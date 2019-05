Obavy ze Zemana. Prezident může ČSSD zkomplikovat výměnu ministra kultury

Zeman by mohl Staňka podržet mimo jiné i proto, že moc dobře ví, že ministr funkci pokládat vůbec nechtěl. Demisi oznámil jenom proto, že ho k tomu přemluvil předseda ČSSD Jan Hamáček. Staněk přitom variantu „záchrana z Hradu“ i sám nepřímo připustil v rozhovoru, který MF DNES poskytl ve středu večer, jen několik hodin poté, co oznámil, že odejde.

„Je na panu prezidentovi, jak se k tomu postaví. Povinností člena vlády je vládnout,“ prohlásil mnohoznačně Staněk.

„Buď já, nebo on“

Hrad zatím další postup nechce komentovat. Někteří lidé z ministrova okolí však naznačují, že Staněk na podporu prezidenta skutečně spoléhá. Včera jeden z nich pod podmínkou zachování anonymity popisoval ministrovo možné uvažování takto: „Vnímá to tak, že píchl do vosího hnízda a kulturní frontě se to nelíbí, protože si dovolil jim sáhnout na peníze. Nový ministr by mohl jeho kroky zrušit, a tím jeho práci shodit. I proto by chtěl svoji práci dokončit, i kdyby po něm třeba házeli vajíčka,“ míní jeden ze Staňkových spolupracovníků.

Naopak předseda ČSSD Hamáček tvrdí, že žádnou rebelii neočekává. „S panem prezidentem budu mluvit ve čtvrtek 23. května a nehodlám živit jakékoli spekulace. Beru to tak, že pan ministr skončí,“ říká šéf strany.

Podle zdrojů MF DNES z jeho okolí však Hamáček samozřejmě dobře ví, že se Zeman a Staněk mohou „cukat“. A mezi některými svými blízkými se nechal slyšet, že v takové situaci by jednal rázně. „Nenechám se sebou orat. Buď já, nebo on! Není možné, aby ministra za ČSSD dělal někdo proti vůli vlastní strany. A navíc člověk, s kterým se polovina resortu nebaví,“ líčí zdroj MF DNES Hamáčkův pohled na věc. Předseda ČSSD prý spoléhá i na to, že má silnější karty než duo Staněk–Zeman. Tedy, přinejmenším je o tom přesvědčen.

Pokud by totiž prezident demisi nepřijal, může ČSSD navrhnout premiérovi Staňkovo odvolání. Pak stačí, aby Andrej Babiš návrh k odvolání doručil na Hrad a prezident by ho podle ústavy měl přijmout. Navíc Staňka k položení funkce přiměl podle informací MF DNES i příslib, že se o něho strana „postará“. A je jasné, že na tuto vyhlídku by mohl v případě rebelie zapomenout.

Po vzoru Klause



To vše hraje pro Hamáčka. Na druhou stranu odmítání přijmout demisi ministra by nebylo ničím novým. Prezidenti Václav Havel i Václav Klaus v minulosti odmítli přijmout ministerské demise. Klaus v případě tehdejších ministrů z Věcí veřejných Radka Johna a Josefa Dobeše dokonce odmítl vyhovět i premiérovu návrhu na odvolání.

Hamáček přitom ještě minulý týden podle zdrojů z jeho okolí od Zemana slyšel, že hlava státu k odvolání ministra nevidí důvod. Proto prý šéf ČSSD vymyslel řešení, že Staněk oznámí svoji rezignaci sám. Rozhodující schůzka Hamáčka se Staňkem se podle zdrojů MF DNES odehrála v pondělí. Předseda strany měl na Staňka naléhat, aby funkci složil, ministr o tom zprvu nechtěl ani slyšet, ale nakonec svolil. Od středečního rána tak měla ČSSD připravenu zprávu, ve které Hamáček děkoval Staňkovi za jeho práci. Všichni čekali, že to ministr oznámí okolo desáté hodiny dopolední. Když se tak nestalo a nedělo se tak ani později, začala panovat nervozita, zda si to opět nerozmyslel.

A zatímco veřejnost ještě neměla o Staňkově chystaném kroku ani potuchy, Zeman na návštěvě Maďarska už zjevně o všem věděl. „Nevidí žádný důvod k ministrově demisi,“ popsal prezidentovo stanovisko jeden z jeho spolupracovníků.

Staněk sice byl vždy k vedení ČSSD loajální, ale podle zdroje MF DNES vnímá donucení k demisi od vlastní strany jako podraz. „Prezidenta chápe jako vyšší instanci, než je ČSSD. A pokud by dostal druhou šanci, nejspíš by ji využil. Že už by si v ČSSD neškrtl, je sice zřejmé, ale zase by měl podporu prezidenta, což moc lidí nemá,“ dodal zdroj.

Petici proti ministrovi podepsali tisíce lidí, ještě před týdnem ho sociální demokraté podrželi: