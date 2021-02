I přes kompromisy je to téměř pan dokonalý. Test Samsung Galaxy S21 Ultra

Nabíječka jen za příplatek nebo absence slotu na paměťové karty – to jsou asi dva nejvýraznější ústupky, které Samsung u špičkového modelu Galaxy S21 Ultra učinil. Oba jsme už vysvětlovali v našich prvních dojmech a trváme na tom, že rozhodně nelze tyto kroky brát pozitivně.

Ano, nabíječku lze jednoduše dokoupit a letošní špičkový model je levnější než ten loňský, takže to zas není taková „rána“. Horší to je ovšem s pamětí. Tady Samsung jednoduše uživatele nutí připlatit si za větší paměťovou variantu – a máme za to, že základních 128 GB prostě nebude pro cílovou skupinu zájemců o nejnadupanější smartphone dost. A špičková verze s 512 GB, která přináší uživateli z hlediska kapacity určitou jistotu, je docela drahá. Mnozí uživatelé pak mohou jako ústupek nebo kompromis vnímat i samotný design telefonu.

Navzdory tomu všemu je však Galaxy S21 Ultra parádní smartphone, který v nás vzbudil větší nadšení, než jsme čekali: v praxi se vypořádává s nedostatky předchozích generací a představuje telefon, který při používání uživatele ničím neobtěžuje a funguje tak, jak se od něj očekává. Zní to možná jako samozřejmost, jenže to samozřejmost není.



V čem je tedy tak dobrý?

Vlastně ve všem. Předností Samsungu Galaxy S21 Ultra je vyváženost parametrů a funkcí a jejich praktické provedení. Telefon má vysoký výkon, díky kterému působí samozřejmě v jakékoli situaci a nikdy se nezadrhává. Samsung u Androidu 11, který novinka dostala, opět vylepšil své uživatelské prostředí One UI, které je zase o něco přehlednější a elegantnější. Z grafických nadstaveb různých výrobců patří k námi nejoblíbenějším a třeba i oproti čistému Androidu má něco do sebe – jak z hlediska vzhledu, tak i funkcí.

Je tu třeba možnost pokračovat v činnosti některých nativních aplikací Samsungu na jiném zařízení, což umožní plynule přecházet třeba z mobilu na tablet. Samsung dává uživatelům v některých případech více možností volby než doposud – na levé domovské obrazovce, která zobrazuje přehled aktuálního dění, si lze vybrat, zda tu má být kanál Samsung Free, nebo kanál Objevit od Googlu. Je to detail, ale příjemný. Novinkou, která souvisí s Androidem 11, je ovládání prvků chytré domácnosti z notifikační lišty a řada novinek prostředí se pojí s funkcemi fotoaparátu.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkový displej



výtečný fotoaparát



skvělý výkon

dobrá výdrž baterie

parádní vyladění

komfortní čtečka otisků

Proč nekoupit? absence slotu na paměťové karty

pomalejší rychlé dobíjení

kontroverzní design

vysoká cena

Kdy? V prodeji Za kolik? od 33 490 Kč

Ještě se vrátíme zpět k výkonu. Tomu jsme se detailně věnovali v samostatném článku (více viz Dodržel Samsung sliby? Otestovali jsme výkon Galaxy S21 Ultra) a podle našich poznatků se zdá, že Samsung skutečně splnil slib, kdy verze s vlastním procesorem Exynos 2100 (to je ta, co se u nás prodává a kterou jsme testovali) má v podstatě shodný výkon jako provedení se Snapdragonem 888. Galaxy S21 Ultra sice nemá extrémní výkon v benchmarcích, ale nikdy během používání telefonu jsme neměli pocit, že bychom měli výkonu nedostatek.

Zvykli jste si na design?

Design modelů řady S21 je možná trochu kontroverzní, ale za těch několik týdnů jsme si na něj zvykli. Telefony s ním vypadají poměrně mohutně, ale obzvlášť u Galaxy S21 Ultra na tom vlastně není nic špatně. Prvotní šok jsme tedy překonali a oceňujeme, že sestava fotoaparátu „napojená“ na vnější rám telefonu je vlastně poměrně originální řešení, které funguje jako rozpoznávací prvek těchto modelů. Galaxy S21 Ultra se díky tomu výrazně odlišuje od konkurence, byť v principu vychází ze stejné filozofie s velmi výrazným výstupkem foťáku.

