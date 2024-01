Růst cen a poplatků už místy zpomaluje, teplo v některých městech dokonce zlevní

1 Voda

Největší objem vody zajišťuje v kraji Moravská vodárenská, jež ji dodává přibližně čtvrt milionu lidí. Na Prostějovsku i Olomoucku zvedá cenu za kubík o jedenáct procent – v prvně jmenované oblasti na 130 korun, ve druhé na 121 korun.

„K navýšení cen vodného a stočného došlo především vlivem růstu nákladů na energie, chemikálie, stavební práce, materiály a další,“ sdělila společnost na svém webu.

Vodovody a kanalizace Přerov navyšují cenu na 108 korun za kubík. „Cena se zvyšuje o 4,26 koruny, což představuje nárůst čtyři procenta, z toho dvě procenta činí změna DPH,“ vyčíslil ředitel Jiří Pavlík.

V Šumperku dochází k navýšení cen o sedm procent na 137 korun za kubík. Z velkých měst regionu je zde tak voda nejdražší.

„Zvedá se sazba DPH z deseti na dvanáct procent, do ceny se promítá i navýšení pachtovného z vodohospodářské infrastruktury na úrovni inflace a rovněž navýšení provozních nákladů,“ vysvětlil ředitel Vodohospodářských zařízení Šumperk Vladimír Budiš.

Na Jesenicku si lidé připlatí za vodu necelých sedm procent, kubík je bude nově stát 114 korun.

2 Teplo

Hlavní změny cen VODA (za kubík) Morav. vodárenská – Olomouc: ze 107,15 na 121,34 Kč (+11 %)

ze 107,15 na 121,34 Kč (+11 %) Morav. vodárenská – Prostějov: ze 115,25 na 130,24 Kč (+11 %)

ze 115,25 na 130,24 Kč (+11 %) VaK Přerov: ze 104 na 108,26 Kč (+4 %)

ze 104 na 108,26 Kč (+4 %) VHZ Šumperk: ze 127,79 na 136,64 Kč (+7 %)

ze 127,79 na 136,64 Kč (+7 %) Vodov. a kanalizace Jesenicka: ze 106,74 na 113,69 Kč (+7 %) TEPLO (za gigajoule) Olterm Olomouc:

z 935,40 na 1 028,90 Kč (+10 %)

z 935,40 na 1 028,90 Kč (+10 %) Domovní správa Prostějov: z 1 567 na

1 293,70 Kč (-18 %)

z 1 567 na 1 293,70 Kč (-18 %) Teplo Přerov: z 640,06 na 781,71 Kč (+22 %)

z 640,06 na 781,71 Kč (+22 %) Sateza Šumperk:

z 1 368,40 na 1 245,52 Kč (-9 %)

z 1 368,40 na 1 245,52 Kč (-9 %) Sateza Jeseník:

z 1 466,72 na 1 306,10 Kč (-11 %) ODPADY (zákl. poplatek) Prostějov: ze 792 na 864 Kč (+9 %)

ze 792 na 864 Kč (+9 %) Přerov: z 800 na 900 Kč (+12 %)

z 800 na 900 Kč (+12 %) Jeseník: ze 696 na 840 Kč (+21 %)

Zdraží největší výrobce tepla pro domácnosti v kraji, společnost Olterm, která zásobuje teplem přibližně 29 tisíc domácností v Olomouci a blízkých Hlubočkách. Cenu zvyšuje přibližně o deset procent na 1 029 korun za gigajoule.

„Důvodem je tlak inflace na základní vstupy a růst nákladů na provoz, opravy a údržbu,“ uvedla firma.

V Přerově se cena tepla zvýší téměř o pětinu na 782 korun za gigajoule. Společnost Teplo Přerov to zdůvodňuje navýšením DPH a růstem provozních nákladů.

„Při průměrné roční spotřebě 21 GJ je navýšení na domácnost 228 korun měsíčně,“ sdělila předsedkyně představenstva Hana Mazochová.

V Šumperku a Jeseníku se cena snižuje, i tak ovšem zůstává ve druhém případě nejvyšší v regionu. V Šumperku bude nově gigajoule za 1 246 korun, v Jeseníku za 1 306 korun.

„I přes významné zvýšení ceny elektrické energie v distribuční části a zvýšení DPH u tepla na dvanáct procent se podařilo vhodným nákupem zemního plynu snížit cenu tepelné energie pro rok 2024 téměř o deset procent. V tomto trendu snižování ceny vhodným nákupem primárních energií bychom rádi pokračovali i v roce 2025,“ nastínil ředitel společnosti Sateza Roman Macek.

Teplo zlevňuje i v Prostějově, tamní Domovní správa sníží cenu o osmnáct procent na 1 294 korun za gigajoule. Průměrná roční úspora na obyvatele dosáhne 5 500 korun.

3 Nájem v městských bytech

Loni z velkých sídel zvyšoval nájemné v městských bytech Přerov a Prostějov – zde někomu vzroste až nyní od nového roku. Od března 2024 zaplatí lidé víc i v Olomouci, u standardních bytů o dvacet procent.

„Poslední zvýšení bylo v roce 2019 a nyní je nájemné výrazně pod hranicí bytů v soukromém vlastnictví. Současná výše limituje údržbu, jelikož vzrostly náklady práce, služeb i materiálu,“ podotkla náměstkyně primátora Kateřina Dobrozemská.

U bytů do 55 metrů čtverečných tak vzroste měsíční nájem za metr ze 110 na 132 korun. Tržní nájmy jsou ovšem více než dvakrát vyšší.

