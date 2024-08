Muž nechtěl dát v autobusu psovi náhubek, po vykázání rozbil sklo ve dveřích

Devětadvacetiletý muž nastoupil v neděli odpoledne na zastávce v místní části Droždín.

„Řidič jej před nástupem vyzval, aby svému psovi nasadil náhubek. Muž souhlasil s tím, že tak učiní v autobuse, aby spoj nezdržoval,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Následně si během jízdy řidič všiml, že muž psovi náhubek nenasadil, a proto za ním přišel na další zastávce v Bystrovanech. Upozornil jej, že pokud zvířeti náhubek nenasadí, porušuje přepravní řád a musí vystoupit,“ dodal.

To ale muž odmítl a trval na svém i poté, co mu šofér oznámil, že bude vše řešit přes dispečink a za asistence policie. Zatímco si přivolával pomoc, muž i kvůli nátlaku ostatních cestujících vystoupil, při tom ale ze vzteku kopl nohou do předních dveří a rozbil jejich skleněnou výplň.

Poté z místa odešel, přivolaní policisté ho ale záhy vypátrali na nedaleké cyklostezce. „Způsobená škoda byla vyčíslena na patnáct tisíc korun, muži nyní hrozí za trestné činy poškození cizí věci a výtržnictví až dva roky vězení,“ doplnil Hejtman.

Zavřela mu před nosem

V Olomouci nešlo o uplynulém víkendu o jediné poškození vozu MHD naštvaným cestujícím. O den dříve poničil po osmnácté hodině čtyřicetiletý muž přední sklo tramvaje na zastávce Náměstí Republiky.

„Hlídka ho během pár okamžiků vypátrala a dotyčný jim sdělil, že se k tramvaji rozběhl, protože chtěl nastoupit, ale řidička mu ‚zavřela před nosem‘. To ho rozzlobilo, udeřil proto pěstí do skleněné výplně kabiny a poškodil ji. Škoda byla i v tomto případě odhadnuta na patnáct tisíc korun, muži hrozí za poškození cizí věci až jeden rok za mřížemi,“ shrnul Hejtman.