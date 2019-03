Pochybné vyúčtování dotace pro bossovu firmu. Na většinu stačila faktura

Když na začátku února bývalý fotbalový reprezentant David Rozehnal s pomocí domovského klubu z Kožušan uspořádal v hale ve Velké Bystřici charitativní mládežnický turnaj, zajistil pro dívenku s takzvanou nemocí motýlích křídel několik desítek tisíc korun. Celkové náklady na celodenní akci činily necelých deset tisíc korun.

O dva měsíce dříve pořádal prostějovský sportovní boss Miroslav Černošek pod křídly své firmy TK Plus Sport vlastní charitativní akci s názvem Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje.

V tělocvičně Gymnázia Čajkovského spolu tři hodiny soupeřily týmy ze škol a dětského domova, jejichž patrony byli třeba bývalý fotbalista Tomáš Rosický či někdejší tenista Radek Štěpánek. Čtyři dětské domovy a jeden sportovní klub pak organizátoři obdarovali 30 tisíci.

Zde však podobnost obou akcí končí. Náklady na uspořádání totiž Černoškova firma vyčíslila včetně finančních darů na milion korun. A utratila na akci tučnou dotaci ve výši půl milionu korun od Olomouckého kraje.

Faktura na 400 tisíc za program

MF DNES se nyní podařilo získat detailní vyúčtování akce, která za jediné dopoledne spolkne milion. A některé části budí pozornost.

Na první pohled zaujme nejnákladnější položka nadepsaná obecně „program akce“. Ta je krytá fakturou na 415 tisíc korun. Částku vyplatila TK Plus Sport agentuře Amfora známého moderátora Petra Salavy. Na uhrazení celých 415 tisíc použila TK Plus Sport peníze z dotace od kraje.

Z půlmilionového příspěvku tak společnost většinu použila na uhrazení jediné faktury s neurčitým označením. Smlouva o poskytnutí krajské dotace přitom obsahuje i článek, ve kterém jasně stojí, že kraj bude požadovat podrobný rozpis nákladů.

K faktuře je pouze přiložená smlouva mezi Amforou a TK Plus Sport. Podle ní peníze sloužily na vystoupení Salavy, který je zároveň autorem scénáře a režisérem akce.

Dále je ve smlouvě jako předmět plnění uvedené vystoupení herce Jana Čenského, česko-italského zpěváka Davide Mattioliho a kapely Mirai, a také náklady na produkční a technický tým, ozvučení, rekvizity do soutěží, dopravu, ubytování a poplatků OSA. Konkrétní částky však u jednotlivých položek chybějí.

Reklama TK Plus za 250 tisíc

Druhá nejvyšší položka ve vyúčtování je nazvaná jako „organizace“ a stála 210 tisíc.

Ta již nebyla hrazená z dotace a podle smluv ji zajišťovala firma Sport Service Production s.r.o., jejímž jednatelem je Karel Horák. Ten zároveň sedí mimo jiné v představenstvu společnosti Moravská sportovní, kde se potkává s Petrou Černoškovou - manželkou Miroslava Černoška.

Moravská sportovní zařizovala pro akci marketingové služby, za které si naúčtovala čtyřicet tisíc korun.

Co se týče dalších nákladů, tak zbytek dotace použila TK Plus Sport na nákup reklamních tiskovin za více než 27 tisíc, na „technické práce“ (ve skutečnosti šlo o vytvoření animací pro velkoplošnou obrazovku) v ceně přes 14 tisíc a na částečné pokrytí účtu za videoprodukci ve výši 65 tisíc.

Zbytek menších nákladů hradila podle vyúčtování Černoškova firma ze svého: fotodokumentace tříhodinové akce stála 16 tisíc, elektropráce zhruba 8 tisíc, doprava 30 tisíc a občerstvení, které zařizoval prostějovský Hotel tennis club, přišlo na 30 tisíc.

Za pozornost stojí ale také příjmy organizátora. Pocházejí z reklamy a propagace, za kterou si zaplatila třeba Vodohospodářská společnost Olomouc 20 tisíc, 100 tisíc jedna energetická firma a po 50 tisících nákupní galerie a jedna fyzická osoba.

Největším klientem TK Plus Sport při nákupu reklamy však byla společnost TK Plus, která si za propagaci zaplatila čtvrt milionu. Obě firmy přitom spojuje nejen podobný název, ale hlavně samotný Miroslav Černošek. V TK Plus je polovičním akcionářem, v TK Plus Sport pak předsedou představenstva. Jména akcionářů TK Plus Sport nelze z veřejných zdrojů zjistit.

„Vyúčtování není dostatečné“

MF DNES požádala o analýzu dokumentů protikorupční organizaci Transparency International. Podle jejího právníka Pavla Jiříčka je takové vyúčtování dotace netransparentní a v rozporu se smlouvou o udělení dotace. Především odbytí většiny dotace jednou fakturou.

„Sice podklady přinášejí bližší vhled do finančních toků akce, nicméně se domnívám, že transparentní a průhledné financování a vyúčtování nepředkládají,“ uvedl Jiříček. „Z vyúčtování by mělo být jasně patrné, za co byly prostředky utraceny, aby se dalo posoudit, zda jsou částky adekvátní.“

Podle Jiříčka zároveň zůstává otázkou, zda je adekvátní cena milion za pořádání takové akce. „Respektive zda je adekvátní dotace půl milionu,“ podotkl.

Také opoziční krajský zastupitel a zároveň starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň takové vyúčtování považuje za nedostatečné.

„Na obcích vyžadujeme rozpis jednotlivých položek ve vyúčtování i u dvacetitisicových grantů, natož u půlmilionového. A pokud by některá z obcí podobným způsobem vyúčtovala kraji srovnatelnou dotaci například z Programu obnovy venkova, se zlou by se potázala a musela by ji velmi pravděpodobně vrátit,“ upozorňuje Sršeň.

„Aby někdo vyfakturoval v jedné faktuře zajištění programu jednodenní akce za více než půl milionu bez dalšího rozepsání jednotlivých položek, se mi zdá jako sci-fi,“ dodává.

Další opoziční zastupitelka a senátorka Jitka Seitlová kvůli pochybnostem nad hospodárností a podobou vyúčtování na posledním zasedání krajského zastupitelstva navrhla, aby se dotací zabýval kontrolní výbor, což zastupitelstvo schválilo.

„Částka čtyři sta tisíc za část programu mi připadá nadlimitní a já se domnívám, že takou akci lze zařídit za nižší náklady, takže o té hospodárnosti pochybuji,“ řekla Seitlová MF DNES.

Hejtman: Já bych vás na tu akci chtěl pozvat

Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) při konfrontaci s podobou vyúčtování nechtěl konkrétní detaily komentovat.

„Já nejsem administrátor té dotace. Já se tím nezabývám, dokud nedostanu signál od administrátorů. A ten jsem nedostal,“ uvedl s tím, že pro něj je důležitá samotná událost. „Já bych vás na tu akci chtěl pozvat. Já jsem za ni velmi rád. Lidé jsou velmi vděční,“ tvrdí.

MF DNES oslovila s žádostí o vysvětlení jednotlivých položek a vyúčtování Miroslava Černoška i mluvčího TK Plus Tomáše Cibulce. Ani po urgencích žádné odpovědi nepřišly.

A Petr Salava, se kterým měla TK Plus sport uzavřenou smlouvu na program akce, odkázal s otázkami na příjemce dotace - tedy opět TK Plus Sport.