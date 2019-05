Favoritem na nového ministra kultury je ostravský divadelní režisér Krejčí

Měl by jím být ostravský divadelní režisér a šéf Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivan Krejčí, v záloze pak je náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová. V Krejčího prospěch hovoří, že je zástupcem silného Moravskoslezského kraje, v ČSSD už vykonával pozici stínového ministra kultury a ve straně tuší, že by mohl najít společnou řeč s lidmi, které si znepřátelil odcházející Staněk.



„To asi víte víc než já. Nikdo se mnou nejedná, nic neleží na stole,“ řekl jen na dotaz MF DNES Krejčí. Podobně úsečný byl Hamáček. „Nezlobte se, ale zatím to komentovat nebudu. Až budu mít jméno ministra, tak ho představím,“ sdělil.

Příliš sdílný nechtěl být Krejčí, ani když měl hodnotit končícího Staňka. „Odcházejícího ministra komentovat nechci,“ poznamenal. Podle informací MF DNES z ostravské ČSSD však Krejčí od začátku považuje způsob, jakým nechal Staněk odvolat ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a šéfa olomouckého Muzea umění Michala Soukupa za zcela nevhodný.

Radši politika než umělce

Hamáček o svém výběru nechce zatím moc mluvit proto, že má obavy, jak se k plánované výměně postaví prezident Miloš Zeman. A také proto, že ji zatím nestihl důkladněji projednat ve straně.

„S Janem Hamáčkem se budu bavit v pondělí, kdy se vrací ze zahraniční služební cesty,“ tvrdí druhý muž ČSSD Roman Onderka.

Také o něm někteří straníci mluví jako o možném kandidátovi na post ministra. Onderka však tvrdí, že jím být nechce. „O post ministra kultury si neříkám, nemám ty ambice. A lidé, kteří vám to tvrdí, že to chci, neříkají pravdu,“ prohlašuje. Onderka ostatně prosazuje jinou variantu. Pod podmínkou anonymity o ní s MF DNES mluvil jeden z pražských sociálních demokratů.

„Říkám, že bychom měli jet na Slovácko nebo jižní Moravu, kde je hodně lidí se sociálním cítěním. Tam najít nějakého ředitele galerie a cestou do Prahy z něho udělat sociálního demokrata,“ popisoval s lehkou nadsázkou zdroj MF DNES plán, z něhož jedno jméno nakonec skutečně vzešlo. Právě pražští sociální demokraté spolu s dvojkou strany Onderkou totiž začali jako první představitelé ČSSD veřejně kritizovat Staňka. A na trase Praha–Brno se zrodil nápad vytáhnout na ministerstvo ředitele Moravského zemského muzea Jiřího Mitáčka.

Vypadá to však, že plán nevyjde. Jednak Onderka s pražskými sociálními demokraty v čele s jejich jediným poslancem Dolínkem Hamáčka naštvali, když mu začali veřejně radit, že kdyby byli předsedové oni, zvážili by Staňkovo odvolání. A pak Hamáček není podle informací MF DNES příliš nakloněn nápadu, že by se ministrem měl stát umělec bez politické minulosti.

„Předseda razí názor, že ministr je politická funkce a i na kulturu chce někoho, kdo má politické zkušenosti,“ přibližuje zdroj MF DNES z Hamáčkova okolí.

Spekuluje se o Zaorálkovi

Nejspíš i proto někteří sociální demokraté vypustili spekulaci, že by kulturu mohl vést bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Ten na dotazy MF DNES k obsazení ministerstva neodpověděl, sociální demokraté však vědí, že do vlády s Babišem dlouhodobě nechce.

Několik podobných neformálních návrhů už v minulosti odmítl. A jeho zmíněním tak spíš v ČSSD sondují, zda nezměnil názor. Hamáčkovi by se jako zástupce silného Moravskoslezského kraje v úřadu hodil, kvůli jeho nechuti zasednout v Babišově vládě však i proto posilují šance jeho souseda z Ostravy Krejčího.