Ostrá hrana výstupku, která nám trochu vadí, se dá „schovat“ obyčejným silikonovým krytem, který s telefonem rozhodně používáme – kryt výstupek skryje a výsledkem je vcelku rovná plocha. Galaxy S21 Ultra je samozřejmě hodně velký smartphone, úhlopříčka displeje 6,8 palce moc prostoru ke zmenšování nedává, rámečky jsou minimální a jako jediný model z řady si Galaxy S21 Ultra zachoval i zahnutí displeje po stranách – opět platí, že je to spíše designová záležitost, která pomáhá trochu odlehčit onu mohutnost než jakkoli praktický prvek. Ale třeba ani s pouzdrem nám zahnutí nijak nevadí a bez problémů můžeme telefon ovládat pomocí gest.



Líbí se nám matné provedení zad telefonu, působí mnohem dospěleji a elegantněji než dřívější lesklá záda. V testovaném šedém provedení je však mezi průhledným silikonovým pouzdrem (které jsme pořídili jako příslušenství – Samsung ho v balení, na rozdíl od mnohých čínských výrobců, nedodává) a tělem telefonu vidět každá nečistota, která tam pronikne. Zpracování telefonu hodnotíme na jedničku.

Jaký je ten displej?

Displej je opravdu parádní. Úhlopříčka 6,8 palce je obří a na displeji je spousta místa a skvěle se na něm sledují třeba i videa, čímž však přednosti nekončí. Dynamic AMOLED 2X panel disponuje adaptivní obnovovací frekvencí, takže překreslování displeje podle potřeby využívá frekvence od několika Hz až do 120 Hz pro maximální plynulost a přitom zajištění dobré výdrže baterie. Funguje to moc pěkně a tentokrát se vysoká obnovovací frekvence neomezuje jen na nižší rozlišení.

Adaptivní režim lze tedy provozovat i při nativním rozlišení 1 440 x 3 200 pixelů a displej pak vypadá opravdu parádně. Podle nás navíc není moc důvodů nastavovat si nižší rozlišení (lze zvolit Full HD+ i HD+), jelikož je systém na rozlišení dobře optimalizován a nepozorovali jsme dramatické výkyvy ve výdrži baterie ani výkonu v závislosti na zvoleném nastavení. Jsou tu i bohaté možnosti přizpůsobit si barevnost, takže standardně živější barevné podání AMOLED panelů lze ručně trochu ztlumit, zrovna tak nechybí různé vychytávky pro menší namáhání očí pří čtení.

Jedno z nejlepších vylepšení displeje se ovšem ukrývá pod ním. Integrovaná čtečka otisků prstů má totiž zvětšenou aktivní plochu a prošla i další optimalizací. Výsledkem je opět obrovský skok kupředu. Podle našich zkušeností je toto prozatím asi ta nejlepší čtečka otisků prstů v displeji: reaguje opravdu rychle, zcela přesně a díky větší ploše se není nutné tak soustředit na to, aby uživatel trefil to správné místo na displeji. Je to opravdu paráda, čtečka se skutečně vyrovná těm hardwarovým třeba v rámu telefonu nebo na zádech. Je to poprvé, kdy si na funkci čtečky v displeji nejen nestěžujeme, ale můžeme na ni pět opravdu chválu.



Jaká je výdrž baterie?

I ta je velmi solidní. Samsung navýšil kapacitu baterie na 5 000 mAh a spolu s optimalizací a vyladěním softwaru a hardwaru dovede být Galaxy S21 Ultra i příjemně úsporný. I v perném provozu tak telefon vydrží na jedno nabití zhruba jeden a půl dne až dva dny, byť jsme zaznamenali případ, kdy zřejmě některá z aplikací na pozadí spotřebu výrazně navýšila a telefon se vybil zhruba za den. Nicméně po restartu se už tento problém neobjevil. Samsung navíc na telefon vypustil několik aktualizací, které mohly takové chování případně řešit. Výdrž je tedy výborná, dva dny v plném výkonu a s plným rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí jsou skvělý výsledek. Kdo chce, může si v menu telefonu zapnout frekvenci 60 Hz, která zajistí spolehlivější dosažení oné dvoudenní výdrže, ale dramatický posun podle nás nepřináší. Procesor také není tak „žravý“ třeba při fotografování, což byl velký nedostatek předchůdce.

