Volby v Olomouckém kraji: debakl levice, vítězné ANO nemusí vládnout

Vítězem krajských voleb, k nimž přišlo 37,3 procenta voličů, se stalo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO, které dokonce ještě posílilo. Díky 27 procentům hlasů bude mít v pětapadesátičlenném zastupitelstvu o dvě křesla více než doposud, tedy 18.

„S naším výsledkem jsem určitě spokojen. Cílem bylo obhájit nynějších šestnáct mandátů a já jsem před volbami říkal, že za každý mandát bych byl velice rád. To číslo osmnáct je nádherné,“ hodnotil výsledky dosavadní hejtman a krajský lídr hnutí Ladislav Okleštěk.

„Z hlediska výsledku, kterého jsme dosáhli, je to důvod k oslavě. Z hlediska koalice ale neslavíme, tam je všechno ještě před námi,“ dodal a mimo jiné už dopředu vyloučil vyjednávání s koalicí Spojenci vedené lidovcem Marianem Jurečkou.

Následují dvě nová uskupení. Na druhém místě se ziskem 19,5 procenta hlasů a 13 křesel skončila kandidátka Pirátů se Starosty. Tu vedl ředitel Správy kolejí a menz olomoucké Univerzity Palackého Josef Suchánek, kterého nicméně v preferenčních hlasech výrazně předstihl starosta Dolních Studének na Šumpersku Radim Sršeň.

Podle toho se jako další krok logicky nabízí jednání o koalici s ideologicky blízkými Spojenci a také s ODS.

„Od počátku jsme se Spojenci pevní spojenci a myslím, že nám to lidsky funguje. Věřím, že i ODS v této situace nepůjde s podporou SPD, to by mi přišlo šílené,“ popsal možnou variantu spolupráce hnutí ANO, ODS a SPD.

„Jednání s ANO se zúčastníme, ale v tuto chvíli rozdali voliči karty takovým způsobem, že já si nedokážu představit, že by to dopadlo jinak, než koalicí se Spojenci a ODS a doufám, že to tak i dopadne,“ dodal.

Podobně to vidí i Suchánek. „Sympatie jsme si se Spojenci vyjádřili již před volbami. Potkáme se tedy jako první spolu a pak budeme jednat dál. V tuto chvíli máme ambici na post hejtmana, kterou vyjádříme a v rámci debaty si to se Spojenci musíme vyříkat. Máme výhodu více obdržených hlasů. Nemyslím ale, že to bude výraznějším sporným bodem,“ shrnul.

Klíčová ODS je připravená jednat se všemi stranami

O procento a křeslo méně získala právě zmíněná koalice nazvaná Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj, kterou tvoří KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených a hnutí ProOlomouc. Lídr Marian Jurečka získal přes osm tisíc preferenčních hlasů, vůbec nejvíc ze všech kandidátů v kraji, a předstihl třeba i lídra ANO Oklešťka.

„Myslím, že náš výsledek je velmi pěkný a dává reálnou možnost změnit poměry v kraji. Z mého pohledu jsou logicky nejbližší Piráti se STAN a ODS. Koalice s ANO pro mě v tento okamžik nedává smysl,“ řekl s tím, že případný post hejtman pro něj není primární.

„Nejde mi o funkci, ale o fungování kraje. Od počátku jsem říkal, že pro mě nehrají roli osobní ambice, byť jsem získal rekordní počet preferenčních hlasů. Pro mě je důležitá stabilní koalice, která bude moci prosadit změnu.“



O stejný počet mandátů jako ANO si polepšila i čtvrtá ODS, která za 10,4 procenta hlasů získat sedm krajských zastupitelů.

„Názory na povolební uspořádání jsou ve straně různé. Bude důležité to, jak budou mandáty nakonec personálně obsazeny. Už dříve jsme deklarovali, že nevylučujeme spolupráci, kontakty a jednání o budoucím politickém uspořádání s žádným relevantním subjektem s výjimkou KSČM,“ uvedl lídr a dosavadní námětek hejtmana Dalibor Horák.

Zbývajících pět křesel připadne za 7,9 procenta hlasů SPD, které měla doposud, byť před čtyřmi lety kandidovala společně se Stranou práv občanů.

„Náš výsledek je o něco málo lepší než před čtyřmi lety, ale podle mě to nejde brát jako vítězství. Řekl bych, že jsme jen o něco málo lepší. Přesto to bereme s obrovskou pokorou a velkou odpovědností,“ hodnotil lídr Radim Fiala.

„Výsledek voleb je velmi zapeklitý. Budeme jednat s každým, kdo o to bude mít zájem a řekne, že bude realizovat aspoň některé body našeho programu. Hlavně například ten, že pokud se budou stavět nějaká migrační azylová centra, tak to rozhodně nebude v Olomouckém kraji. Přes to nejede vlak a takovou koalici bychom nikdy nesložili,“ dodal.

Krajské zastupitelstvo opouští levice, nováček neuspěl

Zbylé kandidátky nepřekročily pětiprocentní hranici. O 0,18 procenta hlasů pod ní zůstali sociální demokraté spojení s uskupením nezávislých nazvaným Patrioti Olomouckého kraje. Doposud přitom měla ČSSD devět krajských zastupitelů a v rámci koalice tři náměstky hejtmana.

O jednu desetinu hlasů méně získala pak i další levicová strana KSČM, jež měla doposud sedm mandátů.

„Je to pro nás zklamání. Bohužel jsme své výsledky asi nedokázali prodat a přesvědčit občany, že jsme platnými členy krajského zastupitelstva. Je vidět, že v Olomouckém kraji, který byl považován za baštu levice, došlo k přesunu politických sil,“ řekl lídr Ludvík Šulda.

„Určitým způsobem nás převálcovalo ANO, které je hegemonem, jenž nám sebral hlasy. Ale nemůžeme to svádět jen na něj, dívat se musíme i na naši práci, jakým způsobem jsme to vedli. O některých chybách vím, u některých věcí si myslím, že se daly udělat lépe, ale to si to nejdřív vyříkáme mezi sebou,“ doplnil.

Za zmínku pak stojí ještě výsledek nováčka voleb, hnutí Trikolóra vedení bývalou poslankyní ODS Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, kterému dalo hlas 4,3 procenta volících. Ostatní kandidátky získaly méně než jedno procento hlasů.