Olomouc bude byty nově dražit v aukci, nájemné od března zdraží o pětinu

Město Olomouc se pustilo do revoluce v pronajímání bytů ve svém majetku. Pro řadu lidí se tak zvýší jejich šance získat nájemní byt.

„S lednem rozjíždíme celý systém změn, které budou naskakovat postupně. Teď spouštíme nová pravidla pro byty v režimu takzvaně dostupného bydlení. Jsou to buď byty sociální, nebo startovací pro mladé rodiny či páry, anebo byty služební. Vydefinovali jsme si, komu chce město dávat uvolněné byty, aby mělo trochu vliv na řešení bytové nouze nebo toho, že mladí lidé ve městě zůstávají,“ přiblížila náměstkyně primátora pro bytovou politiku a sociální věci Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti).

Na magistrátu vzniklo oddělení podpory v bydlení, na úřadě na Dolním náměstí lze od ledna navštívit kontaktní místo pro bydlení.

Úplně nový režim

Dosud mohli byty s regulovaným nájemným bez omezení obsazovat také lidé, kteří by si mohli dovolit i nabídky z realitního trhu.

Bytový fond Město Olomouc vlastní 1 520 bytů, z toho 625 je zvláštního určení – 557 bytů pro seniory a 68 bezbariérových – a 26 sociálních bytů v domě Holická 51. Zbytek tvoří fond, ze kterého se ročně uvolní asi čtyři desítky bytů. Právě ty čekají od jara největší změny.

„V dubnu bychom chtěli byty, které si město nechá na to, aby na nich vydělávalo, a nebude určovat, pro koho jsou, uvolnit k nájmu formou elektronické aukce nájemného. Bude to úplně nový režim,“ dodala Dobrozemská.

Doteď museli zájemci uspět s žádostí před bytovou komisí, kde žádali společně. Buď se ji snažili přesvědčit, že budou solventními nájemníky, případně vyzdvihovali svůj životní příběh.

Nyní bude každý uvolněný městský byt posouzen, zda je vhodný do aukce nájmu, či k zařazení pro podporované bydlení. Zohledňovat se přitom bude kvalita a atraktivita bytu, jeho umístění v domě, sociální klima lokality i aktuální sociální klima v domě, informovala radnice.

Nájem podraží

V elektronické dražbě může být vyvolávací cena stanovena na 60 procent v místě obvyklého nájemného.

Podle Dobrozemské se současné tržní nájemné v Olomouci pohybuje mezi 250 až 380 korunami za metr čtvereční. Předpoklad vedení města je, že v aukcích se ceny mohou dostat mezi 180 až 260 korun.

Zmizí také sporná praxe darů nabízených městu žadateli. Ačkoli formálně nejde o dar za byt, spadá do „šedé zóny“, která se státu nelíbí a městu už tento způsob v minulosti vytýkal.

„K darům se přihlíží při návrhu obsazování běžných bytů – což je v rozporu se stanoviskem ministerstva vnitra, je to možný reputační problém pro město,“ uvádí dokument, který dostali zastupitelé, když návrh změny systému nakládání s byty brali v říjnu na vědomí.

Dvacet a deset procent

Původní úvahy o zvýšení nájmu se sice vztahovaly už k lednu, než však našla koalice shodu, neměla by Správa nemovitostí Olomouc dostatek času, aby změny, které připravovala s radnicí i úředníky tři čtvrtě roku, s potřebným předstihem oznámila nájemníkům.

Standardně nájem zdraží o dvacet procent, v případě bytů pro seniory a bezbariérových bytů o desetinu.

Argument radnice je, že poslední zvýšení nájemného městských bytů proběhlo v roce 2019 a po pěti letech se pohybuje výrazně pod hranicí bytů v soukromém vlastnictví.

„Limituje to údržbu, jelikož vzrostly náklady práce, služeb i materiálu. Podle modelových výpočtů odboru sociálních věcí magistrátu by stávající nájemci, kteří mají nižší příjmy, měli být schopni pokrýt rozdíl mezi stávajícím a novým nájemným prostřednictvím příspěvku na bydlení,“ uvedl zástupce vedoucího odboru sociálních věcí Hynek Pečinka s tím, že nájemné vybírané komerčními poskytovateli bydlení je dlouhodobě až dvojnásobné než to v městských bytech a narůstá.

U bytů nad 55 metrů čtverečních vzroste cena ze 104 na 124 korun za metr. Čtyřčlenná rodina tak zaplatí o 1 760 korun navíc.

„Máme pronajatý byt o rozloze 88 metrů. I když je zvýšení nájmu nepříjemné, chápu ho,“ uvedl obyvatel domu na Dolním náměstí.