V oblasti práce s baterií pak nechybí bezdrátové dobíjení nebo funkce reverzního nabíjení dalších zařízení (drátem i bezdrátově). Co však považujeme za ústupek, je rychlost nabíjení: 25 W je sice solidní výkon, nicméně konkurence nabízí i mnohem rychlejší možnost doplnit baterii a Samsung tak v tomto ohledu trochu zaostává. Není to nic vážného, na druhou stranu ve spojení s absencí nabíječky v balení s telefonem to může být pro někoho trochu zarážející: vždyť Samsung v rámci příslušenství prodává i nabíječku s výkonem 45 W, kterou však s Galaxy S21 Ultra naplno nevyužijete. U vlajkového modelu je to trochu zvláštní ústupek. Možná má Samsung trochu obavy o životnost baterie, rychlé nabíjení baterie obecně více ničí, respektive zkracuje jejich životní cyklus. Jenže to se dá řešit tak, že se nemusí rychlodobíjení pouštět automaticky: telefon se může při připojení nabíječky uživatele zeptat, jaký režim chce aktivovat.

Jak fotí?

Skvěle. Fotoaparát Samsungu Galaxy S21 Ultra zaznamenal oproti předchůdci ze všech prvků telefonu asi největší posun kupředu, byť se to hardwarově tak zdát nemusí. Ale změn je tu spousta, hlavní snímač se 108 megapixely sice zůstává, ale doprovodná sestava je zcela nová. Širokoúhlý objektiv dostal automatické ostření, namísto zoomu se 48 megapixely jsou tu dva desetimegapixelové snímače: jeden s trojnásobným a jeden s desetinásobným přiblížením, vše s optickou stabilizací obrazu.

Funkcím fotoaparátu a jeho kvalitě jsme se opět věnovali detailněji v samostatném článku, který si můžete prostudovat. Tady jen shrňme, že foťák podává velmi vyrovnaný výkon za téměř jakýchkoli podmínek. Rozdíly v kvalitě objektivů jsou menší než v minulosti, telefon se snaží výstup tak nějak vyvážit. Foťák výrazně vylepšil ostření, což byla naše hlavní výtka k loňskému modelu. Ostří rychle a spolehlivě, navíc už na malou vzdálenost: širokoúhlý už asi od 1,5 centimetru, hlavní tak od tří. Dobře jsou na tom i zoomové objektivy. To přináší bohaté možnosti makro fotografie a zároveň možnost hrát si s hloubkou ostrosti tak, jak potřebuje uživatel a ne jak je v tom omezený telefon.

Je tu také spousta chytrých softwarových funkcí, které pomáhají docílit co nejlepších snímků. Noční režim se nežene za maximálním prosvětlením noci, cílí spíše na přirozené snímky a jde mu to velmi dobře. U nočního režimu je asi nejvíc vidět, jak pokročilý výstup z foťáku vyvažuje rozdíly mezi objektivy: bez zapnutého nočního režimu jsou snímky z „doplňkových“ objektivů oproti tomu hlavnímu tmavé, se zapnutým nočním režimem jsou si výsledky o hodně blíže. Pokud bychom měli na foťáku něco zkritizovat, tak je to občasný nedostatek detailů ve snímcích, který je očividně způsoben intenzivním strojovým zpracováním. To je ovšem mnohem lepší situace než u loňského S20 Ultra, kde byl limitem spíš hardware foťáku – software může Samsung časem vyladit (a také se již jedna větší aktualizace foťáku týkala).

Líbí se nám třeba i novinky v natáčení videa. Režim Pohled režiséra usnadňuje kompozici a přepínání mezi různými úrovněmi přiblížení. S těmi všemi vychytávkami by to možná chtělo trochu vyladit samotné uživatelské prostředí fotoaparátu, ale nejde o nic zásadního.

