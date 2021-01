Za obrázky Samsungu S21 přišel o práci. Teď pro něj vytvořili sbírku

Asi žádný obor spotřebního zboží nemá tak silnou komunitu lidí, kteří se baví nebo i živí publikováním úniků o nových produktech, jako segment mobilních telefonů. Konkurovat mohou jen automobiloví paparazzi, ale jejich byznys je trochu odlišný.

Zdroje úniků jsou různé. Někdy vhodné informace vypustí sám výrobce do vybraného média, jindy uniknou informace z výroby nebo od obchodních partnerů. Většinou to projde, ale někdy to může mít pro zdroj informací podstatné důsledky.

To se stalo i nejmenovanému zdroji známého únikáře Evana Blasse. Poskytl mu tyto obrázky Samsungu S21 zhruba měsíc před premiérou. A jelikož se zdroj zřejmě podařilo odhalit, tak ho únik stál práci. Evan Blass nezveřejnil jméno ani firmu, kde měl zdroj pracovat. Jen uvedl, že to bylo u některého prodejce. V každém případě se ho zastal a vytvořil pro něj finanční sbírku.

Úniky k samsungům řady S21 byly výjimečně hojné. Jen do Vánoc se objevilo mnoho informací. Vzhled nejprve naznačil únik krytů na telefony, pak se objevily rendery vytvořené podle interních údajů a oficiální obrázky. Dlouho dopředu se vědělo o datu premiéry, stejně jako o některých parametrech výbavy. Třeba, že by hlavní fotoaparát měl mít hned dva teleobjektivy nebo jeho design bude symetrický.



Kdo se trefil a kdo ne, můžete posoudit zde, kde vám již představené telefony podrobně ukazujeme.

Vývoj netrvá týdny

Jak je možné, že nějaký prodejce dostal měsíc před premiérou k tajné novince? Není to nic překvapivého, chystané telefony vidí dlouho před premiérou velké množství lidí. Samozřejmě podepisují mlčenlivost, ale to je pro někoho zjevně jen cár papíru.

Vývoj telefonu je dlouhodobá záležitost. Dnes už na plné obrátky běží vývoj modelů pro příští rok a v podstatě se finišují novinky pro druhé pololetí. Ne že by už vše bylo hotovo, ale základní věci už musí být vyřešené.

Výrobce nezajímá jen samotný přístroj, ale i jeho výrobu, dodávky komponentů, distribuci, marketing a samotný prodej. A na to je potřeba dost času, nelze to řešit na poslední chvíli. Navíc se to týká desítek trhů, kde působí. V neposlední řadě se telefony testují, a to jak přímo, tak u operátorů, jestli jsou s jejich sítí kompatibilní. A aby firma ochránila své duševní vlastnictví, podává na své výrobky patenty.

Firma také musí dodat potřebné materiály výrobcům, mobily často vyrábí externí dodavatelé. Dále producentům komponent, vlastním pobočkám a také musí výrobky ukázat obchodníkům. Ty musí přesvědčit, že právě jejich produkt stojí za zalistování do nabídky, a případně s nimi domluvit různé akce.

Nákupčí a leckdy i vrcholný management velkých obchodních řetězců vidí chystané telefony často s velkým předstihem. Ne, že by jim telefon výrobce poslal, ale přinese jim ho ukázat. A s blížícím se představením počet lidí, který nějaké informace k telefonu dostanou, výrazně roste. S tím i riziko úniků.

Jak se s úniky pracuje

A jak to funguje na druhé straně u únikářů? To jistě dobře znáte. Někdy uniknou informace o výbavě, jindy se na internetu objeví fotky reálného telefonu. Často dokonce prototypu, který ještě nemá finální design. Obvykle to jsou fotky velmi mizerné kvality. Někdy záměrně, jindy se fotí na „tajňačku“ pod stolem. Výsledek podle toho vypadá, ale nejenom proto. Většinou jsou vzorky záměrně označené, aby se jejich únik podařil vystopovat, proto jsou často fotky záměrně neostré.

V poslední době jsou populární rendery, které designéři vytváří podle slovního zadání nebo i podle obrázku či fotky, které však nesmí přijít na veřejnost. Ono to není zase tak složité. Mezigeneračně se hodně modelů od sebe příliš neodlišuje, takže i ústně podaná informace, že se třeba přestěhoval výřez přední kamerky, displej je víc zahnutý, nebo že vzadu jsou objektivy seřazené tak a tak, dostačuje grafikovi, aby novinku nakreslil. Zbytek si domyslí, ale hlavní křivky se mu obvykle podaří dodržet.

Rivalita

Jedním z prvních únikářů byl legendární ruský novinář Eldar Murtazin. Ale to bylo před patnácti či deseti lety. Murtazin je sice v byznysu stále aktivní, je šéfem svého webu Mobile-review.com, ale dnes se úniky zabývají specialisté, kteří se s nimi chlubí primárně na sociálních sítích.

Je jich hodně a panuje mezi nimi rivalita. Proto někdy přímo soupeří, kdo z nich přinese nové informace. Zmíněný Evan Balss aka @EVLeaks je už ve svém oboru také legendou.