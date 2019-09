V čele olomouckého Muzea umění stane dočasný šéf, SEFO dal ministr zelenou

Zatloukal vedl instituci od jara poté, co bývalý ministr kultury Antonín Staněk odvolal šéfa muzea Michala Soukupa. Ten v muzeu zůstane na druhé nejvyšší pozici jako Zatloukalův zástupce.

„Rozhodl jsem se v rámci svých možností a kompetencí, že jmenuji Ondřeje Zatloukala ředitelem Muzea umění v Olomouci. Stane se tak, jakmile budou provedeny některé nezbytné právní úkony včetně zrušení vypsaného výběrového řízení na místo ředitele. V uplynulém složitém období se za ním celá instituce semkla a považuji za jeho manažerský úspěch, že to dokázal. Navíc představuje určitou kontinuitu, jeho otec Pavel Zatloukal v muzeu hodně dokázal,“ uvedl Zaorálek.

Soukupa podle něj nebylo možné jmenovat zpět do funkce, neboť jeho odvolání bylo z právního hlediska provedeno správně a tudíž je platné. Jedinou cestou k návratu do čela muzea by tak bylo vítězství ve výběrovém řízení.

„Já jsem ale chtěl současnou situaci co nejrychleji vyřešit a proto jsem zvolil způsob, kdy se Michal Soukup může stát zástupcem ředitele a bude tak moci pokračovat ve své práci, které tu odvedl obrovské množství a já ji oceňuji. Navíc jsem se s ním dohodl i na spolupráci i na úrovni celostátní v rámci ministerstva,“ nastínil ministr.

Jedním z důvodů snahy o rychlé řešení bylo pokračování přípravy stavby Středoevropského fóra (SEFO), na který vláda v letošním rozpočtu už vyčlenila zhruba 600 milionů korun. Exministr Staněk ovšem nesouhlasil s vypracovanými plány od architekta Jana Šépky a trval na vypsání architektonické soutěže.

Právě údajným selháním při přípravě a řízení projektu stavby SEFO pak Staněk v dubnu zdůvodnil odvolání Michala Soukupa z funkce. Mimo jiné mu vytkl předražené nákupy pozemků či nesrovnalosti v dokumentaci a podal na něj i na předchozího ředitele Pavla Zatloukala trestní oznámení.

Zaorálek v pátek uvedl, že po analýze situace je přesvědčen, že k žádnému porušení zákona nedošlo a oběma mužům se za trestní oznámení a způsobenou újmu omluvil. Současně dodal, že ministerstvo už architektonickou soutěž nepožaduje, neboť by kvůli zpoždění mohl projekt přijít o přidělené peníze. O podobě SEFO má proto rozhodnout vedení muzea.

Podle exředitele Soukupa nyní připadají v úvahu dvě varianty. Kromě Šépkova návrhu, jehož podoba ovšem vyvolává u veřejnosti rozporuplné reakce, by muzeum mohlo místo stavby nové budovy využít blízký prázdný rozlehlý objekt Hanáckých kasáren, která armáda opustila.

„O této možnosti víme necelý měsíc, takže je to čerstvá záležitost. Musíme to tedy vyhodnotit, což uděláme během září a října, kdy se uskuteční několik odborných setkání. Poté padne rozhodnutí. Jako velká překážka druhé varianty se ovšem předběžně jeví, že odhadovaný rozpočet na rekonstrukci kasáren je dvojnásobek toho, co máme přiděleno na stavbu SEFO v proluce v Denisově ulici,“ shrnul Soukup.

Vedení MUO ministrův krok uvítalo

Zatloukal v pátek vyzdvihl práci bývalého ředitele Soukupa. „Jsem velmi rád, že zůstává v instituci na pozici, která mu umožní dále se spolupodílet na kormidlu, kterým směrem se instituce v budoucnu vydá,“ řekl.

Vyzdvihl i postoj zaměstnanců v napjaté době. „Instituce utrpěla velmi výrazně, cítíme se poškozeni, dehonestováni. Nedovedu si představit, jakým způsobem rehabilitovat to, k čemu tady během půlroku došlo, ale udělám pro to maximum,“ uvedl Zatloukal.

Rozhodnutí nového ministra přivítal i odvolaný ředitel Michal Soukup, který přitom dosud odvolání osobně nepřevzal, a považoval jej tak za neplatné. „Rozhodl jsem se, že je potřeba ministerstvu kultury i Muzeu umění pomoci tuto situaci odblokovat a ne abychom se další měsíce, možná roky soudili, zda jsem nebo nejsem ředitelem,“ řekl Soukup.

Pracovníci MUO Staňkovy kroky ohledně muzea dlouhodobě kritizovali. Žádali Staňkovu rezignaci, zapojili se i do petice zástupců pražského Centra pro současné umění DOX a uspořádali na protest proti Staňkovi koncert v proluce, kde má SEFO stát.