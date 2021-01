Mnohem větší posun než jsme čekali. První dojmy z Galaxy S21 Ultra

Loni Samsung špičkovou modelovou řadu Galaxy S posunul z technického i cenového hlediska ještě výše, než tomu bylo u předchozích generací. To znamenalo, že se z modelové řady S20 poroučel dostupný „e“ model (Galaxy S10e nedostal nástupce) a naopak se na druhém konci spektra objevil nový typ Ultra.

Galaxy S20 Ultra představoval to nejlepší, co si s klasickou konstrukcí mohli fanoušci značky pořídit a především papírová výbava, hlavně v oblasti fotoaparátu, byla zajímavým posunem.

Letos zůstal Samsung v zajetých kolejích a modelová řada Galaxy S21 působí především jako evoluce loňských modelů. Ale přinejmenším v případě typu S21 Ultra, tedy v současnosti nejvybavenějšího klasicky konstruovaného samsungu, je to rovněž reparát.

Aby bylo jasno – Galaxy S20 Ultra byl a stále je špičkový smartphone, ale má své mouchy. Vadí nám jeho výrazný a nepříjemně ostrý výstupek fotoaparátu, samotný foťák výrobce vyladil až se čtvrtým softwarovým updatem a navíc to pořád není ono, což ostatně ukazuje i žebříček fotomobilů DxO Mark, ve kterém se po roce S20 Ultra sotva udržel v první desítce.

S napětím jsme tedy čekali, jaké to bude u Galaxy S21 Ultra – druhý špičkový telefon, který v některých ohledech zklame, si Samsung nemohl dovolit. A dobrou zprávou je, že se Samsung nepříjemných chyb vyvaroval. Alespoň to vyplývá z našich prvních dojmů po zhruba pěti dnech používání.

Zahnutý displej zůstal. Naštěstí

Ano, i modelu Ultra se týkají nepříjemné ústupky, které Samsung u letošních top modelů učinil: v balení nenajdete nabíječku a chybí slot na microSD karty. Na druhou stranu je S21 Ultra levnější, než za kolik se loni začínal prodávat S20 Ultra a na rozdíl od menších sourozenců mu konstruktéři nesebrali po stranách zahnutý displej.

Jeho přítomnost je tu podle nás docela důležitá. Samsung Galaxy S21 Ultra je stále velmi mohutný smartphone, oproti loňsku sice Samsung zmenšil úhlopříčku displeje o desetinu palce na 6,8 palce, ale to je pořád obří plocha. Navíc se Samsung rozhodl výrazně přepracovat sestavu fotoaparátu a designově ji propojil s rámem telefonu.

Výsledek je sice na první pohled elegantní a originální, jenže na druhou stranu poměrně mohutný, to se nemusí líbit každému. U modelů S21 a S21+ je to vidět extrémně kvůli jejich plochým displejům, u typu S21 Ultra zahnutí přeci jen celkový vzhled trochu zjemňuje, takže telefon nevypadá tak „brutálně“.

Nadále si myslíme, že design novinek se nemusí líbit každému a i my jsme si museli na nový vzhled trochu zvykat, ale minimálně oproti S20 Ultra vypadá novinka lépe. A to o dost. Výstupek fotoaparátu je sice hodně výrazný, ale zároveň jsou v něm lépe „přiznané“ jednotlivé čočky a spojení se zbytkem těla telefonu podle nás vizuálně funguje. A to i prakticky, protože se tím telefon zbavil několika nepříjemných hran. Teď by měl Samsung zaoblit zbývající na vnitřní části sestavy s fotoaparátem, ty dovedou být nepříjemné.

Po stránce vzhledu telefonu prospěl nový matný povrch zad, který se tolik neupatlává a působí elegantněji než lesklá provedení. S21 Ultra je k mání ve dvou barevných provedeních: černém a stříbrném. Matná černá je opravdu matná bez jakýchkoli odlesků, u stříbrné skleněný zadní kryt trochu hraje barevnými odstíny podle úhlu dopadu světla. Obojí má něco do sebe a pořád se nedovedeme rozhodnout, která z verzí se nám líbí více.

Trochu škoda je, že u Ultra modelu nenabídne Samsung odvážnější fialovou barevnou variantu, kterou lze mít u menších provedení. Příjemným překvapením pro nás je, že S21 Ultra padne do ruky o něco lépe než S20 Ultra, i když je to samozřejmě hodně velký telefon.

Parádní displej a foťák

I další poznatky z běžného provozu jsou výtečné. Vylepšený displej je opravdu vynikající, fakt, že adaptivní regulace obnovovací frekvence displeje až do maxima 120 Hz funguje i v maximálním rozlišení

3 200 x 1 440 pixelů přináší ještě jemnější vizuální zážitek. Na druhou stranu z hlediska výdrže baterie bude i v tomto případě stále vhodnější dlouhodobě používat Full HD rozlišení.

Vše v systému působí nádherně plynule a je jasné, že S21 Ultra výkon rozhodně nechybí. Na samotný výkon procesoru Exynos 2100 se ovšem podíváme detailněji až v plnohodnotné recenzi, totéž platí o výdrži baterie.

Detailně se budeme věnovat i fotoaparátu S21 Ultra, ale musíme konstatovat, že náš opravdu překvapil. Oproti loňsku tu sice jsou hardwarové změny, ale koncepce s hlavním snímačem o velkém rozlišení a dalšími menšími zůstala zachována, takže jsme neočekávali žádné dramatické změny. Jenže to jsme se ohromně mýlili. Změny tu jsou a bez přehánění jsou dramatické. To, co na papíře nemusí vypadat jako kdovíjaký posun, je v praxi skok o dvě generace kupředu.

Foťák je opravdu vynikající. Tam, kde nás Galaxy S20 Ultra trápil pomalým ostřením nebo neschopností vůbec zaostřit, S21 Ultra exceluje. Lepší jsou i další parametry snímků jako kontrast, kresba a detaily, přičemž to platí především pro zoom. Výrazně se tu projevuje nová sestava s dvojicí zoomových objektivů s trojnásobným a desetinásobným přiblížením.

Skvělý je i širokoúhlý fotoaparát, který nově dostal automatické ostření a se kterým se lze věnovat makro fotografii z neobvyklé perspektivy: objektiv ostří snad od jednoho centimetru vzdálenosti. Více opět v recenzi, ale první dojmy jsou vynikající a Galaxy S21 Ultra v tomto ohledu výrazně předčil naše očekávání.

To platí pro telefon jako celek. Na design si sice trochu zvykáme, ale po funkční stránce je Samsung Galaxy S21 Ultra opravdu povedeným špičkovým přístrojem. Detailněji vyzkoušíme i jeho schopnost pracovat s dotykovým perem S-Pen. To se prodává jako příslušenství a nepasuje do těla telefonu: pero se ukládá do boční části speciálního pouzdra, se kterým se dodává.

Pouzdro rozšíří telefon asi o 8 mm a přidá mu výrazný rámeček po levé straně, což nevypadá jako ideální řešení. Má to být cesta, kterou Samsung skoncuje s modelovou řadou Note? Nezdá se nám to, ale to už je na jiný článek.