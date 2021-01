Konec stížnostem, Samsung představil svůj nejvýkonnější procesor

Samsung dlouhodobě používá strategii s dvojicí rozdílných procesorů u nejvýkonnějších modelů: svých a od Qualcommu. Což je samo o sobě dost neobvyklé, ale kdyby byl výkon srovnatelný, proč ne. Jenže tato strategie jakž takž procházela až do loňského roku. Tehdejší řada S20 dostala tradičně pro americké trhy čipy Qualcomm Snadragon 865, v Evropě se pak prodávaly s firemním procesorem Exynos 990.

A Snapdragon v přímém srovnání dával vyšší výkon a byl úspornější. Což se samozřejmě zákazníkům nelíbilo. Ne že by Exynos 990 byl nevýkonný, ale když už Samsung umožňuje takto snadno porovnat výkony, tak se logicky klientům nezamlouvalo, že nemají na výběr a musí mít slabší konfiguraci.

Letos by si už nikdo stěžovat neměl. Sice bude stále platit, že chystaná řada S21 (premiéra ve čtvrtek 14. ledna) dostane snapdragony pro americký trh a exynosy pro zbytek světa, ale v samotných čipech bude podstatný rozdíl. Oba totiž vyrábí Samsung, a to novou 5nm technologií.

Qualcomm Snapdragon 888 už měl premiéru začátkem prosince loňského roku, konkurenční Exynos 2100 se dočkal představení nyní. K reálným benchmarkům jejich výkonu dojde velmi brzy, zatím jsou k dispozici jen předběžné a neoficiální a podle nich je výkon obou čipů minimálně srovnatelný, spíš to vypadá na převahu procesoru od Samsungu.



Samsung už v prosinci představil slabší Exynos 1080 a i ten překvapuje výkonem. Přitom je to procesor pro přístroje o kategorii či dvě níže než novinka. Zajímavostí je, že první nasazení Exynosu 1080 není v telefonu Samsung, ale v modelu X60 čínské společnosti Vivo.

Exynos 2100 má osm jader rozdělených do tří skupin. Je zde jedno nejvýkonnější jádro Cortex-X1 s taktovací frekvencí 2,9 GHz, tři výkonná jádra Cortex-A78 a čtyři úsporná Cortex-A55. Samsung uvádí, že oproti předchozímu čipu Exynos 990 vzrostl výkon o 30 procent.

Část zvýšení výkonu souvisí i s přechodem na 5nm výrobní proces, současně to znamená nižší spotřebu energie. Grafická jednotka je Mali-G78, k dispozici je i samostatný tříjádrový akcelerátor pro umělou inteligenci. Vše řídí jednotka s názvem Amigo, která optimalizuje chod všech komponent, a tak spoří energii.

Čip má samozřejmě integrovaný modem s podporou 5G, a to s maximální přenosovou rychlostí 7,35 Gb/s. Podporována jsou pásma do 6 GHz a i ta milimetrová. Vedle toho modem podporuje i všechny nižší technologie od 2G do LTE.

Výrobce může při návrhu přístroje s tímto procesorem použít až 200Mpix fotoaparát, který zvládne přehrávat video do rozlišení 8K při snímkovací frekvenci 60 snímků za sekundu a nahrávat ve 4K při 120 snímcích za sekundu.