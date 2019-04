Před ministerstvem kultury demonstrovali lidé, žádali konec Staňka

„Byly bychom rádi, kdyby se podařilo nastolit nějakou debatu s ministertvem,“ říká jeden z organizátorů akce sochař Matyáš Chocholazřízení. Podle něj by bylo dobré řešení, kdyby se podařilo vytvořit systém správních rad. Ty by sice fungovaly ve spolupráci s ministerstvem, ale na personální obsazení kulturních institucí by měly zásadní vliv.

Podle organizátorů celá aféra s odvoláním dvou ředitelů předních kulturních institucí poukázala na hlubší problémy. Odborná veřejnost je podle nich nedostatečně zapojena do těchto pro kulturu zásadních rozhodnutí.

„Jsme tady proto, abychom požadovali konkrétní kroky k řešení krize,“ řekl jeden z řečníků a spoluorganizátor akce audiovizuální umělec Radek Rous. Doplnil, že pokud ministr neprojeví dostatečnou iniciativu při řešení požadavků umělců, budou žádat jeho demisi.

„Chceme změnu,“ volali lidé z davu. Mezi transparenty se objevily také nápisy, které přímo požadovaly demisi Staňka. Akce skončila před třetí hodinou hromadným podepisováním petice.

V petici, kterou dříve podepsali mimo jiné také architektka Eva Jiřičná, fotograf Josef Koudelka, režiséři Jan Hřebejk či Olga Sommerová, šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar či politik Karel Schwarzenberg, je kritizováno nejen samotné rozhodnutí o personálních změnách, ale také způsob jakým bylo odvolání ředitelů provedeno.

„Argumentace a rétorika vykazují znaky plnění politické objednávky a připomínají praxi normalizačního období před rokem 1989,“ píše se v petici. Dokument podepsalo zatím přes 4 500 lidí.

Ministr své rozhodnutí o Fajtovi a Soukupovi zdůvodnil ztrátou důvěry a údajnými hospodářskými a manažerskými pochybeními. Staněk, který je na oficiální návštěvě v Číně sdělil, že důvody pro odvolání obou ředitelů už vysvětlil předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, který vysvětlení přijal.

„Informoval jsem osobně i poslanecký klub ČSSD, který rovněž mé vysvětlení přijal. Bude-li o vysvětlení stát i politické grémium, rád mu ho také poskytnu,“ uvedl ministr. Na projednání dění před stranickým grémiem trvá statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Situací se zabývá i premiér Andrej Babiš, který v neděli na svém facebookovém profilu uvedl, že ho Staněk ujistil o tom, že měl pro Fajtovo odvolání skutečně vážné důvody. „Pan ministr kultury musí vyhlásit transparentní výběrové řízení na nového ředitele. Je potřeba, aby nové vedení pokračovalo v kurzu, který nastavil pan Fajt,“ píše se v Babišově postu.