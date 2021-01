Samsungy S21 oficiálně: Vrací ploché displeje, berou nabíječku a paměťovky

Letošní brzká virtuální premiéra přinesla stejně jako ta loňská fyzická tři novinky modelové řady Galaxy S21. I složení řady je obdobné jako minulý rok: je tu menší typ Galaxy S21, větší Samsung Galaxy S21+ a pak nadupaný Galaxy S21 Ultra, který posouvá výbavu oproti svým „obyčejnějším“ sourozencům ještě o kus výše.

Všechny tři špičkové modely mají samozřejmě řadu společných znaků, ale také některé překvapivé odlišnosti. Společným znakem je zejména design, který Samsung oproti loňským modelům přepracoval a došlo i na významné technické změny. Výstupek s fotoaparátem totiž výrobce tentokrát více zakomponoval do celkového pojetí smartphonu, takže už sestava foťáku nevypadá jen jako jakýsi dodatečně dodělaný a neladící prvek, což se týkalo především typu S20 Ultra s opravdu výrazným výstupkem foťáku.

Na druhou stranu překvapí, že Samsung u svých špičkových modelů ustupuje od zahnutých displejů, které se kdysi staly odznakem modelové řady Galaxy S. Možná si s loňským Notem 20 a modelem S20 FE ověřil, že o zahnutí zákazníci vlastně zas tak moc nestojí (v praxi nic moc nepřináší a telefon je jen náchylnější na poškození), a tak jeho efektní vliv na design oželel.

O zahnutí přišly modely S21 a S21+, ty tedy nově mají plochý panel Dynamic AMOLED 2X s rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů. Špičkový typ S21 Ultra u zahnutí zůstává a jeho Dynamic AMOLED 2X panel má rozlišení 3 200 x 2 440 pixelů. Mimochodem, o desetinu palce tu oproti loňskému S20 Ultra poklesla úhlopříčka, ta nově činí 6,8 palce. Modely S21 a S21+ zůstávají na loňské úrovni 6,2 a 6,7 palce, ovšem ploché provedení displeje znamená, že jsou telefony trochu širší a zobrazovací plocha v přímém pohledu malinko větší.

Nárůst rozměrů

To se projevuje i na rozměrech novinek, byť nadále pokračuje trend minimalizace rámečků, typy S21 a S21+ jsou oproti předchůdcům mírně širší: malý S21 má míry 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (loňský S20 měří 151,7 x 69,1 x 7,9 mm), S21+ vykazuje hodnoty 161,4 x 75,6 x 7,8 mm (S20+ 161,9 x 73,7 x 7,8 mm). Model Ultra se oproti předchůdci zmenšil, na druhou stranu to vzhledem k mírnému snížení úhlopříčky displeje je jen logické. Rozměry jsou 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, zatímco S20 Ultra měří 166,9 x 76 x 8,8 mm. Zmenšení rozměrů je tedy jen drobné a může to také znamenat, že se i tady displej mírně „narovnal“ - brzy si to ověříme v praxi.

Ověřovat budeme i výkon, loňské procesory Exynos (a nejen ty) sklízely kritiku, že jsou méně výkonné než procesory Snapdragon, se kterými se modely S20 dodávaly třeba na trhu v USA. I letos nabídne Samsung v našich končinách exynosy, nicméně nový procesor Exynos 2100, který dostanou všechny tři představené modely, by měl patřit na absolutní špičku a měl by minimálně stejně výkonný jako konkurenční Snapdragon 888. Ten mají opět dostat verze určené pro USA a Čínu, nový Exynos bude k mání v Evropě a doma v Koreji. Samozřejmostí bude podpora 5G u všech provedení.



Verze Ultra dostane v základu 12 GB RAM, ostatní S21 budou mít 8 GB RAM. Uživatelská paměť začíná na 128 GB, možností je pořídit i 256GB verzi (RAM u ní zůstává), S21 Ultra pak půjde koupit i ve variantě se 16 GB RAM a 512 GB paměti. Kapacita tentokrát bude důležitá, ani jedna z novinek nemá slot na microSD karty.

Ještě se vrátíme k displejům. Ty mají nově dynamickou obnovovací frekvenci, maximem je až 120 Hz s tím, že telefon průběžně vyhodnocuje ideální potřebnou frekvenci a tu mění: u S21 Ultra bude minimem 10 Hz, u typů S21 a S21+ to bude 48 Hz. Samsung slibuje i další vylepšení, která zlepší čitelnost displeje a učiní ho příjemnějším pro oči. V displeji je opět zabudována čtečka otisků prstů, Samsung tvrdí, že je její plocha 1,7krát větší než u předchozích modelů.

