se pohybu věnují málo, jsou urputní jedinci, kteří se plavkové sezony děsí tak, že si nakládají víc, než je jejich tělo schopno zvládnout.

„Ironií je, že i přemíra sportu - přetrénování - může vést ke stagnaci. Aby tělo na cvičení správně reagovalo, tedy zbavilo se nechtěného tuku, či nabíralo svalovou hmotu, musíme mu dopřávat prostor na regeneraci. Pravidelně trénujme, ale nezapomínejme ani na odpočinek,“ varuje Hollerová.