Peníze na propagaci kraje utratí firma sportovního bosse i sama u sebe

Jak vyplývá z veřejně dostupné přílohy ke smlouvě, kterou hejtmanství uzavřelo s agenturou sportovního manažera Miroslava Černoška TK Plus na konci loňského roku, firma slibuje v nadcházejících měsících propagovat Olomoucký kraj celkově na sedmnácti akcích.

Jsou mezi nimi například tenisová exhibice v areálu tenisového klubu v Prostějově, amatérská tenisová liga v Prostějově, tenisový ples v prostějovském Hotel tennis clubu nebo tenisové turnaje Fed Cup a Davis Cup.

Tenisu a Prostějova se týká naprostá většina akcí a často se budou konat přímo v areálu Černoškova tenisového klubu. Samotná TK Plus pak ze seznamu organizuje například atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě nebo tenisový turnaj Moneta Czech Open.

Agentura tak vyplatí v roli zprostředkovatele krajské peníze sama sobě coby organizátorovi.

Krajská reklama při náboru dětí do Černoškova klubu

Hejtman Ladislav Okleštěk na konci loňského roku po podpisu smlouvy s TK Plus pro MF DNES uvedl, že nová smlouva bude lepší než ta, kterou mělo hejtmanství se stejnou agenturou uzavřenou doposud (viz Firma sportovního bosse získala v tichosti od kraje zakázku za 16 milionů).

„Propagace bude zajištěna nejen na sportovních akcích, ale také na společenských a kulturních akcích,“ napsal tehdy v e-mailu Okleštěk. I přes množství akcí spojených s tenisem a Prostějovem hejtman za smlouvou dál stojí.

„Je to zcela v souladu se zadávacími podmínkami zakázky. Kraj požadoval v každém roce propagaci minimálně na jedné sportovní, jedné kulturní a jedné společenské akci organizované v regionu nebo v rámci celé republiky,“ uvedl Okleštěk.

„Tato podmínka byla zařazena nově, když v minulých volebních obdobích byl kraj propagován jen na sportovních akcích,“ dodává.

S tenisem je například spojena i akce Hledáme nové vítěze FC a DC - tedy Fed Cupu a Davis Cupu. Na ní by měla kraj vyjít propagace na 76 tisíc korun. Jedná se přitom o náborovou akci Černoškova Agrofert tenis klubu pro dětské hráče.

„Dle smluvně nastavených parametrů propagace akce na této úrovni bude propagace probíhat i na sociálních sítích, což s ohledem na věkovou skupinu soutěžících považujeme za vhodné doplnění marketingového mixu,“ hájí propagaci hejtman.

Čtvrt milionu za propagaci kraje v jeho galerii

Jednou z mála kulturních událostí, na které by měla Černoškova agentura kraj zviditelnit, je výstava děl malíře Václava Brožíka v Muzeu a galerii v Prostějově. Dokument uvádí jako předpokládanou dobu konání výstavy září a říjen a za propagaci TK Plus účtuje 255 tisíc korun.

Pozoruhodné je, že Muzeum a galerie v Prostějově je coby příspěvková organizace Olomouckého kraje financovaná z krajského rozpočtu.

Takže pokud by galerie Brožíkova díla na podzim vystavila a TK Plus splnilo smlouvu, tak by ve výsledku Olomoucký kraj zaplatil čtvrt milionu korun soukromé agentuře, aby jej propagovala v prostorách a na události pořádané jeho vlastní příspěvkovou organizací.

V tuto chvíli ještě není jisté, že se výstava bude konat. „Je tady návrh na pořádání takové výstavy, ale zatím nemáme dořešené financování, takže více k tomu říci nemohu,“ řekla MF DNES ředitelka galerie Soňa Provazová.

Jaká jiná akce by případně na „propagačním“ seznamu TK Plus výstavu nahradila, rovněž není jasné.

Na žádost o komentář k výběru akcí si sice mluvčí TK Plus Tomáš Cibulec nejdříve vyžádal e-mailem konkrétní otázky, nicméně po několika dnech uvedl, že se agentura k ničemu vyjadřovat nebude.