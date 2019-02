Hejtman půjčil od bafuňáře na halu miliony bez smlouvy, splacení je nejasné

Moderní sportovní hala za 140 milionů korun stojí na kraji Prostějova v těsné blízkosti tenisových kurtů již několik měsíců. Národní sportovní centrum vybudoval spolek Prostějov olympijský, který v roce 2015 založily město Prostějov, Olomoucký kraj a Tenisový klub Prostějov jednoho z nejvlivnějších mužů českého sportovního marketingu Miroslava Černoška.

Když přitom před dvěma lety ministerstvo školství na čas stoplo dotace do sportu kvůli skandálu s vyšetřováním jejich přerozdělování, spolek Prostějov olympijský si na stavbu haly od Černoškova Tenisového klubu půjčil 23 milionů korun. Jenže o půjčce neexistuje žádný písemný doklad, protože hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) a sportovní boss Černošek ji uzavřeli pouze ústně.

Nejnovější účetní uzávěrky spolku a Tenisového klubu ukazují, že půjčka je zahrnuta v krátkodobých závazcích. Podle zákona o účetnictví a příslušných vyhlášek jsou krátkodobé závazky splatné do jednoho roku. Spolek Prostějov olympijský však peníze na uhrazení dluhu nemá.

„Spolek Prostějov olympijský se bude otázkou splácení půjčky zabývat v nejbližší době na jednání orgánů spolku. Půjčka od spolku Tenisový klub Prostějov bude splácena spolkem poté, co bude vypořádána dotace a provoz sportovní haly bude generovat zisk,“ prohlásil hejtman Okleštěk.

Na Černoškův velký projekt přispěl stát, kraj i město

Problém je v tom, že ze studie proveditelnosti, kterou Národní sportovní centrum muselo přiložit k žádosti o dotace na ministerstvo, vyplývá, že v příštích deseti letech se se ziskem nepočítá. Pronájmy haly, příspěvky členů a dotace pokryjí tak akorát provoz.

Primátor města Prostějova František Jura (ANO), které je rovněž členem spolku Prostějov olympijský, přiznal, že celý problém s půjčkou je nutné co nejdříve vyřešit.

„Rozhodnutí, jakým způsobem bude spolek Prostějov olympijský platit půjčku, je v kompetenci valné hromady spolku. O poskytnutí finančních prostředků městem Prostějovem musí rozhodnout orgány města. Žádné takové rozhodnutí dosud nebylo učiněno, nicméně záležitosti se budeme v nejbližší době věnovat s cílem co nejdříve najít řešení,“ reagoval primátor.

Černošek i Okleštěk se hájí tím, že zákon ústní půjčku umožňuje. „Na rozdíl od některých nepřejícných opozičních zastupitelů jsem byl vždy optimista. Ta zloba proti víceúčelové hale pro děti je velmi smutná,“ prohlásil Černošek.

Národní sportovní centrum v Prostějově by v budoucnu měla doplnit podobná sportovní centra v Nymburce, Račicích, Harrachově, Novém Městě na Moravě a Ostravě-Vítkovicích. Prostějovský stánek se má zaměřit na výchovu mladých talentů ve volejbalu, basketbalu či tenisu. Vlivný sportovní manažer Černošek celý projekt vymyslel, prosadil a sehnal na něj i dotace.

Město Prostějov zase věnovalo pozemky a kraj zaplatil projekt. Většinu investic kromě půjčených 23 milionů korun pokryl stát. Ten by měl přispívat i na provoz, o zbytek se podle studie proveditelnosti má postarat město, kraj a Černoškův Tenisový klub.

Kdo přesně a za jakých podmínek miliony půjčil zůstává tajné

Prostějovská radnice tvrdí, že město moderní sportovní halu pro mládež nutně potřebovalo. Velkým problémem tohoto veřejnoprávního projektu ovšem i nadále zůstává nejasný původ 23 milionů korun. Podle účetních uzávěrek Černoškův Tenisový klub Prostějov takovou sumu k dispozici neměl a sám si musel od někoho půjčit.

Přes opakované dotazy hejtman Okleštěk i Černošek odmítají sdělit, kdo je utajovaným věřitelem.

„Odpověď je stále stejná. Půjčka je uzavřena ústně, bezúročná a termín splatnosti podléhá bližší dohodě,“ vzkázal Černošek pouze na konkrétní otázky ohledně původu peněz.

Tajnosti a netransparentnost celého projektu dlouhodobě kritizuje opozice v krajském i prostějovském městském zastupitelstvu. Kritizují nejen cenu zakázky, ale i způsob, jakým si vysoce postavený politik půjčoval na dobré slovo od spřáteleného byznysmena desítky milionů korun na veřejný projekt.

„Od začátku je celý projekt v obrovském riziku a nyní hrozí, že spolek zbankrotuje, protože půjčku 23 milionů korun prostě nemá z čeho vrátit. Navíc ani nevíme, kdo mu peníze půjčil,“ kroutí hlavou opoziční prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová.

„Pokud bych tu situaci vztáhla na obec, že by si starosta půjčil na veřejnou akci peníze jen ústně, tak to vidím jako sci-fi. Nedokážu si to představit. Jaká je tady odpovědnost, jak to bude probíhat účetně a co kdyby se některému z aktérů něco stalo? To by mi ani na mysl nepřišlo a je vidět, že si tady hoši opravdu dělají, co chtějí,“ dodává krajská zastupitelka Blanka Kolečkářová.

„Jsou to ukázkové mafiánské praktiky jako vystřižené z devadesátých let. Není normální půjčit si 23 milionů korun bez smlouvy a neznat ani původ peněz. A do toho si soukromé peníze půjčuje spolek založený veřejnoprávními subjekty,“ komentoval to v podobném duchu i David Ondráčka z protikorupční organizace Transparency International.