Fotografická evoluce

U loňských modelů přišel Samsung s takzvaným SpaceZoomem, který umožňoval u běžných typů třicetinásobné a u modelu Ultra stonásobné přiblížení. To by mělo u letošních S21 zůstat, zlepšení půjde hlavně na vrub softwaru. Modely S21 a S21+ mají totiž podle technických specifikací stejnou trojitou sestavu foťáků jako loňské typy: je tu hlavní 12megapixelový snímač se stabilizací a světelností f/1.8, širokoúhlý opět s dvanácti megapixely a f/2.2 a pro zoom 64megapixelový snímač s f/2.0. Zoom opět Samsung udává jako trojnásobný bezztrátový, což znamená, že optika fyzicky nemá trojnásobné přiblížení.

U S21 Ultra přece jen u foťáku dochází i k hardwarovému posunu. Čočky tu tentokrát nalezneme čtyři, širokoúhlý objektiv je stejný jako u sourozenců, jen dostal automatické ostření. Hlavní snímač má nově rozlišení 108 megapixelů a telefon využívá spojování devíti pixelů do jednoho ve výsledném snímku. Zoomové objektivy jsou dva, oba skrývají snímač s rozlišením 10 megapixelů a první má trojnásobné přiblížení, druhý přiblížení desetinásobné. U obou nechybí stabilizace obrazu, ovšem světelnost F4.9 u „dlouhého skla“ budí trochu otazníky nad kvalitou (trojnásobný zoom má f/2.4). Čelní foťák má model Ultra čtyřicetimegapixelový, menší sourozenci mají desetimegapixelový selfie snímač, v obou případech je průstřel opět uprostřed a zdá se být menší než loni.

Samsung celkově slibuje vylepšené režimy focení a hlavně zlepšené funkce pro natáčení videa, včetně novinky nazvané Pohled režiséra, která na displeji uživateli ukazuje malé náhledy aktuálního záběru z každé z čoček foťáku, mezi kterými může uživatel při natáčení přepínat. Novinkou je také možnost natáčet video o 60 snímcích za sekundu ve 4K rozlišení kterýmkoli objektivem.



Bohaté příslušenství

Co se další výbavy týče, baterie opět zůstávají téměř „na svém“: S21 má akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, S21+ nabídne 4 800 mAh a S21 Ultra pak 5 000 mAh. Oproti loňsku si tak polepšil jen „prostřední“ model, S20+ má akumulátor se 4 500 mAh. Podporováno je rychlé nabíjení (25 W) a bezdrátové nabíjení (15 W), opět žádný posun.

Dva nejvyšší modely podporují nový standard UWB pro komunikaci mezi zařízeními, Samsung slibuje, že se díky tomu může z těchto smartphonů stát třeba i klíč pro váš nový automobil. Typ Ultra má také podporu nejnovějšího standardu wi-fi 6E. K novinkám nabídne Samsung i bohaté příslušenství, k typu S21 Ultra půjde dokoupit speciální pouzdro s dotykovým perem S-Pen. Ultra je jediným typem z novinek, který spolupráci s S-Pen podporuje.

Společně s novinkami představil Samsung i další příslušenství: nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro jsou evolucí loňských Galaxy Buds+, mají jak funkci aktivního potlačení okolního hluku (novinka), tak ambientní režim a umí mezi těmito režimy podle potřeby automaticky přepínat. Drobnou novinkou je pak Galaxy Smart Tag, malý přívěsek, který umožní skrze aplikaci Samsung Smart Things dohledat třeba ztracené klíče, na kterých je připevněn.

Objednávat můžete hned

Nové samsungy řady Galaxy S21 si lze už objednat. Objednávky poběží do 28. ledna, pak by měly začít dodávky nových telefonů zákazníkům. Jako obvykle láká Samsung v předobjednávkách na bonus: zákazníci získají bezdrátová sluchátka (Buds Live u typů S21 a S21+ a Buds Pro u S21 Ultra) a přívěsek Smart Tag.

Samotné telefony začínají cenami opět poměrně vysoko. Základní S21 vyjde na 22 499 korun, S21+ na 27 999 korun a S21 Ultra na 33 499 korun. Nejdražší S21 Ultra se 16 GB RAM a 512 GB uživatelské paměti stojí 37 999 korun. Rozboru cen se stejně jako našim dojmům z novinek budeme věnovat v samostatných článcích.