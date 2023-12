Na vlastní bydlení lidem v regionu chybí peníze, snížení DPH poptávku neovlivní

Zájem o koupě nemovitostí je v poslední době mírnější, zájemci své investice do bydlení více zvažují. Ceny pozemků buď stagnovaly, nebo rostly, pokles nepřišel.

Od Nového roku se pro byty do 120 metrů čtverečních začne namísto dnešních 15 procent počítat daň dvanáctiprocentní.

V Olomouci je možné pořídit přibližně padesátimetrový byt o velikosti 2+kk na novém sídlišti v Řepčíně za zhruba 4,5 milionu korun. Po snížení DPH by mohl zákazník očekávat úsporu 135 tisíc.

Někteří developeři zlevňují

Jednoduché počty ale nejspíš v praxi platit nebudou. „Úprava DPH je jeden z faktorů, který na teoretické snížení ceny bude mít vliv. Samo o sobě to ale moc dopad mít nebude, ceny bude nejvíc ovlivňovat momentální poptávka,“ shrnul ředitel olomoucké realitní kanceláře Dachi Marek Novotný.

„Za poslední roky včetně toho, co se chystá, nebylo nasazeno tolik bytů jako v přecházejících letech. Může jich být nedostatek, ale na druhé straně na ně lidé nedosahují. Cítíme, že developeři začínají u některých projektů ceny snižovat,“ dodal.

Například na Olomoucku klesl podle statistiků za prvních devět měsíců letošního roku počet zkolaudovaných bytů na 409, což představuje úbytek o 57 procent.

Podobně to s efektem nižší daně vidí přerovský makléř Alexandr Beták. „Každá pomoc při dnešních cenách je dobrá, ale asi to nebude hlavní rozhodovací bonus pro to, zda koupit, či nikoli,“ předpokládá Alexandr Beták, majitel přerovské realitky Beták Reality.

„V dnešní době stále trochu bojujeme s hypotékami. Naopak třeba může narůst daň z nemovitosti. Samozřejmě si to ale otestujeme až na trhu,“ doplnil.

O velkém zájmu zatím lidé z branže nemluví

„Snížení poptávky bylo docela dramatické, ale nejvíc ze všeho situaci ovlivňuje nálada, strach z budoucnosti a tolikrát omílané hypotéky a hypoteční sazby. Ty za minulý rok mírně klesly, ale pořád jsou nad šesti procenty. Očekáváme významnější pohyb, když hypotéky budou začínat někde kolem pěti procent,“ sdělil Novotný.

Tom Kadeřábek z finančně-poradenské společnosti Swiss Life Select zmínil, že výhodné pro kupující bude, pokud by se snížení daní spojilo s některou ze slev, k nimž developeři přistupují.

„Poslední skládačkou do mozaiky by mohlo být rozhodnutí České národní banky, která by na konci nebo začátku nového roku mohla přijít se snížením úrokových sazeb s vyhlídkou na nižší inflaci a zlevnit tak i hypoteční úvěry. Při této konstelaci hvězd by se realitní trh mohl opět více rozhýbat,“ uvedl pro server iDNES. cz

Na jaře výhledy mluvily o možném zlevňování stavebních pozemků. Investoři si ale budou muset ještě počkat.

Nižší zájem o koupi potvrzuje i cenová mapa

Zmiňují to například zpracovatelé podkladů pro novou cenovou mapu Olomouce, která bude platit od Nového roku. Údaje vycházejí z nových cen stavebních pozemků sjednaných v kupních smlouvách od druhé poloviny roku 2022 do první poloviny loňského roku.

Vlivy na realitní trh, které měla pandemie covidu-19 a celosvětová ekonomická krize vyvolaná zejména válkou na Ukrajině, spojená s nadprůměrnou inflací a vysokými úrokovými sazbami, jsou v této aktualizaci cenové mapy již zaznamenány.

„Jedná se o klesající poptávku po všech druzích nemovitého majetku, pozemky nevyjímaje,“ stojí v dokumentu pro zastupitele.

„S tímto trendem lze pozorovat postupný úbytek prodejů a postupný vývoj cen k současné stagnaci. Původní prognózy s poklesem cen se prozatím nepotvrdily,“ napsali autoři.

Poptávka po pozemcích je silná

Potvrzují to například i data portálu Reality.iDNES.cz. „Z našeho pohledu jde spíš o návrat k normálu, nikoliv nějaký panický pokles nebo výprodej. Je vidět, jak byla poptávka po pozemcích opravdu hodně silná a teď se vrátila na úroveň roku 2019, 2020,“ konstatoval marketingový ředitel Jiří Knechtl.

Doplnil, že poptávka je stále silná, avšak vysoké ceny a drahé hypotéky výrazně snižují možnosti pořídit nemovitost.

„Pozemky se totiž, na rozdíl od ostatních druhů nemovitostí, zatím příliš nezlevňovaly. Je ale otázka, co udělá největší nabídka pozemků na prodej za poslední čtyři roky s cenami – asi je možné čekat, že se budou drobně snižovat, pokud poptávka nevzroste,“ odhadl Knechtl.

Cena za metr čtvereční pozemku v Olomouci se podle přehledu realitního serveru dostala z 1 399 korun v lednu 2019 na 2 541 korun v minulém měsíci. Situace v Přerově je podle Betáka srovnatelná.

„V naší lokalitě zájem byl, ale pozemků bylo v nabídce málo. Někteří lidé nakoupili investičně s tím, že se chystají stavět třeba do pěti let. Na druhou stranu vidím, že někdy hodně zvažují, jestli jsou schopni to zafinancovat i se stavbou. Jsou opatrní, prodeje se natahují,“ zmínil Beták.

Podle Dachi je nyní znát snaha zastavět volné pozemky intenzivněji. „Vnímáme i při jednáních s různými starosty, že se chtějí zbavit regulativů z hlediska poměru zastavěnosti plochy v územních plánech. Jinými slovy je směr k zahušťování zástavby. Můžeme to očekávat v následujících letech na vesnicích i ve městech,“ předeslal Marek Novotný.

Nájem není alternativa

I přes vyšší ceny lze očekávat, že se takové parcely prodají, jelikož většina Čechů si přeje bydlet ve vlastním. Vyplývá to z průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Z účastníků výzkumu jich 94 procent nepovažuje nájemní bydlení za alternativu a 92 procent si myslí, že nejlepší je úspory utratit za vlastní bydlení. Dvě třetiny mladých lidí míní, že je bydlení méně dostupné než pro generaci jejich rodičů.

„Zatímco lidé nad 60 let viní z nedostupnosti hlavně stát, mladší generace naopak uvádějí rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a spekulace na trhu,“ řekl jeden z autorů průzkumu sociolog Martin Lux.