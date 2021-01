Ve stínu top modelů. Samsung představil pohledné áčko

Samsung měl velmi silný týden. Představil špičkový procesor, top řadu S21 a model A32 5G. To je už čtvrtý telefon z áčkové řady pro rok 2021. Tyto modely lze poměrně snadno identifikovat dvojkou v označení. Již dříve Samsung oznámil nejjednodušší modely A02s a A12 a od podzimu prodává model A42 5G.

Novinka se v hierarchii modelové řady postaví pod model A42 5G. Zatím není jasné, jestli A32 i A42 budou existovat jen ve verzi s 5G, nebo výrobce uvede i jejich levnější verze jen s podporou LTE, jako to bylo u dvojice A51 a 51 5G.

Design novinky se trochu liší od již představených modelů. A12 a A42 mají podobně řešenou soustavu hlavního fotoaparátu ve čtvercovém rozvržení, A02s pak má také zvýrazněný blok objektivů. Novinka oproti tomu nemá objektivy v rámečku, ale rozmístěné přímo. Vypadá to elegantně.

Jinak design odpovídá dalším modelům značky bez výraznějších prvků. Přední displej má tenké rámečky a kapkovitý výřez uprostřed na přední kamerku.

Samsung zatím telefon představil jen v některých zemích, ale bude se prodávat globálně, a to i na českém trhu. Prodej by měl být zahájen v polovině února. Známe už i německé ceny, které startují na částce 279 eur za variantu s 64GB vnitřní pamětí. Za dvojnásobek se bude připlácet 20 eur. V přepočtu to je zhruba 7 300 nebo 7 850 korun. Samsung A42 5G se prodává za 9 500 korun.

Stejně jako u vyššího 5G modelu, ani u novinky Samsung nezvolil vlastní čip. Tentokrát to není Snadragon, ale Mediatek. Pravděpodobně to je osmijádrový Dimesity 720.

Samsung v tiskových zprávách zveřejnil jen velmi málo informací. Telefon má 6,5palcový displej, ale už nezmiňuje rozlišení. Podle všeho by to však mělo být HD+, což by u telefonu za uvedenou cenu byl velký prohřešek. Navíc asi nebude ani AMOLED, jak je jinak u Samsungu i u levnějších přístrojů obvyklé. Jasná není ani operační paměť, zřejmě by měla mít kapacitu 6, nebo 8 GB.

Hlavní fotoaparát má obvyklou sestavu pro střední třídu, tedy čtyři objektivy, z kterých jsou prakticky použitelné dva. Hlavní má rozlišení 48 Mpix, širokoúhlý 8 mpix a jsou zde i 5Mpix makro a snímač pro hloubku ostrosti.