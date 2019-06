Ministr Staněk posílá další kontrolu do muzea, v němž odvolal ředitele

Oba už od nadřízených slyšeli, že mají odejít z funkce, ani jeden se k tomu ale nemá, a tak dál stojí proti sobě. (Ne)odvolaný ministr a exprimátor Olomouce Antonín Staněk z ČSSD proti (ne)odvolanému řediteli olomouckého Muzea umění Michalu Soukupovi. A už brzy může přijít jejich další střet.

Na tahu je Staněk. V nejbližších týdnech totiž dorazí do muzea ministerští kontroloři a v hledáčku budou mít výstavu Rozlomená doba – mimochodem největší, jakou kdy Muzeum umění uspořádalo.

Staněk s muzeem válčí od jara. Ústředním bodem rozepře bylo Středoevropské fórum (SEFO) – plán obrovské přístavby muzea, která má vzniknout za stovky milionů v centru Olomouce v proluce v Denisově ulici.

Vše nakonec vyvrcholilo odvoláním Soukupa a ministrovým trestním oznámením, jež míří právě na ředitele a také jeho předchůdce Pavla Zatloukala.

Před Soukupovým sesazením Staněk poslal do muzea auditory, kteří se zaměřili právě na SEFO. Výsledky kontroly ministr zdůvodňoval Soukupovo odvolání. Muzeum ovšem všechny ministrovy výtky odmítlo a za vedení se opakovaně postavili i zaměstnanci instituce.

„Úkoly nepočkají, až se politici dohodnou,“ vzkázal ministr

Do těžké pozice se však krátce poté dostal i Staněk. Postupně se proti němu kvůli odvolání Soukupa a šéfa Národní galerie Jiřího Fajta postavila podstatná část české kulturní scény.

Pozice ze všech stran kritizovaného ministra se stala neudržitelnou, Staňkův stranický šéf Jan Hamáček ho dotlačil k podání rezignace a posléze návrh na Staňkovo odvolání podal i premiér Andrej Babiš.

Staněk má však mocného spojence. Prezident Miloš Zeman ho ve funkci podržel a Staněk navzdory vlastní straně i premiérovi dál úřaduje. „Úkoly resortu nepočkají, až se politici dohodnou, je třeba pracovat,“ vzkázal ministr.

Ministerští kontroloři mají do Olomouce znovu přijet již příští měsíc, o čemž se muzeum dozvědělo před několika týdny.

„Čekali jsme, odkud to přijde a co přesně se bude kontrolovat. Rozlomená doba byl největší výstavní projekt v dějinách muzea, takže to vlastně bylo nasnadě. Je s ním spojeno nejvíc dokumentů a také nejvíc peněz,“ popisuje pro MF DNES pod příslibem anonymity jeden ze zaměstnanců.

Při výstavě, jež mapovala avantgardní umění a jeho proměny ve střední Evropě v letech 1908 až 1928, byla v Olomouci od loňského září do konce letošního ledna k vidění díla mnohamilionové hodnoty – více než 400 obrazů, soch, časopisů, knih či plakátů zapůjčených ze šedesáti institucí z deseti evropských zemí.

Zástupci muzea výstavu připravovali od roku 2016, exponáty zaplnily celé jedno patro. Z Olomouce se pak expozice přesunula do Krakova, Bratislavy a nakonec maďarské Pécse.

Minulý měsíc pak Rozlomená doba získala prestižní cenu Gloria musaealis, když ji komise vybrala jako nejlepší výstavu v České republice uplynulého roku.

Někteří zaměstnanci muzea si ovšem blížící se kontrolu spojují spíše se snahou ministerstva významné ocenění zpochybnit.

„Vidíme za tím i hledání nějaké chyby. To, co ministr kultury již dříve zveřejnil, nebylo na odvolání ředitele. A tak se bude hledat dál,“ dodal zdroj MF DNES. Staněk podle něj s muzeem komunikuje výhradně oficiálními dopisy.

Ministerstvo kontrolu vysvětluje dotacemi, které pro loňský „osmičkový“ rok schválila vláda na oslavy 100. výročí založení Československa. A Rozlomená doba byla jejich součástí.

„Jde o veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na prověření hospodaření s těmito prostředky. Je zařazena ve schváleném plánu kontrolní činnosti ministerstva kultury na rok 2019,“ popisuje mluvčí resortu Martha Häckl.

Zdůrazňuje, že se využití dotací bude prověřovat u více příspěvkových organizací. „Muzeum umění je jednou z nich v resortu ministerstva kultury, z nichž bude vybrán kontrolovaný vzorek.“

Šéf, který odmítá odejít, ovšem stojí i na druhé straně barikády. Z vedení Muzea umění vyhodil Staněk Soukupa s okamžitou platností těsně před Velikonocemi, na webu muzea však Soukup stále figuruje jako šéf. A s odvoláním nesouhlasí.

„Je stále ředitelem, protože odvolání ministrem kultury z funkce z 18. 4. není z právního hlediska platné,“ uvedlo muzeum v prohlášení.

Podle Soukupa pak Staňkovo ministerstvo stále pokračuje ve snaze, aby ředitelem už nebyl. „Samozřejmě se snaží, aby mě odvolal. Posílá obsílky,“ říká Soukup.

Ministerstvo: Odvolání Soukupa je v souladu se zákonem

Mluvčí ministerstva ovšem trvá na tom, že Soukupovo odvolání je coby právní úkon v souladu se zákonem.

„Vzhledem k tomu, že si pan Soukup tento dokument podle sdělení poštovních služeb nevyzvedává, není zřejmé, z čeho dedukuje závěry o jeho neplatnosti,“ míní Häckl.

Pro ministerstvo je tak od dubna oficiálním představitelem muzea Soukupův zástupce Ondřej Zatloukal, jehož Staněk pověřil řízením. Chystaný audit si s dřívějším děním kolem SEFO nespojuje.

„Neviděl bych v tom nic nečekaného. Kontrola se vztahuje na dotaci, která byla přidělena více příspěvkovým organizacím. Vím, že je dlouhodobě plánovaná,“ říká Zatloukal.

O dalším auditu ví i Soukup a kontrolu nezpochybňuje: „Podle mě se jedná o standardní kontrolu, bude i v celé řadě dalších institucí. Jiná věc je, jak k tomu konkrétně u nás kontroloři přistoupí.“