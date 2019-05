Ministr kultury Antonín Staněk odstupuje. Je to vítězství, říkají umělci

16:50 , aktualizováno 18:21

Antonín Staněk nestrávil ve funkci ministra kultury ani rok. Po dohodě s šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem hodlá odstoupit do konce května po volbách do Evropského parlamentu. Portálu iDNES.cz to potvrdil poslanec ČSSD Jan Birke. Staňkův konec požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice.