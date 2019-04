Kontroverzní návrh podoby SEFO je ze hry, hledání nové ale může trvat roky

Ministerstvo kultury i samotné muzeum se po týdnech hádek shodly na tom, že SEFO chtějí a že na něj bude vypsána architektonická soutěž. To ale přináší nečekané průtahy a rizika. Rok 2024, s nímž se před časem počítalo jako s termínem otevření fóra, tak pravděpodobně padá.

A totéž zřejmě platí i pro plány uznávaného architekta Jana Šépky, podle nichž se SEFO mělo stavět. On sám s tím, že by se svým projektem pětice homolí z betonu do soutěže šel, už nepočítá.

Nejprve je navíc nutné vyřešit milionové závazky. Mluví o nich všichni – ministerstvo, muzeum i hejtmanství, jež ve sporu o SEFO převzalo roli mediátora. Kdy to ale bude, zůstává otázkou. Co se za byrokratickým, ovšem pro budoucnost fóra nesmírně důležitým, souslovím skrývá?

Ve hře jsou samozřejmě peníze. Hlavní roli tu hraje smlouva, kterou muzeum před lety podepsalo se studiem di5 architekti inženýři, s nímž Šépka spolupracuje. Právě touto dohodou začal argumentovat ve chvíli, kdy se začalo mluvit o nové architektonické soutěži.

Smlouva podle Šépky muzeum zavazuje, že se bude stavět podle jeho plánů. Její význam potvrzuje i to, že se všichni zúčastnění shodnou, že dokud tento dokument leží na stole, projekt přístavby za více než půl miliardy se nikam nehne.

Studio di5 mělo dát dohromady kompletní projektovou přípravu stavby podle Šépkových výkresů. Kvůli přípravě soutěže z toho ale s největší pravděpodobností sejde.

„Zástupci studia di5 požadují zhruba čtyři až pět milionů korun. Pracovali jsme rok na nyní rozpracovaných podkladech pro územní řízení a stavební povolení. Nejprve je potřeba vypořádat tuto smlouvu studia di5 s Muzeem umění,“ zdůrazňuje Šépka. Kdy se tak stane, však není jasné.

Vyhlášení architektonické soutěže na podobu je prakticky jisté

Architektonická soutěž na SEFO bude. I na tom se ministr, hejtman a zástupci muzea shodnou.

„Kromě pomoci s vypořádáním smluvních vztahů povedeme jednání s Českou komorou architektů o podmínkách vypsání nové, transparentní a nediskriminační architektonické soutěže,“ slibuje ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD.

Komora je v tomto případě velice důležitý hráč. Obecně u všech soutěží před jejich vyhlášením posuzuje regulérnost. Pokud klání posvětí, mohou se architektonické kanceláře pustit do práce. Jak už ale bylo řečeno, u fóra bude nejdříve nutné vyřešit smlouvu s di5 architekti.

Tento týden to v pořadu Rozstřel na iDNES.tv potvrdil i předseda České komory architektů Ivan Plicka.

„Architektonickou soutěž podporujeme. Pokud se ale SEFO připravuje už 10 let, je opravdu důležité zvážit, zda jsou zásadní důvody pro to tuto práci stopnout a začít znovu. Pokud se soutěž vypíše, musí být naprosto korektním způsobem vypořádána práva architekta Šépky a dalších, kteří na tom těchto deset let pracovali,“ řekl.

Sám Šépka už nepočítá s tím, že by vlastní již hotové plány, podle nichž moderní přístavba muzea připomíná pětici betonových homolí, do soutěže přihlásil.

„Česká komora architektů ve svém stanovisku jasně uvedla, že moje účast je vyloučena, protože bych byl kvůli letité práci na projektu SEFO zvýhodněn a také by nebylo možné zajistit anonymitu mého projektu. Proto jsem ze hry venku,“ konstatuje Šépka.

Předčasné vyhlášení soutěže by znamenalo soud se Šépkou

Mluvit o architektonické soutěži je přitom podle něj předčasné. „Nejdříve musí dojít k vypořádání s firmou di5, což uznal i pan ministr. Nyní je to především o odborné debatě,“ dodává architekt.

Ministerstvo kultury ale s názorem Šépky o jeho nutné neúčasti v architektonickém klání nesouhlasí. Podle mluvčí resortu Marthy Häckl se vše vyřeší tím, že se Šépka pod svůj návrh při případném přihlášení do soutěže nepodepíše.

„Splní tím podmínky anonymity dle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ argumentuje Häckl.

Pokud by však ministerstvo či muzeum soutěž vyhlásilo ještě před tím, než se vypořádá se smlouvou s di5, má Šépka jasno: vše skončí u soudu. To by znamenalo jen další průtahy.

„Pokud dopředu víme, že moje účast v soutěži není možná, tak bych tím byl diskriminován. Byl bych tedy nucen při vyhlášení soutěže dát vše k soudu. Usiloval bych o vydání předběžného opatření. Architektonická soutěž by se do vyřešení soudu tedy nemohla uskutečnit,“ míní Šépka.

Na druhou stranu, pokud se všichni ještě před soutěží dohodnou, skončí Šépkův projekt pravděpodobně v propadlišti dějin.

Ministerstvo: Peníze jsou nachystané až do roku 2028

Už nyní je přitom jasné, že původní harmonogram soutěže je passé. Vyhlášena měla být tento měsíc. O novém termínu teď nikdo nemluví, prioritou je vypořádání smluvních vztahů.

Šépka je přesvědčený, že vypsání a vyhodnocení soutěže zabere další rok. Kvůli zbrusu novému projektu bude podle něj navíc nutné přepsat regulační plán, který zjednodušeně řečeno na daných parcelách upřesňuje pravidla daná olomouckým územním plánem.

„Pokud se stavba SEFO bude nakonec řešit architektonickou soutěží, vyjde o 50 milionů dráž a vše se kvůli jejímu uspořádání, vyhodnocení a také potřebnému přepsání regulačního plánu protáhne zhruba o tři roky,“ shrnuje.

S 50 miliony přitom už stát ve výdajích na přístavbu podle všeho počítá. Vláda na SEFO dohromady vyčlenila 593 milionů korun, dotaci pro muzeum schválila letos v lednu. Stamiliony má zarezervované v miliardovém programu Péče o národní kulturní dědictví, de iure až do konce roku 2028.

V tuto chvíli už jisté průtahy ovšem jen zvyšují riziko, že do těchto plánů zasáhnou i nepředvídatelné faktory, jako je třeba změna vlády či finanční krize. Je proto důležité se ptát, zda dnes stát může zaručit, že případná nová vládní garnitura při poklesu či dokonce propadu ekonomiky nesáhne právě do peněz vyčleněných na kulturu.

Pokud by k tomu došlo, proluka vedle muzea by zůstala prázdná na další roky. Podle mluvčí Häckl ovšem ministerstvo kultury počítá s tím, že z programu péče o národní kulturní dědictví, do něhož vláda vložila téměř osm miliard, bude peníze na SEFO postupně čerpat až do konce jeho platnosti. Tedy do 31. 12. 2028.