Odběr vzorků vpichy do prsou mi zprvu kritizovali, vzpomíná nestorka onkologie

Lékařka pocházející z Hradce Králové oslavila začátkem června devadesátiny. Ještě předtím, než se stala uznávanou odbornicí, si však musela vybojovat, aby ji vůbec přijali na medicínu. „Chtěla jsem na medicínu hned po maturitě, ale neměla jsem správný kádrový profil,“ odhaluje Koutná.

Jaké tedy byly vaše profesní začátky?

Šla jsem pracovat na lékařskou fakultu v Hradci jako laborantka. To byla velká škola. Dostala jsem se k pitvám, dělali jsme i posuzování otcovství. Tehdy laborant dělal všechny obory. Můj šéf viděl, že mám o medicínu velký zájem, zasvěcoval mě do všeho. Za dva roky jsem se hlásila znovu, ale pro jistotu v Brně. To už se na kádrový profil nikdo neptal a vzali mě.