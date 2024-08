Dálnici D35 ve směru na Olomouc uzavřela v sobotu odpoledne na 295. kilometru nehoda osobního auta, narazilo do svodidel. Nehoda se obešla bez zranění, řekla policejní mluvčí Petra Vaňharová.

