Najatá agentura sportovního bosse bude propagovat Olomouc i na jeho akcích

Seznam akcí, na nichž plánuje TK Plus městu dělat reklamu, je nápadně podobný tomu, který od firmy obdržel počátkem roku Olomoucký kraj. I ten si agenturu najal na propagaci.

Některé události jsou přitom zcela totožné a řadu jich pořádá přímo TK Plus, takže bude reklamu pro Olomouc kupovat sama od sebe.Významné zastoupení na seznamu navíc mají akce úzce spojené s Černoškovým tenisovým klubem

Smlouva třeba přesně definuje, jak bude agentura město propagovat. TK Plus se například zavazuje k vylepení loga na reklamních bannerech, zajištění reklamy v tisku či garantuje, že cenu pro vítěze závodu či turnaje předá zástupce Olomouce.

Ze smlouvy naopak není jasné, jaké jsou náklady na propagaci na jednotlivých akcích. Opozice takovou podobu zakázky ostře kritizuje.

„Pokud je propagace města nastavena tak, že vyvolený sportovní boss platí z městské pokladny sám sebe, je to velký problém etický. Snad ještě horší je však to, že uvedená propagace nebude mít žádný efekt,“ řekl MF DNES opoziční zastupitel za hnutí ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Primátor: Smlouva není špatná, jen nedotažená

I z reakce primátora Miroslava Žbánka (ANO) je znát, že z podoby kontraktu není nadšený.

„My jsme smlouvu zdědili. Když se mi poprvé dostala do rukou, tak jsme se hned dohodli na tom, že chceme upravit její faktickou náplň,“ uvedl.

Soutěž na marketingové služby na léta 2018 až 2020 skutečně vypsalo počátkem loňska ještě předchozí vedení radnice. Proti TK Plus stála tehdy nabídka agentury Orange z Frýdku-Místku. Ta nabízela propagaci třeba na Extreme food festivalu v Olomouci, festivalu Moravské hrady či Dnech NATO. Přesto v tendru získala více bodů TK Plus a vyhrála.

„Neříkám, že to bylo špatně, ale nebylo to dotažené,“ tvrdí o smlouvě s TK Plus uzavřené předchozím vedením radnice Žbánek. A dodal, že už po volbách inicioval schůzku se zástupci TK Plus, aby jim nové vedení města představilo návrhy na změny ve stylu propagace.

„Uskutečnilo se jednání se zástupci TK Plus a ti s našimi návrhy souhlasí a přišli i s některými vylepšeními. V minulosti se s nimi na to téma nikdo nebavil,“ prohlásil primátor.

Schůzku potvrdil i mluvčí TK Plus Tomáš Cibulec.

„Na setkání se smluvně vázaní partneři ústně domluvili na další formě a podpoře propagace města, a to prostřednictvím sociálních sítí a distribuci reklamních letáků, brožur či materiálů s upoutávkami na akce probíhající v Olomouci během všech akcí stanovených ve smlouvě,“ napsal MF DNES.

Navržené změny jsou nad rámec smlouvy

Samotný seznam akcí, které se budou odehrávat především v Prostějově, olomoucký primátor hájí.

„Velká část návštěvníků nejsou Olomoučáci nebo Prostějováci, ale diváci, co přijedou odjinud. Pokud dostanou pozvánku třeba na půlmaraton nebo barokní slavnosti, tak to pro ně může být zajímavé.“

Zásadní změny či úpravy smlouvy podle něj město dělat nemůže. „Smlouva byla vysoutěžena a musí dojet tak, jak byla nastavena,“ prohlásil. I radnicí navržené změny tak bude agentura zařizovat na základně ústní dohody nad rámec původní smlouvy.

„Možná to bude přinášet zvýšené náklady, ale zatím nezazněly požadavky na peníze navíc,“ uvedl Žbánek.

Podle Cibulce ani nepřijdou: „I přes navýšení prezentace nebude TK Plus požadovat finanční kompenzaci.“

Na otázku, proč agentura nenabídla širší nabídku služeb již dříve, odpověděl Cibulec vyhýbavě.

„Společnost splnila veškeré podmínky zadávacího řízení vypsané statutárním městem Olomouc na propagaci a reklamu a v současné době plní své závazky dle smlouvy.“

Město by si mělo propagaci dělat samo a jinak, zní z opozice

Podle opozice jsou však dohodnuté změny nedostatečné. „Je potřeba začít systematicky využívat sílu médií, internetu a sociálních sítí. Připravovat atraktivní podklady pro média mimo region, od zpravodajských po volnočasová, a pravidelně s nimi komunikovat,“ navrhuje Pejpek.

Podle opozice by navíc město na podobný styl propagace vůbec nemělo najímat prostředníka.

„Většinu z těchto aktivit lze dělat bez angažování externího dodavatele, nebo alespoň s náklady mnohonásobně nižšími, než je absurdní položka ve výši 2,5 milionu na sportovní prezentace pro úzké publikum. A hlavně s neskonale lepšími výsledky,“ tvrdí Pejpek.

„Vzhledem k dosavadním neuspokojivým výsledkům TK Plus v propagaci kraje i města jsme přesvědčeni, že by město nemělo ve spolupráci s TK Plus v příštím období pokračovat,“ dodal.