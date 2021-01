Luxusní novinku stáhli z nabídky. Prý kvůli naléhání Samsungu

Přestože do premiéry očekávané řady Galaxy S21 od Samsungu zbývá ještě pár dnů, je o novinkách téměř vše známé. Pomyslnou korunu únikům nasadil belgický operátor Voo, který ještě nepředstavené telefony zalistoval. Zveřejnil tak nejen jejich podobu, ale i ceny (více viz Naprosto bez překvapení. Už známe i ceny Samsungu S21). Už z tohoto důvodu překvapuje postoj Samsungu vůči ruskému výrobci luxusních smartphonů.

U Caviaru není nic neobvyklého, že do své nabídky zahrne ten či onen očekávaný top model dlouho před jeho oficiálním představením. Pravdou je, že dosud takto postupoval zejména v souvislosti s novými iPhony.

28. prosince ovšem zveřejnil avízo na očekávané top produkty pro letošní rok, v němž lákal také na luxusní provedení vrcholného modelu řady Galaxy S21. Z nabídky však zmizelo. Respektive jemu věnovaná stránka na webu společnosti informuje o neúspěšném výsledku vyhledávání. V samotném avízu novinek nicméně zmínka zůstala.

Vzhledem k faktu, že Caviar Golden 21 má být naprostým unikátem, který vznikne v jediném exempláři (více viz Svět ho ještě neviděl, přesto za nový samsung chtějí přes 1,6 milionu), by se mohlo nabízet prosté vysvětlení. Tedy, že již našel svého majitele. Jenže podle nizozemského portálu LetsGoDigital je pravda jinde. Caviar musel uvedený produkt z nabídky stáhnout na přímý popud Samsungu.

Ruská společnost uvedený portál oficiálně požádala, aby článek, v němž o luxusní verzi ještě nepředstaveného samsungu informuje, stáhla z webu. Znepřístupnit jej měla do oficiální premiéry řady Galaxy S21, tedy do 14. ledna. Svou žádost Caviar vysvětlil tím, že sám byl přímo Samsungem vyzván, aby ze svého webu stáhl stránku věnovanou limitované edici ještě nepředstaveného produktu.



LetsGoDigital nicméně žádost ruské společnosti s odvoláním na svobodu tisku odmítl vyslyšet. Podotkl navíc, že o produktu byl informován prostřednictvím oficiální tiskové zprávy a není zdaleka jediným portálem, který o telefonu informoval. Mimo to upozornil i na další fakta. Například na to, že na základě jejich článku o luxusním top samsungu od Caviaru informovala i indická pobočka Samsungu. A to přímo na oficiálních komunitních stránkách.

Nizozemský portál se neostýchal píchnout přímo do Samsungu. Je to prý především jeho vina, že nedokázal očekávané novinky utajit. Jihokorejská společnost, pokud považuje za tak důležité, aby všechny informace o nepředstaveném produktu zůstaly utajeny, by prý měla začít především u sebe. Měla by přehodnotit politiku týkající se poskytování informací třetím stranám. Aneb s čím kdo zachází, tím také schází, míní LetsGoDigital.