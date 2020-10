Jméno hejtmana bude v Olomouckém kraji záležet na ODS, žolíkem může být SPD

1. Ladislav Okleštěk – 35 %

Reálnou šanci znovu obsadit hejtmanské křeslo má Ladislav Okleštěk (ANO). Hnutí ANO ve volbách zvítězilo a v 55členném zastupitelstvu bude mít kontrolu nad 18 křesly. Jenže Oklešťkův další osud stojí a padá s tím, jak se rozhodne dosavadní koaliční partner ODS, ke které má ANO na kraji po neúspěchu ČSSD nejblíž.

Ostatně podle důvěryhodných zdrojů MF DNES vznikla předběžná dohoda o spolupráci obou subjektů ještě před volbami, byť to obě strany popíraly. Po sečtení hlasů to byla ale právě ODS, která první zamířila na povolební jednání do štábu ANO, ačkoliv občanští demokraté skončili až čtvrtí.

Samotná ODS je rozštěpená. O koalici s ní se uchází i Spojenci a Piráti se STAN. ODS, která se na celostátní úrovni vůči ANO silně vymezuje, však podle informací MF DNES čelí volbě mezi možností obejít ANO a faktem, že pro místní vlivné zákulisní hráče napojené na stranu představuje Okleštěk partnera k pragmatickým mocenským dohodám.

Nicméně vládní variantu s ODS nevylučuje ani Okleštěk. „Uvažuji podobným směrem o spojenectví ODS a nás,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES.

Ale ani s ODS nebude mít ANO většinu hlasů. Pro Oklešťka se tak nabízí jednat s SPD o tiché podpoře, nebo, jak naznačil v rozhovoru, získat k hlasování nějaké přeběhlíky. Každopádně ať už by ANO složilo koalici jakoukoliv, jen těžko si ji lze představit bez Oklešťka na hejtmanském křesle.

2. Josef Suchánek – 35 %

V případě, že by se ODS přiklonila k variantě koalice s Piráty, STAN a Spojenci, byl by na základě volebních výsledků logickou volbou na hejtmana lídr Pirátů a STAN Josef Suchánek.

Právě kandidátka pod jeho vedením skončila celkově druhá a v zastupitelstvu bude mít 13 křesel. Sám Suchánek s vědomím volebního úspěchu potvrdil, že hejtmanské ambice má.

„My jsme nárok na hejtmanské křeslo při jednání se Spojenci vznesli. Tak velí volební matematika,“ řekl MF DNES.

„Druhý pohled je počet preferenčních hlasů, který zase získává pan Jurečka. To vnímáme. Spojencům jsme tedy řekli, že o hejtmanskou pozici máme zájem, ale zároveň – a to také říkáme od začátku – není to úplně fatální podmínka, na které bychom byli ochotni netvořit koalici,“ dodal.

3. Marian Jurečka – 25 %

Jistou šanci na získání hejtmanského postu tak má i hlavní tvář Spojenců Marian Jurečka. Před volbami aktivně pracoval na kampani a vystupoval jako jasný lídr. Ve volbách navíc získal nejvíce preferenčních hlasů v kraji – 8 129, čímž překonal i dosavadního hejtmana Oklešťka (ten jich dostal 6 759).

Pro Jurečku navíc hraje fakt, že je zkušený politik, mimo jiné exministr zemědělství a současný poslanec. Na druhou stranu již sám zastává řadu funkcí, mimo jiné šéfa KDU-ČSL.

Sám Jurečka MF DNES o víkendu uvedl, že na hejtmanském křesle netrvá a ctí fakt, že Piráti se STAN získali více mandátů.

„Já jsem od počátku říkal, že pro mě v tom nehrají roli osobní ambice, byť jsem získal rekordní počet preferenčních hlasů. Pro mě je důležitá stabilní koalice, která bude moci prosadit změnu. Nejde mi o funkci, ale o fungování kraje,“ řekl.

4. Někdo jiný – 5 %

Jedno z nepsaných pravidel politiky praví, že dokud není hotovo, může se stát úplně cokoliv. Vyloučit proto nelze ani hypotetickou možnost, že si do hejtmanského křesla nakonec sedne někdo jiný než zmíněná trojice.

Patrně jedinou takovou variantou by mohl být Radim Sršeň (STAN), který hejtmanské ambice neměl, nicméně kandidátkou Pirátů a Starostů prosvištěl díky kroužkům ze 7. pozice až do čela. Ve vnitrostranické politice takový skok zase tolik neznamená, nicméně jistý mandát převaha preferenčních hlasů dát může.

„Kdyby měl Radim Sršeň o post hejtmana zájem, tak už je lídrem kandidátky. Není to jeho priorita. Byl bych to pravděpodobně já,“ poznamenal už v sobotu večer Suchánek.

Navíc pokud by – opět za předpokladu vzniku koalice Pirátů a Starostů, Spojenců a ODS – on sám v čele kraje z nějakého důvodu nestanul, byla by logickým nástupcem ze společné soupisky i pirátka Zdeňka Dvořáková Kocourková.