Ještě něco se vám líbí?

Galaxy S21 Ultra je prvním špičkovým smartphonem Samsungu mimo řadu Galaxy Note, který podporuje pero S-Pen. Podpora je hardwarová, pero se prodává jako příslušenství třeba s pouzdrem a uživatelé získají řadu zajímavých funkcí. I peru a jeho funkcím jsme se detailně věnovali v samostatném článku. Shrňme tedy, že je podle nás pero určené spíše ke kreativním „hrátkám“ než k manažerské práci a podle toho je potřeba k němu přistupovat. Je to zajímavé rozšíření možností telefonu, sami se však bez něj v každodenní praxi bez problémů obejdeme.

Že nechybí podpora 5G, je v podstatě samozřejmost, zajímavostí je podpora nové bezdrátové technologie UWB, která umožní rychlé propojení s různými přístroji na malou vzdálenost. Díky tomu prý půjde Galaxy S21 Ultra využít třeba jako klíč k vybraným automobilům. Zatím se však podpora funkce rozšiřuje jen pomalu. Technologii UWB bude mít například přívěsek Samsung SmartTag+, ale zatím Samsung prodává jen „obyčejný“ SmartTag, který spoléhá na Bluetooth. UWB by měla přinést širší možnosti lokalizace přívěsku. Dále tu nechybí podpora DeX, tedy možnosti udělat z mobilu propojením s monitorem či notebookem „počítač“.

Co se ústupků týče, už jsme si zvykli na absenci 3,5mm jacku, s paměťovými kartami je to trochu horší. Podle nás mohou skutečně chybět, i když Samsung tvrdí, že možnost rozšíření paměti vlastně uživatelé moc často nevyužívali.



Mám si ho pořídit?

Pokud toužíte po skvěle vybaveném špičkovém smartphonu, Galaxy S21 Ultra určitě zařaďte do výběru. Ano, se základní cenou 33 490 korun rozhodně není levný, ale je to opravdu propracovaný, vyvážený a velmi povedený smartphone. Při koupi doporučujeme připlatit alespoň za námi testovanou variantu s 256 GB vnitřní paměti, ta vyjde na 34 990 korun. Špičková verze s 512 GB paměti má navíc ještě i 16 GB RAM oproti 12 GB, ovšem ta stojí 37 990 korun a tento příplatek už bychom si asi rozmysleli.

Co se konkurence týče, té je v současnosti vlastně docela málo a v případě Galaxy S21 Ultra se rekrutuje spíše z řad Applu. Ten proti typu Ultra staví svůj iPhone 12 Pro Max se 6,7palcovým displejem, který vyjde na v podstatě srovnatelných 33 990 korun (128 GB), verze s větší pamětí (256 GB za 36 990 korun, 512 GB za 42 990 korun) už pak jsou oproti Samsungu výrazně dražší. Foťák iPhonu má oproti samsungu méně objektivů a méně možností zoomu, ale jinak mu bude zdatným soupeřem.

Na další přímé soupeře pro Galaxy S21 Ultra v podstatě čekáme. Huawei Mate 40 Pro ze závěru loňského roku by sice byl dobrý soupeř, ale s absencí služeb Google to nemá lehké. Na druhou stranu láká na cenu 27 990 korun, jenže tato sleva podle nás za ústupky nestojí, i přes zjevné kvality, zejména fotoaparátu tohoto smartphonu. Na příchod nových špiček od Xiaomi, sestavy koncernu BBK – Oppo, Vivo, Realme a OnePlus – čekáme, podobně si ještě počkáme třeba na nová špičková sony (jestli se vůbec dočkáme), motoroly nebo třeba výkonné vyzyvatele od Asusu. Celkově se zdá, že Samsung ovšem letos nasadil laťku hodně vysoko a Galaxy S21 Ultra bude pro soupeře zajímavým měřítkem.

Srovnávat Galaxy S21 Ultra se staršími top modely je pak trochu nefér – ano, v mnohém samozřejmě jeho úkoly zastanou, ale vyvážení a vyladění není tak perfektní. Na druhou stranu budou starší smartphony výrazně levnější a to může být lákadlo.