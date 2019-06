Ministr kultury hoteliérem: Staňkovi moravští přátelé bydlí v Praze zadarmo

Zatímco prezident dál drží ve funkci ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD, jehož odvolání požaduje vlastní strana, a návrh na Hrad už před dvěma týdny doručil i premiér, Staněk dál naplno využívá možností svého úřadu.

Ministr, který nedávno prohlásil, že se postavil proti „nedotknutelným elitám“, má na triku proplácení nájmů sobě a svým známým, hotel v Praze pro jednoho z náměstků nebo zapomenutou živnost.



Jak zjistila MF DNES, ministerstvo kultury v minulosti hradilo hotelové ubytování náměstku Aloisi Mačákovi. Za zhruba tři měsíce pobytu v pražském hotelu Olšanka ministerstvo zaplatilo 81 500 korun. Staněk tento postup obhajuje s tím, že vše je v souladu se zákonem.

„Bylo to jen po nezbytně nutnou dobu, než si našel adekvátní bydlení v blízkosti ministerstva. Pokud vím, byla tam domluvená i nějaká zvýhodněná cena,“ vysvětluje mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl.

A nic zvláštního na tom nevidí ani samotný Mačák. „Je to zákonný nárok, všechno je v pořádku,“ říká. Na jiných ministerstvech však nad podobnou praxí kroutí hlavou.



„Ubytování v hotelu proplácíme pouze při služebních cestách na základě schváleného cestovního příkazu,“ reaguje Andrea Vašáková z ministerstva práce a sociálních věcí. „Všichni náměstci bydlí ve svém,“ potvrzuje Vladimír Řepka z ministerstva spravedlnosti. A podobně odpovídají mluvčí všech dalších ministerstev.

Hotel v Praze pro náměstka na několik měsíců, a to minimálně v tomto volebním období, kdy úřady opakovaně dostaly pokyn šetřit, prý pokládají za nemyslitelný. Mačáka si Staněk na ministerstvo dovedl ze svého domovského Olomouckého kraje loni v srpnu. A byl to jeden z prvních kroků, kterými ministr naštval spolustraníky.

Staří známí z Olomouce v Praze

Mačák totiž za sebou má čtyři roky starou aféru s přijímáním finančních darů od firem. Když se Mačáka v roce 2016 pokusila vytáhnout prostějovská ČSSD na volební kandidátku, zatrhla to krajská buňka strany. Návrat do vysoké politiky se tak Mačákovi podařil až díky Staňkovi.

Mačák už dnes v hotelu nebydlí, ministerstvo mu ale proplácí jiné ubytování, nájem v centru Prahy na Újezdě za 25 tisíc korun měsíčně. A podle zprávy, s kterou přišel deník Blesk, ministerstvo proplácí nájem i samotnému Staňkovi, dalšímu náměstkovi Jiřímu Vzientekovi a řediteli odboru Bohumilu Šípovi.

Všichni čtyři jsou dlouholetí známí, Šíp se Staňkem pracoval už na olomoucké radnici, Vzientek pochází z Frýdku-Místku.

Resort za čtyři nájmy podle Blesku měsíčně utratí kolem 80 tisíc korun. A opět, jde o praxi, která sice není nezákonná, ale na ostatních ministerstvech se jí snaží vyhnout.

A v případě Staňka, který si rozhněval mnoho osobností kultury, když kvůli ekonomickým pochybením odvolal šéfa Národní galerie Jiřího Fajta, budí podobné utrácení pochybnosti.

„Fajt není žádný svatoušek, ale je úsměvné, když ho kvůli špatnému hospodaření odvolá zrovna Staněk,“ pozastavuje se zdroj MF DNES obeznámený s děním na ministerstvu kultury. „Dovedl si tam svoje kamarády. Není náhoda, že taky na většinu zahraničních cest bere Staněk jen ředitele Šípa, i když by se tam často hodil někdo jiný, kdo má k příslušné oblasti víc co říct,“ dodává zdroj MF DNES.



„Kdyby nás na zahraniční cesty cestovalo více, jistě byste se ptali, proč nestačil jen vedoucí kabinetu ministra,“ reaguje Staněk. V jednom případě si však Staněk zahrával i se zákonem. Podle zjištění MF DNES měl ještě začátkem tohoto týdne aktivní živnost. Ministři přitom podle zákona o střetu zájmů podnikat nesmějí.

„Máte pravdu, měl jsem tuto skutečnost o přerušení výkonu živnosti oznámit, na což jsem zapomněl. Děkuji vám za upozornění,“ omlouval se Staněk s tím, že živnost mu sice formálně běžela, ale nijak se jí nevěnoval. Přerušil ji po dotazu MF DNES tento čtvrtek.

Dílem náhody ve stejný den, kdy prezident Miloš Zeman vzkázal z televize Barrandov sociálním demokratům, že si na odvolání ministra budou muset ještě počkat. Kandidáta ČSSD, stranického místopředsedu Michala Šmardu, totiž Zeman přijme netradičně až koncem června během návštěvy Vysočiny.

„Nezbývá mi než čekat. Předseda Jan Hamáček říkal, že tomu nechá čas do konce června, pak by to začal nějak rázněji řešit,“ říká Šmarda. Ze Staňkova okolí však zaznívá, že si ministr věří, že díky prezidentově podpoře ve funkci vydrží déle.

„Ministr má naplánovaný program a normálně pracuje. Váží si prezidentovy podpory a nějakými výzvami se nenechává rozhodit,“ tvrdí zdroj MF DNES a pozastavuje se nad tím, jak asi chce být Hamáček „rázný“ proti prezidentu Zemanovi.