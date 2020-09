Výrobci procesorů do mobilů se nenudí. Přetahují si klienty a řeší Huawei

Současné nejvýkonnější procesory pro smartphony používají 7nm proces. Ten zvládají v podstatě jen dva výrobci a to tchajwanská společnost TSMC a jihokorejský Samsung. Designových návrhů čipů s touto technologií je sice víc – namátkou Apple, Qualcomm nebo Huawei –, ale výrobu obstarávají tyto dvě společnosti. To samé by mělo platit pro připravovaný 5nm technologický proces. Čipy na něm postavené by měly obě firmy začít produkovat příští rok.

Samsung samozřejmě produkuje i své čipy Exynos, TSMC vlastní čipy nevyrábí. Tchajwanský producent je dvorním dodavatelem Applu, ale ten občas sáhne i po produkci u Samsungu. V případě Qualcommu poslední generaci čipů produkovalo TMSC, ale výrobu příští generace získal Samsung, který nabídl nižší cenu. Takže Snapdragony 875, které budou mít nejvýkonnější mobily s Androidem příští rok, vyrobí právě Samsung. Hodnota zakázky je zhruba jedna miliarda dolarů, tedy asi 23 miliard korun.

TSMC přitom nedávno přišla o dalšího zákazníka, kterým je čínský Huawei. Ne že by se firmy nedohodly, konec spolupráce má na svědomí americké embargo, které vstoupilo v platnost 15. září. Huawei to věděl dopředu, a proto si udělal zásoby, linky TSMC tak jely na plný výkon. Jak firma výpadky nahradí, není jasné.

Huawei ztrácí dodavatele

Huawei už dříve odmítly s odkazem na embargo další firmy. A to jak Samsung, tak další tchajwanský výrobce čipů MediaTek, který patří mezi největší na světě. Čipy nemůže dodávat ani Qualcomm (bez ohledu na to, že je fyzicky nevyrábí) a další firmy.

Huawei tak měl oslovovat čínské producenty v čele s šanghajskou společností SMIC. Prvotní problém Huaweie je ten, že čínské společnosti nemají technologie, aby mohly vyrábět čipy Kirin, které si Huawei sám navrhuje. A vlastně nemají technologie, aby vyráběly čipy alespoň pro přístroje střední třídy. Většina z nich zvládá maximálně 12/14nm proces.

A podle deníku Digitimes je zde další problém – ani čínské firmy vyrábějící čipy nechtějí porušovat americké embargo. Většinou totiž vyrábí i jinou elektroniku a embargo by je mohlo zlikvidovat. Netýká se to jen případných budoucích dodávek, přestávají spolupracovat s Huaweiem i u současných dodávek součástek.

Čína a zbytek světa

V podstatě se rýsuje duální systém, tedy vznik nových firem, které budou obsluhovat jen čínský trh a americké embargo jim může být jedno. Další, tedy především ty současné, budou embargo dodržovat a udrží si tak vstup na světové trhy. Protože samozřejmě u amerického embarga nejde jen o dodávky pro americký trh.

To může mít samozřejmě dopad na celý trh s mobily. Huawei má na čínském trhu extrémně silnou pozici, drží zde téměř poloviční podíl. Takže pro dodavatele je to extrémně zajímavý zákazník. Navíc je to silná firma, takže časem může část součástek začít produkovat sama. Designové návrhy má výborné, což platí i pro mobilní čipy Kirin. Jenže problém je výrobní proces.

Na ten drží patenty a technologie americké společnosti, u čipů to jsou například Cadence Design Systems nebo Synopsys či Applied Materials a další. Příští rok tak bude na poli součástek pro mobily hodně turbulentní a zajímavý.