O zvýšení nájemného v průběhu příštího roku uvažuje i Jeseník, šumperská radnice deklarovala, že minimálně v prvním pololetí ke změnám nedojde.

4 Odpady

O 72 korun si připlatí Prostějované, základní sazba se zvýší na 864 korun. Pro lidi starší 65 let a postižené ve III. stupni invalidity je však částka snížena na polovinu.

Město upozornilo, že i tak obyvatelé zaplatí jen menší část nákladů na likvidaci odpadů. Radnice předpokládá, že dosáhnou 69 milionů, na poplatcích se vybere zhruba 29 milionů a zbytek bude muset doplatit.

Ještě víc – o 144 korun – zvýší poplatek Jeseník, kde bude nově 840 korun. Důvodem jsou stále se zvyšující náklady na provoz systému nakládání s odpady. I zde radnice podotýká, že celková částka s ohledem na nárůst DPH a zdražení provozu dosáhne na člověka zhruba 1 455 korun.

„Navýšení poplatku znamená, že občan zaplatí 58 procent a zbylých 42 procent za něj doplatí město,“ vyčíslila vedoucí odboru životního prostředí Regina Weiserová.

V Přerově vzroste poplatek o stokorunu na 900 korun. „Náklady na svoz a likvidaci odpadů neustále rostou. I tak bude město doplácet přes šest milionů,“ uvedl primátor Petr Vrána.

V Olomouci zůstává poplatek 804 korun, nemění se ani v Šumperku, kde lidé zaplatí 840 korun.

5 Krajská doprava

Od ledna podražily papírové jízdenky v krajské dopravě. Zhruba patnáctiprocentní nárůst cen se ale nedotkne MHD. Správce dopravního systému KIDSOK chce co nejvíce cestujících motivovat k nákupu elektronických jízdních dokladů.

„Ke zdražení dojde u všech jízdenek prodaných v papírové podobě, a to i v případě, kdy bude platba provedena kartou,“ nastínil KIDSOK. Při nákupu elektronicky se nic nemění, výhodu tedy budou mít lidé používající aplikaci MobilOK new.

KIDSOK krok zdůvodňuje rychlejším odbavením elektronických jízdenek ve vozech, snížením možného zneužití i ohleduplností k životnímu prostředí. Zvýšení cen se nedotkne jízdenek za zavazadlo, psa a kolo.

6 MHD

Podle průzkumu iDNES.cz se výhledově nechystá zvednout jízdné v MHD žádné z okresních měst kraje. V krajském už k tomu došlo loni, tarif se měnil k 1. září plošně, a to po dvanácti letech. Základní jízdenka nyní stojí 20 korun, roční kupon 3 200 korun. Zda to tak v roce 2024 zůstane, není zcela jisté.

„V tuto chvíli jsme schopni říct jen to, že od ledna budou nadále v platnosti ceny platné od září 2023,“ přiblížila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.

V Přerově nadále budou dospělí za svezení platit deset korun. „Roční jízdné se u nás nekupuje – to je možné jen pro občany starší 70 let. Jinak lze koupit čtvrtletní za 710 korun,“ předestřela mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Prostějovská městská hromadná doprava zdražovala naposledy před dvěma lety z devíti na dvanáct korun. I tam se dá koupit nejvýše čtvrtletní kupon, a to za 700 korun. V Šumperku pak jízdenka dál stojí devět korun, měsíční je za 230 korun. Jeseník MHD nemá.

7 Daň z nemovitosti

Zůstává stejná, byť se o navýšení mluví jako o jednom z vítaných zdrojů příjmů, který může městům přinést desítky milionů korun. Naposledy ji před dvěma lety na dvojnásobek zvedla Olomouc. Například majitel bytu o ploše 75 metrů čtverečných zde tak zaplatí 1 288 korun, což je nejvíc v regionu.

8 Parkovné

Olomouc ani žádné z okresních měst ho nyní zvyšovat neplánuje. V Olomouci zůstává v zóně A 100 korun za hodinu, v navazující zóně B 40 korun s možností po první hodině platit za každou další čtvrthodinu.

V Prostějově se platí dál za hodinu deset korun a za každou další stejná částka. V Přerově stojí desetikorunu každých započatých třicet minut.

V Šumperku se podle mluvčí tamní radnice Soni Singerové osvědčila změna, kterou udělalo město předminulý rok, kdy zavedlo taxu za půlhodinu. Hodina je dál za dvacet korun.

„Taxa za půl hodiny se ukázala jako správná. Řada lidí totiž přijíždí do centra a na úřadě či na poště nestráví déle než třicet minut. Lidé ji hodně využívají,“ řekla Singerová.

V Jeseníku je půl hodiny za desetikorunu, hodina za 20 korun. Na Masarykově náměstí je ovšem druhá a každá další hodina za 40 korun.

9 Poplatky za psy

Za domácího mazlíčka si majitelé nepřiplatí, ve většině velkých měst Olomouckého kraje se poplatek neměnil už řadu let. V Olomouci je 1 000 korun ročně, v domě do dvou bytů jen 200 korun. V Prostějově se v domě do dvou bytů platí 500 korun, ve větších domech dvojnásobek.

Přerované pak zaplatí za psa chovaného v rodinném domě 400 korun, v bytovém domě opět tisícovku ročně. Stejně je to v Šumperku, v případě rodinného domu se platí 500 korun.

Nejdráž vyjde vlastnictví psa ve větším jesenickém bytovém domě a to na 1 500 korun. V domě do tří bytů je to jen 300 korun.