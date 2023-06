Šumperk chce stavět byty v areálu Hedvy, podle opozice je to sebevražda

Podle opozice jde v případě Hedvy spíš jen o zbožné přání. Koalice nové byty slibovala už před volbami, zatím je na stole studie. Opozice tvrdí, že byty nikdy nevzniknou.

„Nic se kolem Hedvy neděje. Obávám se, že lidé budou na byty v této lokalitě čekat marně,“ tvrdí bývalý starosta Tomáš Spurný (Srdcem pro Šumperk). Město pod jeho vedením začalo projekt připravovat před čtyřmi lety. Tehdy panovala představa, že výstavbu zajistí developer.

Nové vedení města stále za záměrem stojí. „Hedvu pořád připravujeme, blíží se vydání územního rozhodnutí a chceme lokalitu přichystat ke stavebnímu povolení,“ ujistil místostarosta Karel Hošek (Šumperáci).

Podle něho je nebude stavět developer, nýbrž město. Místostarosta doplnil, že developeři neměli o projekt zájem.

Výstavbu plánují do pěti let

Místostarosta argumentoval, že v následujících dvou letech jsou na přípravu projektu uvolněné celkem tři miliony korun.

„To je stejné, jako by nebyly vyčleněny žádné peníze. Příprava tak obrovského projektu si vyžádá nejméně desetinásobné náklady. To svědčí o tom, že koalice ani byty v Hedvě stavět nechce,“ kritizoval Spurný. Hošek to však odmítá. „Všechno připravíme tak, aby nejpozději v letech 2027 a 2028 mohla výstavba proběhnout,“ přislíbil.

Areál bývalé Hedvy je poslední volnou plochou na vstupu do města. Kromě bytů a zázemí pro obyvatele tam má vzniknout také parkoviště. Pro rezidenty bude k dispozici 117 míst, záchytné parkoviště pro návštěvníky Šumperka nabídne 120 stání.

Malé byty

Ambiciózní studii připravil ateliér Knesl Kynčl architekti. „Navrhovaná struktura bytového domu nabídne širokou škálu velikostí bytových jednotek s terasami, lodžiemi a klidovým vnitroblokem s různými aktivitami,“ popsal projekt architekt Jakub Kynčl.

Podle něho nejvíc bytů bude v dispozici 1+kk a 2+kk, celkem 70 procent. Třípokojových bytů bude čtvrtina a čtyřpokojových pouze pět procent.

„Byty bude možné do určité míry slučovat, takže finální počet může být trochu odlišný,“ vysvětlil Kynčl.

Prostor po textilce si Kynčl chválí. „Je to velmi hezká lokace, nedaleko centra, s dobrou dostupností. Velkou předností je dost prostoru pro zeleň, takže zde mohou růst i velké stromy,“ vyzdvihl přednosti lokality architekt.

Navíc po vybudování obchvatu v následujících letech půjde o velmi klidnou lokalitu.

Podle dvou na sobě nezávislých odborníků, kteří si přáli zůstat v anonymitě, by takový bytový projekt v dnešních cenách přišel na 300 až 400 milionů korun.

Způsob financování zatím vedení města nepředstavilo. Místostarosta Hošek nastínil, že město může využít rezervy ve výši desítek milionů korun. Na další práce si zřejmě vezme úvěr, pokud se neobjeví žádné dotační tituly.

Opozice kritizuje, že město nemá tento záměr prosazovat ve vlastní režii. „Pro město velikosti Šumperka je to ekonomická sebevražda,“ prohlásil Zdeněk Brož (Nezávislá volba).

Podle něho tím spíš, že Šumperk připravuje obří rekonstrukci kulturního domu zhruba ve stejném objemu nákladů, kvůli které zastavil přestavbu zchátralé historické manufaktury na muzeum textilnictví.

Spolupráce města a družstva

Stavět bez developera ovšem není v kraji zcela ojedinělé. Třeba Jeseník se zaměřil na výstavbu družstevních bytů, kterých má ve městě vyrůst téměř 50. Město do projektu vloží pozemky.

Výstavba už bude na bytovém družstvu. „Cílem je, aby zde vyrostlo dostupné bydlení pro trvalý každodenní pobyt. Město díky svému angažmá může kontrolovat dodržování podmínek,“ komentovala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Podle ní je potřeba mít byty pro profese, které město potřebuje a je jich nedostatek, například učitele, hasiče, zdravotníky či strážníky.

O družstevním bydlení se zapojením města uvažuje také Prostějov. „Zvažujeme pro a proti, připravujeme si podrobné podklady, abychom se podle nich mohli rozhodnout,“ sdělil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Olomouc připravuje menší projekt dostupného bydlení ve svém objektu. „Bude to pouze deset bytů,“ upřesnila mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Stavba nájemních bytů v krajské metropoli bude dál především v režii developerů. Největším projektem, který se chystá, je Smetanka Park u vlakového nádraží, kde bude přes 400 bytů. V Olomouci pokračuje i výstavba v projektu Slavonínské zahrady nebo Šibeník.

V Přerově zase roste bytový dům Vesna na Kopaninách. „Přerov nebude stavět byty ve své režii. Zaměřuje se spíš na opravy bytového fondu. Letos město opravilo už 27 bytů a opraví jich ještě 13,“ shrnula mluvčí radnice Lenka Chalupová.