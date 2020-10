Uvažuji směrem k menšinové koalici s ODS, říká olomoucký lídr ANO Okleštěk

Jak velkou vidíte šanci, že bude ANO v Olomouckém kraji dál vládnout?

Vidím to padesát na padesát. Hlasy jsou tak rozdělené, 25 hlasů mají dohromady dvě uskupení, Spojenci spolu s Piráty a STAN, a 25 hlasů má celkem ANO a ODS.

Shodneme se, že rozhodující slovo teď má ODS? Buď půjde vládnout s vámi nebo do koalice, kterou vytvoří Spojenci Mariana Jurečky spolu s Piráty a STAN.

Dá se to takto interpretovat. I když teoreticky je možné ledacos jiného.

Co například?

Třeba se některé z těch dvou uskupení rozhodne jít jinou cestou.

Spojenci s lídrem Marianem Jurečkou ale s ANO jednat nechtějí. Věříte, že by Piráti a STAN šli bez nich s vámi? Je to možné?

Dokud nemají podepsanou smlouvu, je možné všechno. Ale i Piráti a STAN nám říkali, že je pro ně první volbou spolupráce s KDU-ČSL.

ODS jste podle zjištění MF DNES nabídl menšinovou dvojkoalici ANO–ODS s podporou SPD, která by nebyla oficiálně v koalici, ale hlasovala by s ní. Jak na to reagovala ODS?

Toto jsme neprojednávali. Nevím, kdo to vymyslel. Ale uvažuji podobným směrem o spojenectví ODS a nás. Ale že by k nám mělo jít SPD, to v žádném případě. Nic takového jsme zatím neřešili.

Lídr ODS a váš náměstek Dalibor Horák pro MF DNES uvedl, že mu ANO nabídlo tuto variantu – dvojkoalici ANO–ODS s tichou podporou SPD. Takže to je nějaká mýlka?

Ne, ne, ne. To je takto: my s ODS spolu – a poté, kdo by se k nám přidal, to by bylo na nich.

Na kom?

Na partnerech. Třeba někteří jednotlivci budou chtít podpořit to, aby se vládlo, a budou tak chtít podpořit takovou radu. Myslím hlasování v zastupitelstvu o radě.

Myslíte jednotlivce z kterýchkoli stran či primárně jednotlivce z SPD?

Z kterýchkoli stran.

Ze kterého politického subjektu je podle vás podpora pro menšinovou dvojkoalici nejpravděpodobnější?

To je otázka na ty subjekty.

Sázíte, že se spíše přidá nějaký subjekt jako celek, nebo to bude skutečně o jednotlivcích čili o takzvaných přeběhlících?

Byl bych raději za pevný stabilní mandát, ale do toho člověk nevidí.

Fungovalo by to ale tak, že by na kraji vládlo ANO a ODS a k tomu by byla podpora některé strany, která by se nějakou mimokoaliční dohodou zavázala k podpoře vašich návrhů?

Spíše myslím na podporu jednotlivých témat v zastupitelstvu.

Se zástupci SPD jste tuto možnost – jejich podporu pro dvojkoalici ANO a ODS – už řešili?

S těmi jsme zatím neřešili nic.

Nemáte obavu z nestability menšinové dvojkoalice ANO–ODS?

Zatím žádná není. Ale když funguje dobře, nemusí být nestabilní. I vláda funguje dobře a nemá většinu.

Jak by ve dvojkoalici ANO–ODS vypadalo rozdělení křesel?

To je předčasná otázka.

Chcete mi říct, že když jste ODS na jednání nabídl dvojkoaliční scénář, tak jste nemusel dodat, kolik křesel v radě by v něm bylo určených právě pro občanské demokraty?

Ne, bavil jsem se o principu.

Když by podpora pro menšinovou dvojkoalici přicházela z SPD, nevadilo by vám pustit stranu, často označovanou za extremistickou, k většímu vlivu a moci? Její případná podpora by zřejmě nebyla zadarmo.

Myslím, že k moci by se nikdo nepouštěl. Protože kdyby někdo podpořil cokoli, tak to není moc. To je první věc. A druhá věc – kraj považuji spíše za komunální politiku než za velkou vládní politiku. V krajích jde převážně o lidi, a ne o nějaké strany. Tak to vnímám.

Můžete potvrdit, že nepočítáte s plnohodnotnou trojkoalicí ANO–ODS–SPD?

Samozřejmě nepočítám.