Blíží se první smartphone od výrobce čipů? Měl by s ním pomoci Asus

Samozřejmě jsou zde výjimky, takový Samsung si vyrábí jak komponenty, tak produkuje i koncová zařízení. Ostatně právě Samsung by měl vyrábět příští nejvýkonnější čip Qualcommu, kterým by měl být Snadragon 875. Ve výběrovém řízení na produkci čipu porazil tchajwanskou společnost TSMC.

Qualcomm patří mezi nejvýznamnější producenty mobilních čipů, konkuruje mu právě Samsung s exynosy, Huawei s kiriny a z velkých výrobců pak ještě MediaTek s vlastními čipy několika řad.

O novém smartphonu pod značkou Qualcommu informoval tchajwanský deník Digitimes. Podle něj se na vývoji bude podílet společnost Asus, která by měla zajistit návrh, design i výrobu. Přístroj by měl patřit do kategorie herních smartphonů, což je třída, s níž má Asus bohaté zkušenosti. Jeho modely ROG Phone patří mezi špičku této třídy. Aktuálně je to ROG Phone 3. V nejvyšší specifikaci se prodává za téměř 32 tisíc korun.

Nový telefon od Qualcommu by měl být příbuzným s nástupcem výše zmíněného ROG Phonu 3. V obou by měl mít premiéru nový nejvýkonnější čip Qualcommu Snadragon 875, vyráběný nejnovější 5nm technologií. Ten zatím oficiálně oznámený nebyl, mělo by se tak stát 1. nebo 2. prosince na výroční konferenci Qualcommu.

Samotný telefon by pak podle Digitimes měl přijít na trh do konce roku, možná na začátku příštího. Letos se s ohledem na koronavirovou pandemii špatně plánuje a případná zpoždění nejsou nic výjimečného.

Jméno nebo typové označení zatím není známé, ani není jasné, jak a kde by ho Qualcomm prodával. Sám prodejní síť v tomto segmentu nemá, takže to možná za něj obstará právě Asus. Cenově dostupný přístroj to určitě nebude, s ohledem na cenu letošního ROG Phone 3 můžeme očekávat částku nad hranicí 30 tisíc korun za nejsilnější konfiguraci.