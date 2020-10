Nejlevnější samsung s 5G dodržel předpokládanou cenu. Bude za měsíc

Telefonů na českém trhu s podporou 5G postupně přibývá. Většinou to však jsou dražší modely a v Česku je jejich využití vlastně jen okrajové. Síť 5G otevřenou pro zákazníky má O2 a Vodafone. V prvním případě to je část centra Prahy a Kolín, v druhém Karlovy Vary, část centra Ústí nad Labem, Jeseník, kousek Brna a část Prahy 5.

Telefon s podporou 5G se tak hodí především tomu, kdo častěji jezdí do zahraničí, například do Švýcarska nebo Británie, kde je pokrytí 5G mnohem rozsáhlejší. Samozřejmě s ohledem na současnou situaci s pandemií koronaviru to není s cestováním slavné, ale telefon se nekupuje na pár měsíců, takže do budoucna už pořízení mobilu s 5G dává smysl.

Kdo však za něj nechce dávat 13 000 korun a víc, nemá zatím výběr příliš široký. A v kategorii pod 10 000 korun je situace ještě mnohem horší. Vlastně aktuálně jsou v této cenové kategorii na výběr tři telefony. Nejlevnější Realme X50 5G v akci za 8 990 Kč, Motorola Moto G 5G vyjde o 500 korun dráž a za 9 990 Kč můžete mít Xiaomi Mi10 Lite 5G.

Nyní se k nim přidá Samsung A42 5G. Ten výrobce představil začátkem září, pro český trh pak v minulých dnech. A oznámil jeho cenu, která bude 9 990 Kč. V prodeji bude od listopadu. Do té doby nejlevnějším samsungem s 5G je model A51 5G, který seženete především u O2 a Vodafonu, kde jeho prodej dává největší smysl. Telefon vyjde na 11 990 Kč.

Právě u modelu A 51 5G je příplatek za 5G docela velký. Populární základní verze A51 stojí standardně 8 990 Kč, ale v pravidelných akcích ji lze pořídit už za 6 990 korun (aktuální akce s cashbackem). Ano, varianta s 5G je o trochu lépe vybavená, ale cenový rozdíl je výrazný.

Novinka A42 5G zatím alternativu bez 5G nemá a podle označení je to vlastně už model pro rok 2021 (podle logiky výrobce 0 na konci značí modelový rok 2019, 1 rok 2020 a tak dále). V porovnání s dalšími modely výrobce ho můžeme zařadit mezi modely A41 a M31s, což představuje cenové rozhraní osm až devět tisíc, bez zahrnutí slev.

Příplatek za 5G tak činní zhruba 1 500 korun, s přimhouřením oka jen 1 000 korun, což je už akceptovatelné. Samozřejmě v porovnání s některými cenově agresivními čínskými značkami to bude vycházet hůř, ale Samsung má zkrátka na trhu nějakou pozici a cenou se rozhodně vyloženě nepodbízí.

Samsung A42 5G nabídne 6,6palcový SAMOLED displej s kapkovitým výřezem pro přední kamerku s rozlišením 20 Mpix. Snímač otisků prstů je integrovaný v displeji. Telefon má čip Snapdragon 690, což je nový procesor střední třídy s podporou 5G. Právě neexistence levnějších 5G čipů doposud neumožňovala výrobcům nabídnout levné 5G telefony. V příštím roce pak přibudou ještě levnější procesory s podporou 5G.

Telefon disponuje 4 GB operační paměti, ta uživatelská má 128 GB a k tomu lze použít paměťové karty. Hlavní fotoaparát má čtyři snímače. Hlavní má rozlišení 48 Mpix, širokoúhlý 8 Mpix, makro 5 Mpix a hloubkový také s rozlišením 5 Mpix. Praktická je velká baterie s kapacitou 5 000 mAh a 15W rychlonabíjení.